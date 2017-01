Samsung: Bateriile telefoanelor Galaxy Note 7, de vina pentru ca mai multe telefoane au luat foc

Samsung facuse initial un recall de 2,5 milioane de smartphone-uri Galaxy Note 7 in septembrie si spunea atunci ca de vina au fost problemele de fabricatie de la unul dintre furnizori. Insa telefoanele au continuat sa ia foc si dupa ce furnizorul a fost schimbat.In vara anului trecut s-au semnalat primele cazuri in care telefoanele Galaxy Note 7 au explodat, fiind vorba despre cateva zeci de cazuri. In septembrie a fost declansat recall-ul, iar in octombrie s-a renuntat la producerea telefoanului, insa compania nu a comunicat, la acel moment, motivul pentru care telefoanele au luat foc.