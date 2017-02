​VIDEO Nokia 3310 a fost relansat - Are ecran color, se poate conecta la internet si promite o autonomie foarte mare a bateriei

Noul 3310 este un omagiu pentru modelul care a fost primul telefon mobil cu cifre uriase de vanzari, un model de care foarte multa lume isi aminteste cu placere in special din cauza ca era un telefon aproape indestructibil si bateria tinea cateva zile.Noul 3310 are ecran mai mare si este de doua ori mai subtire decat originalul. Designul are cateva elemente in comun, insa mai multe lucruri difera la interior. Telefonul are ecran color, sistem de operare S30+ care permite instalarea unui numar limitat de aplicatii, existand si conectivitate 2,5G. Telefonul nu are WiFi.Noul 3310 dispune de o versiune modernizata a jocului Snake, fiind nelipsit si celebrul ton de apel Nokia. Compania promite o baterie excelenta cu o luna de standby si 22 de ore de convorbire. Timpul de standby este de trei ori mai mare decat la modelul original, iar cel de convorbire, de zece ori mai mare, spune compania. Bateria este de 1200 mAh, iar ecranul, de 2,4 inci.Telefonul are doar 16 MB stocare, insa cu un card mico-SD se poate ajunge la 32 GB. Lansarea are o doza mare de marketing fiindca Nokia a lansat acum si telefoane puternice cu Android, nedorind sa fie privita ca marca retro.Nokia 3310 a fost lansat in 2000, fiind succesorul unui alt model popular la vremea aceea, 3210. Era rezistent, bateria tinea cateva zile si designul era modern pentru acele timpuri. Telefonul care cantarea 133 de grame s-a vandut in pste 120 milioane de exemplare.Ca si comparatie, 3310 costa atunci "la liber" in Marea Britanie 129 de lire. Noul 3310 va costa 42 de lire.HMD descrie telefonul ca fiind unul distractiv pe care multi il vor cumpara ca accesoriu special.Relatand lansarea, BBC noteaza ca nu trebuie sa uitam de faptul ca 3310 este un telefon simplu, iar marca Nokia nu isi poate baza viitorul pe acest model, in contextul in care in piata se vorbeste de 5G si alte tehnologii futuriste.The Guardian citeaza un analist care spune ca acest telefon isi are propriul public, un public care nu cere foarte mult de la un telefon.Cerrt este aproape nimni nu ar fi vorbit despre lansarile Nokia de la Barcelona daca nu ar fi existat acest telefon din alte timpuri.