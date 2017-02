VIDEO Huawei a lansat la Barcelona telefoanele sale de varf de gama P10 si P10 Plus

Smartphone-urile Huawei P10 si P10 Plus vor fi disponibile incepand din luna martie in 30 tari si regiuni. P10 are ecran de 5,1 inci si va costa de la 649 euro, in timp ce P10 Plus are ecran de 5,5 inci si va costa de la 699 euro.Huawei compara aceste smartphone-uri cu un mic studio foto care ajunge un mainile utilizatorilor, datorita parteneriatului cu renumita companie foto Leica.Modelele au si functii speciale pentru selfie fiindca detecteaza automat daca un utilizator este singur intr-o fotografie de tip selfie sau impreuna cu mai multe persoane. In cazul in care apar mai multe persoane, trece la modul wide-angle.Pentru a ajuta utilizatorii sa personalizeze fotografiile surprinse, functiile pentru fotografia de tip portret, integrate in noile modele Huawei includ o tehnologie 3D de detectare a fetei, care foloseste 190 de repere de identificare detaliate, ce permit o recunoastere mai precisa a trasaturilor fetei. Identificarea faciala reprezinta elementul de baza al iluminarii dinamice si al imbunatatirii portretelor, spun cei de la Huawei.Ei adauga ca un algoritm inteligent a fost creat pentru a aplica nivelul de iluminare potrivit sau efecte de infrumusetare pentru portrete expresive."Cu ajutorul unui algoritm nou pentru stabilirea profunzimii de camp, efectul bokeh creaza culori mai clare, mai detaliate si mai vii, in timp ce fundalul imaginilor ramane neclar sau out-of-focus. Efectul de bokeh este disponibil pentru modurile RGB si monocrom, iar focalizarea poate fi schimbata dupa ce imaginea a fost surprinsa", mai spune compania.Odata cu lansarea modelelelor Huawei P10 si P10 Plus, Huawei a prezentat si noul smartwatch Huawei Watch 2 si Porsche Design Huawei Smartwatch.