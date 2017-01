Samsung a concluzionat ca bateria reprezinta cauza principala a scandalului cu telefoanele Galaxy Note 7 care au luat foc, scrie Reuters

Samsung facuse initial un recall de 2,5 milioane de smartphone-uri Galaxy Note 7 in septembrie si spunea atunci ca de vina au fost problemele de fabricatie de la unul dintre furnizori. Insa telefoanele au continuat sa ia foc si dupa ce furnizorul a fost schimbat.Sursele citate de Reuters spun ca Samsung a reusit sa recreeze in conditii de laborator incidentele in care telefonele au luat foc si cauza nu poate fi nici legata de designul hardware si nici de chestiuni software.In octombrie Samsung anuntase ca a demarat o ancheta interna si lasase de inteles ca la originea problemelor au fost mai multe cauze, si nu doar probleme legate de baterie, cum s-a crezut la inceput.Este foarte important ca Samsung sa anunte exact cu ce a gresit, mai ales ca in trei luni ar trebui sa ajunga pe piata Samsung Galaxy S8.In vara s-au semnalat primele cazuri in care telefoanele Galaxy Note 7 au explodat, fiind vorba de cateva zeci de cazuri. In septembrie a fost declansat recall-ul, iar in octombrie s-a renuntat la producerea telefoanului, insa compania nu a comunicat de ce telefoanele au luat foc.