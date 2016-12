​REVIEW Lenovo Yoga Book - Cat de smart poate fi o tableta sau cat de mic poate fi un laptop

Lenovo Yoga Book e facut sa impresioneze de la prima vedere. Estetic arata aproape impecabil: subtire, construit dintr-un aliaj din aluminiu si magneziu, cu o balama alungita care arata mai degraba ca bratara metalica a unui ceas scump. Dincolo de aspectul exterior, cand desfaci tableta ca pe o carte, pe o laterala se lumineaza tastatura "virtuala", cu taste capacitive, iar efectul "wow" este garantat.Intel® Atom™ x5-Z8550 Processor(2M Cache, Quad-Core, Up to 2.4 GHz)4 GB LPDDR364 GB (slot MicroSD pentru extindere pana la 128 GB)Windows 10 HomeDoua difuzoare; Dolby Audio™ Premiummicro-b USB (transfer si incarcare), micro HDMI, Audio (3.5mm), slot card micro SDLi-ion Polymer, 8500 mAh256.6 x 9.6 x 170.8690 gMetal, aliaj aluminiu-magneziu10.1" FullHD IPS (1920 x 1200); 400 nits luminozitateTouch screen capacitiv cu tehnologie AnyPenTouschpad capacitiv cu tehnologie EMR Pen: Principala 8 MP Auto-Focus / Secundara 2 MP Fixed-FocusVibrator, G-Sensor, Ambient Light Sensor, Hall Sensor, GPSWiFi 802.11 a/b/g/n/acOffice Mobile (Word, Excel, PowerPoint), OneNote, ArtRage (Lite Trial)stilou pentru touchpad (cu multiple varfuri, inclusiv varfuri cu mina adevarata de pix), caiet magnetic Lenovo pentru folosirea stiloului cu mina de pix chiar deasupra touchpad-ului.Lenovo Yoga Book bifeaza la capitolul specificatii cam tot ce ar avea nevoie o tableta de top. Cu siguranta NU vorbim de specificatii adecvate pentru un laptop, insa chiar si asa, dupa cum ne-am convins si in zilele noastre de test, poate rula suficient de bine un sistem de operare precum Windows 10, cat timp nu-i dai prea multe de facut.Am fi preferat, probabil, ca singurul port de transfer/incarcare sa fie de tipul USB tip-C, mai in linie cu directia in care se indreapta piata, dar, pe de alta parte, ne putem bucura inca de compatibilitatea sporita a accesoriilor deja aflate pe piata pe standardul micro-USB.Daca la partea audio am fost chiar impresionati de cat de tare si clar (desi mai mult ascutit, decat profund) se aud boxele cu sistem Dolby Atmos, la partea foto/video am fost dezamagiti de calitatea celor doua camere foto. Din fericire, componenta foto pe un sistem tableta/laptop nu e un factor definitoriu.Apreciem includerea in pachet a stiloului (stilus) pentru touchpad, un accesoriu realizat in colaborare cu Wacom, ce poate fi "atasat" magnetic de marginea tabletei/laptopului. In plus, Lenovo a inclus in pachet si un carnet "invelit" intr-un soi de clipboard magnetic ce se suprapune si se fixeaza perfect peste touchpad, iar in combinatie cu stiloul cu mina reala de pix faciliteaza luarea de notite simultan pe foaia de hartie si in programele speciale de editare.Tot ca o ultima apreciere la acest capitol, salutam faptul ca Lenovo a ales sa puna ca spatiu de stocare intern 64 de GB, in timp ce alte tablete la preturi chiar mai piperate ofera doar 32 GB.Si pentru ca tot am pomenit de pret, Lenovo Yoga Book cu Windows 10 se vinde in magazinele de la noi pe la circa 3.200 de lei, in timp ce varianta cu Android 6.0 are un pret de aproape 2.900 de lei.Daca e sa privim pretul si sa ne referim la Yoga Book doar ca la o tableta, atunci vorbim de foarte multi bani. Pe de alta parte, putem sa ne referim si la un iPad Pro care costa cam la fel de mult, dar nu ofera atat de multe functionalitati.Daca e sa ne raportam la Yoga Book ca la un laptop ultraportabil, luand in calcul si modul de constructie, si accesoriile si touchscreenul, pretul devine cel putin interesant si de luat in calcul.Ecranul de pe Lenovo Yoga Book nu e unul care sa impresioneze, insa nici nu dezamageste. Cu o diagonala de 10,1 inci, e suficient de mare pentru o tableta, poate putin cam mic pentru un laptop, dar in general acceptabil pentru un hibrid ultraportabil. La capitolul rezolutie, avem de-a face "doar" cu una Full HD (1920 X 1200 px). Setarea maxima de luminozitate e multumitoare, la fel ca si pragul minim, de altfel - suficient de jos incat atunci cand folosim tableta in intuneric sa nu ne "ardem" retina.Culorile sunt destul de placut reproduse, insa unghiurile de vizualizare nu sunt chiar cele mai bune pentru un produs premium. Exista cateva unghiuri - ce-i drept, spre extreme - in care negrul devine mai spalacit.Pe de alta parte, ecranul cu functia sa tactila este unul dintre cele mai exacte cu care am lucrat (cel putin la nivelul acesta, de hibrid tableta/laptop cu Windows). Touch-ul a raspuns mai mereu bine, fie ca l-am folosit cu degetele, fie cu stilouri cu capete pentru ecrane tactile. In mod ciudat, stilus-ul din pachet nu e optimizat sa functioneze pe ecran, ci doar pe partea de tableta-grafica - desi cu cateva eforturi si incercari repetate poate fi folosit sumar si pentru a actiona si pe display.E de precizat totusi ca au fost momente cand anumite atingeri n-au fost inregistrate sau au fost captate gresit, DAR aici credem ca mai degraba de vina e sistemul de operare: Windows 10, desi a suferit numeroase optimizari pentru interactiuni tactile, in continuare are zone-tinta prea mici pentru a fi ochite cu degetul sau functii ascunse in tot felul de gesturi neintuitive.De departe, unul dintre punctele forte de vanzare ale noului Lenovo Yoga Book e tableta grafica integrata in a doua jumatate a gadgetului, pe spatiul in care in modul conventional este activata tastatura virtuala.Cand tastatura e dezactivata, toata zona devine o tableta grafica Wacom pe care utilizatorul s-o foloseasca impreuna cu stilus-ul cu care vine in pachet (cu un varf "virtual" si mai multe varfuri adevarate, cu mina de pix). Stilusul, dezvoltat tot de cei de la Wacom, detecteaza peste 2.000 de niveluri de presiune si inclinari de pana la 100 de grade atunci cand e folosit de mana utilizatorului.In formatul sau "virtual", stilusul e foarte exact, iar prin functiile sale de tableta grafica, utilizatorul poate sa deseneze, sa schiteze sau sa coloreze in orice tip de aplicatie destinata pentru asa ceva in Windows (Paint, One Note, Sketchable etc.). Din start, pe sistem este instalat programul One Note, care gestioneaza destul de bine orice incercare de creativitate a utilizatorului, insa uneori raspunde mai greu sau incarca mai dificil fisierele salvate (aici vedem configuratia mai slaba a device-ului).Varful stilusului poate fi schimbat cu unul adevarat, cu cerneala, iar atunci devine practic un pix cu care utilizatorul poate sa-si ia notite adevarate pe orice suport de hartie. Chiar si asa, stilusul isi pastreaza capacitatile "virtuale" daca hartia pe care utilizatorul a ales sa scrie sau sa deseneze este plasata chiar deasupra tabletei grafice (cursorul este "vazut" de sistem chiar si la o inaltime de circa 2 cm de tableta, ceea ce permite amplasarea unui intreg carnet sau agenda peste zona tactila).Lenovo include in pachet un carnetel de tip clipboard, cu magneti in capatul unde se afla si "cotorul", pentru a putea fi atasat mai ferm de tableta.Trebuie sa recunoastem ca senzatia de a scrie "pe bune" pe o foaie de hartie, in timp ce fiecare cuvant, schita sau desen este transferat in timp real pe ecran, e una speciala - e probabil functia cu care ne-am jucat cel mai mult cat timp am testat produsul. In general totul a fost exact, iar desenele schitate pe hartie au fost transpuse aproape identic si in format virtual.Totusi, e de precizat ca daca hartia carnetelului este miscata si apoi readusa in pozitia originala, vor incepe sa apara diferente intre schita facuta in cerneala si cea digitizata pe ecran. Ca un exemplu, intr-o instanta am inceput sa desenam mai multe cuburi in spatiu si, fara sa vrem, am miscat carnetul cu cativa centimetri. Am readus carnetul in pozitia originala, insa desenele nu s-au mai suprapus si orice noua linie trasata aparea in locuri diferite pe hartie si pe ecran.Chiar si asa, experienta de a desena pe hartie, dar in acelasi timp si virtual, a fost mai mult decat satisfacatoare.In acelasi timp, nu credem ca Lenovo Yoga Book este neaparat un gadget care sa satisfaca acei designeri grafici sau artisti dezvoltati (vor merge mereu catre solutii profesionale, dedicate), insa poate satisface curiozitatile si pornirile artistice ale unor utilizatori obisnuiti.Yoga Book este atat de subtire si de usor, incat atunci cand il tii in mana rabatat complet, doar cu ecranul spre tine, ca o tableta, n-ai spune ca de fapt e si un mini-laptop, un ultraportabil. Balamaua speciala realizata printr-o constructie de metal similara unei bratari metalice de ceas - un element specific produselor premium de la Lenovo - face ca rabatarea sa fie nu doar usoara, ci si foarte-foarte ferma.Tastele capacitive ce apar in zona touchpadului, desi virtuale, sunt suficient de distantate intre ele incat sa poata fi folosite chiar ok. In plus, Lenovo sustine ca, in timp, gadgetul invata dupa tiparul de tastare a utilizatorului pentru a preveni eventuale typos.Zona de touchpad a mouse-ului, desi mica, ni s-a parut mai exacta si mai receptiva decat multe touchpaduri de la laptopuri mai scumpe si cu pretentii. Singurul lucru care, cel putin la inceput, ne-a cam dat peste cap, a fost pozitionarea zonelor de click stanga si dreapta, puse de-o parte si de alta a zonei touch, nu in pozitia traditionala de dedesubt.Butoanele, desi nu ies puternic in evidenta pe margine, au un feedback destul de bun, iar muchiile sunt suficient de rotunjite incat sa nu permita alunecarea tabletei atunci cand o folosim in stil "cort".Un lucru, insa, ne-a mancat nervii in toata perioada de teste si cred ca putem spune ca e unul dintre marile defecte sau neajunsuri ale Yoga Book: sunt extrem de dificil de separat cele doua "jumatati" atunci cand ele sunt lipite. Lenovo nu a realizat vreo “buza” sau un marcaj special care sa permita deschiderea facila a celor doua jumatati, iar balamaua - asa cum pomeneam mai sus - e suficient de ferma incat sa ingreuneze tentativele de separare.Nu de putine ori ne-am gasit in situatia de a propti cu un colt tableta in masa, in piept, in poale etc., doar ca sa putem folosi ambele maini pentru a reusi sa separam cele doua jumatati ale gadgetului.Am scris mai sus cateva cuvinte despre tastatura virtuala, dar vom zabovi mai mult asupra acestui aspect pentru ca, la fel ca tableta grafica si stilusul multifunctional, tastatura virtuala - denumita "Halo Keyboard" de catre Lenovo - e unul dintre elementele cheie ale Yoga Book, unul dintre elementele care "vand" produsul.Tastele sunt bine conturate si despartite intre ele si sunt insotite de vibratii atunci cand sunt activate, dar nu ofera acelasi feedback extrem de necesar atunci cand te apuci sa scrii pe o tastatura conventionala. Totusi, e incredibil cat de rapid te poti obisnui sa scrii chiar si pe o tastatura virtuala* - am fost placut surprinsi sa vedem cat de bine reuseste sa raspunda la inputuri si sa intuiasca ce vrem sa scriem, chiar si atunci cand eram constienti ca nu am "lovit" tasta tintita chiar in mijloc sau cand nimeream din graba cate doua taste in aceeasi "apasare".Feedbackul oferit prin vibratie e bun, insa nu e neaparat necesar - cu atat mai mult ca, in functie de suprafata pe care sta Yoga Book, vibratia poate fi suparatoare. Nu de putine ori am ales sa dezactivam cu totul vibratia.Nu credem ca tastatura virtuala, asa cum e ea pe Lenovo Yoga Book, o va inlocui pe cea traditionala, insa cu siguranta poate fi un compromis decent pentru gadgeturi ultraportabile, in care greutatea si grosimea redusa conteaza mai mult decat o tastatura fizica.*Parte din acest text a fost scris chiar pe Lenovo Yoga Book. Primele zece minute au fost cele mai grele. Spre finalul sesiunilor de scris deja eram atat de obisnuiti cu modul de scriere, incat ni s-a parut neobisnuita revenirea la o tastatura clasica.Lenovo sustine ca, in conditii normale de utilizare, Yoga Book poate duce cam 13 ore pana la o reincarcare. Din experienta celor zece zile de test nu am reusit niciodata sa atingem mai mult de zece ore.Pe de alta parte, rezultatele au fost constante. Chiar si in zile in care ne-am jucat mai mult pe el si am testat mai multe functii, autonomia a fost undeva peste opt, spre noua ore. Intr-o singura zi, cand am facut circa trei ore de streaming HD, am reusit sa golim bateria mai repede de sapte ore.Per total, insa, chiar am fost multumiti de autonomia pe care Yoga Book o ofera. Pentru un laptop ultraportabil (sau o tableta mai performanta - fiecare alege cum vrea s-o priveasca), circa opt-zece ore de autonomie reprezinta un rezultat respectabil. In plus, am remarcat si timpul relativ rapid in care se incarca - circa doia ore si jumatate de la cateva procente la 100%.Lenovo Yoga Book e un gadget cu cate putin pentru fiecare: un gadget media portabil si flexibil; tableta pentru unele momente lejere sau laptop pentru altele in care e necesara mai multa eficienta; tableta grafica pentru scris si desenat. Peste toate - un design frumos, modern, si o constructie premium.Tastatura virtuala - unul din aspectele definitorii ale gadgetului, care ii confera si aspectul futurist - face ca Yoga Book sa nu fie un gadget ideal pentru cei care au de scris constant si mult, insa e un compromis perfect acceptabil pentru cei care pun mult mai mult pret pe flexibilitate si portabilitate.Tableta grafica si stilus-ul integrat fac din Yoga Book un produs aparte, iar experienta si sesiunile de scris si desenat au fost multumitoare, ba chiar pline de satisfactie atunci cand am desenam direct pe hartie si vedeam "operele" oglindite pe ecran.Credem totusi ca Yoga Book nu poate fi o varianta credibila pentru acei designeri grafici sau artisti care, cu siguranta, se vor indrepta catre solutii profesionale, dedicate. Chiar si asa, pentru un gadget ultraportabil, posibilitatea de a desena cate ceva din cand in cand - sau de a schita diverse lucruri direct pe ecran, pe capturi sau poze - poate convinge utilizatorul obisnuit, ba chiar si pe cel care ar avea nevoie uneori de astfel de functii la job - sa schiteze ceva pe un site, sa deseneze rapid o formula sau sa faca notite pe marginea unor documente, fisiere, imagini etc.Yoga Book e un gadget destul de scump in randul tabletelor de top, dar ofera in schimb mult mai mult, iar functionalitatile de laptop (limitate, totusi, pentru ca vorbim de o configuratie mai slaba ce isi arata limitele chiar si in utilizarea de zi cu zi) ii dau un plus care sa indulceasca pretul destul de piperat.Constructia premium si solida, ergonomia foarte buna si notele maxime la capitole precum portabilitate si autonomie - sunt alte cateva plusuri pe care le bifeaza Yoga Book.Ramane de vazut, totusi, daca aceste plusuri vor fi de-ajuns pentru utilizatori sau daca incercarea Lenovo de a aduce ceva nou pe o piata de tablete si laptopuri destul de conservatoare va convinge si cumparatorii...+ Lenovo Yoga Book este un ultraportabil - mai subtire ca un telefon si mai usor ca unele tablete, dar cu functionalitati de laptop (ruleaza Windows 10 Home)+ Constructia premium: aliaj aluminiu-magneziu, balama metalica asemanatoare unei bratari de ceas, care se intinde pe toata lungimea muchiei de mijloc+ Tastatura virtuala, desi nu poate inlocui una clasica, e destul de intuitiva si - dupa o perioada de acomodare - poate fi folosita, daca nu pentru a scrie texte mai lungi, macar pentru a purta o conversatie pe chat sau pentru a scrie un e-mail rapid+ Tableta grafica si stilusul din pachet (inclusiv multiplele varfuri cu cerneala de pix) - un instrument interesant, distractiv pentru utilizatorii obisnuiti, dar si cu folos pentru cei care vor sa schiteze sau sa faca notite pe marginea unor documente, capturi, fotografii etc.+ Autonomie destul de buna - circa opt-zece ore pentru utilizare normala+ Efectul de "Wow" - nu-l putem ignora pentru ca nu exista altceva asemanator pe piata la momentul actual care sa surprinda si sa atraga privirile in momentul in care il pui pe masa+ Audio - cele doua boxe dispuse de-o parte si de alta, cu sistem Dolby Atmos, impresioneaza la cat de tare se aud. Nu vorbim de o calitate exceptionala, ci mai degraba multumitoare, mai ales cand luam in considerare grosimea dispozitivului: doar 9,6 mm- Specificatiile hardware sunt destul de limitate daca privim gadgetul ca un laptop si asta inseamna performante scazute, chiar si daca vorbim de rularea unor aplicatii normale in utlizarea de zi cu zi- Este extrem de greu de "desfacut". Cele doua jumatati nu pot fi separate prea usor pentru ca Lenovo nu a prevazut vreo muchie sau buza speciala, iar balamaua tip bratara este foarte ferma- Tableta grafica este destul de sensibila si, daca hartia pe care desenezi este miscata, cu greu o mai poti aduce in pozitia initiala pentru a continua desenul chiar din acelasi punct- Existenta unui singur port poate fi problematica- Camerele foto/video sunt mediocre, in cel mai bun caz