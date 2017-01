Samsung va da vina in special pe bateriile livrate de furnizori in scandalul telefoanelor Note 7 care au luat foc

Pe 23 ianuarie Samsung va tine prima conferinta de presa pe tema scandalului cu telefoanele Galaxy Note 7 care au luat foc. Au trecut aproape cinci luni de cand totul a devenit public, iar compania nu a anuntat exact ce s-a intamplat.Concluziile sunt asteptate de multi fiindca uriasul scandal a afectat imaginea companiei si costurile vor fi de peste cinci miliarde dolari. Samsung a avut parte si de multa publicitate negativa din cauza ca un numar de linii aerine aveau anunturi care avertizau ca este interzis sa aduci la bord telefoane Galaxy Note 7.Samsung a inceput sa livreze Galaxy Note in august, iar bateriile erau furnizate de doua companii: fie de Samsung SDI Co, fie de Amperex Technology Ltd (Hong Kong). Initial s-a crezut ca au existat probleme doar la telefoanele cu baterii de la Samsung SDI si a fost crescuta productia de baterii la celalalt furnizor, insa in octombrie au aparut incidente si la Amperex, astfel ca telefonul a fost scos de tot de la vanzare.E de asteptat ca Samsung sa spnuna ca bateriile furnizate de compania afiliata SDI nu aveau dimensiunea corespunzatoare si deci nu s-au potrivit perfect in telefon, de aici derivand si cazurile de supraincalzire.La telefoanele cu baterii de la ATL, defectul vine dintr-o problema de fabricatie rezultata din graba cu care productia a fost marita pentru a livra cat mai repede telefoanele menite sa le inlocuiasca pe cele rechemate in prima faza.Anunturile par sa arunce vina aproape in totalitate pe bateriile Li-Ion si nu pe greseli de design ale telefonului, cum s-a speculat in ultimele luni.Cele mai scumpe smartphone-uri din piata costa peste 900 de euro si specificatiile sunt exceptionale la acest pret. La toate capitolele s-au facut progrese excelente, dar bateria ramane o problema fiindca rar un telefon scump poate fi folosit intens mai mult de o zi si jumatate fara a fi pus la incarcat. Se pare ca problemele au pornit tocmai din dorinta Samsung de a pune o baterie cat mai puternica.