Dolarul se afla la un minim multianual, deprecierea ar putea continua

Dolarul, considerat in mod traditional un plasament sigur in perioade incerte, se afla la un minim multianual, iar declinul ar putea continua in acest an, chiar daca pietele de capital au intrat pe o tendinta descendenta, anticipeaza un reputat expert in tranzactii valutare, intervievat de CNBC, potrivit news.ro.

Indicele DXY al dolarului a incheiat luna ianuarie in scadere cu 3%, cel mai amplu declin din aproape doi ani, fiind a treia luna consecutiva in care a inregistrat o evolutie negativa.

In pofida efectului stimulator al reducerilor de taxe adoptate de administratia Trump, cresterea economiei americane este inca la paritate cu cea europeana. Avansul economiei mondiale va pune in continuare presiune pe dolar, a explicat Jens Nordvig, fondatorul firmei Exante Data.

"Deprecierea dolarului are o mare legatura cu faptul ca economia mondiala este solida", a aratat Nordvig.

Economia americana ar urma sa inregistreze o crestere de 2,7% in primul trimestru, potrivit estimarilor, pe masura ce masurile fiscale vor incepe sa isi faca efectul.

"In Europa are loc deja o crestere a PIB de 2,5%, fara masuri fiscale", spus analistul.

Euro a castigat teren in raport cu dolarul in ultimul an, iar tendinta va continua, considera Nordvig. Dupa evolutiile recente, Nordvig anticipeaza ca exista riscul cresterii cursului euro dolar pana la 1,28 dolari pentru un euro.

Euro a incheiat tranzactiile de vineri aproape de nivelul de 1,24 dolari pe unitate.

Nordvig a adaugat ca acest nivel ridicat al cursului ar trebui sa fie utilizat pentru plasamente pe termen lung.

Aprecierea euro fata de dolar s-a accentuat pe parcursul lunii ianuarie si a atins 1,25 dolari pe unitate pe data de 25 ianuarie, nivel care nu mai fusese atins de la sfarsitul anului 2014. Euro a urcat in ianuarie cu aproape 4%, cel mai mare avans inregistrat intr-o luna dupa martie 2016.

Cresterea euro s-a intensificat luna trecuta dupa ce presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, a spus ca nu anticipeaza o noua reducere a dobanzilor.