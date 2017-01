​VIDEO iPhone-ul implineste zece ani. In ce mod a schimbat lumea telefonul Apple

In 2007 Nokia vindea cele mai multe telefoane mobile, iar ideea de smartphone era foate putin cunoscuta fiindca existau putine modele si acelea scumpe si destul de greu de utilizat.iPhone a intrat pe o piata in care concurentii se numeau Moto Q, Blackberry, Palm Treo si Nokia E62. Steve Jobs a prezentat cu mult entuziasm noul iPhone, razand de concurentii care aveau taste si stylus pe modelele lor. Multi au privit cu neincredere noul telefon, dar s-a dovedit ca Jobs avea dreptate: iPhone a schimbat total piata mobilelor.Cea mai celebra reactie a fost a lui Steve Ballmer, pe atunci sef al Microsoft. Intrebat ce crede despre iPhone, a ras in hohote, spunand: 500 de dolari cu abonament!!??? Nici macar cei din business nu vor fi interesati fiindca nu are taste, deci nu este o masina de trimis e-mail-uri"2007: 1,4 milioane unitati2008: 11,6 milioane unitati2009: 20,7 milioane unitati2010: 40 milioane unitati2011: 72,3 miloane unitati2012: 125,1 milioane unitati2013: 150,3 milioane unitati2014: 169,2 milioane unitati2015: 231,2 milioane unitati2016: 211,8 milioane unitatiCateva elemente au contat, unul fiind legat de design, Apple avand grija ca noul telefon sa arate foarte bine. A ajutat si interfata foarte usor de utilizat si touchscreen-ul, per total telefonul fiind revolutionar pentru acea vreme si datorita faptului ca era foarte rapid.Desi iPhone-ul este si acum contestat de multi oameni care jura ca nu isi vor lua niciodata telefon de la Apple, trebuie spus ca in acesti zece ani au fost multe lansari de la Apple care au modelat industria pentru totdeauna.De exemplu in 2008 Apple a lansat magazinul de aplicatii App Store, aplicatiile fiind acum extrem de populare, atat pe App Store cat si pe Google Play. Industria aplicatiilor mobile este uriasa, fiind in jurul a 60 miliarde dolari anul trecut, cu perspectiva de a ajunge la 100 miliarde dolari in 2020.In 2011 a fost lansat asistentul vocal Siri care anticipa o tendinta care acum se mainfesta in toata puterea ei, asistentii vocali fiind acum in prim-plan.In 2010, o data cu lansarea iPhone 4, vine si cea mai mare schimbare de design, in timp ce in 2014 se petrece un alt moment de referinta, fiindca apar cele mai mari iPhone-uri de pana acum, cu ecran de 4,7 si 5,5 inci.In anul fiscal 2015-16 vanzarile iPhone au scazut pentru prima oara, dar totalul de peste 210 milioane exemplare nu suna deloc rau. Concurenta a lansat modele mai ieftine si cu specificatii excelente, astfel ca in piata oferta este mult diversificata fata de acum cativa ani. iPhone a avut anul trecut 14% din piata telefoanelor inteligente.iPhone a revolutionat si industria de business prin faptul ca a pus in buzunarul a milioane de angajati cate un mini-computer prin care e-mailul si diverse aplicatii de productivitate pot fi accesate rapid de oriunde. Plus ca Apple a fost prima companie care a adus pe piata un smartphone de succes care si-a gasit repede milioane de clienti, alte zeci de companii lansand modele diverse.