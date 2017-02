Legendarul Nokia 3310 ar putea fi relansat

Nokia 3310 a fost lansat in 2000, fiind succesorul unui alt model popular la vremea aceea, 3210. Era rezistent, bateria tinea cateva zile si designul era modern pentru acele timpuri. Telefonul care cantarea 133 de grame s-a vandut in pste 120 milioane de exemplare.Acum, oameni din industrie spun ca HMD Global, compania care a relansat brand-ul Nokia, va prezenta la Mobile World Congress Barcelona la final de februarie o editie modernizata care sa fie un omagiu pentru legendarul 3310. Nu se stie daca va avea camera foto sau aplicatii, insa daca va fi vandut la pretul de 59 de euro putem banui ca nu are cum sa fie foarte high-tech.Acum, 3310 pare din preistorie daca il comparam cu smartphone-urile din prezent, insa la vremea lui era unul dintre cele mai "cool" gadget-uri de pe piata, fie ca jucai snake sau "compuneai" ringtone-uri.Nokia 3310 poate fi cumparat de la useri de pe OLX, preturile variind intre 20 si 150 lei.