VIDEO LG a lansat modelul de varf de gama G6

Modelul are display cu rezolutia de 2880x1440 pixeli, procesorul este Snapdragon 821 quad-core, iar memoria RAM este de 4 GB. Pe spate camera este de 13 MP, iar pe fata, de 5 MP, in timp ce bateria este de 3.300 mAH.Aspectul special tine de proportiile display-ului care sunt 18:9, si nu 16:9 ca la alte modele, ceea ce inseamna ca este incurajata vizionarea a doua aplicatii simultan, cele doua putand imparti in mod egal ecranul (split screen), fie pe orizontala, fie pe verticala.G6 difera mult ca si concept fata de modelul G5 lansat acum un an, model care insista mult pe ideea de modularitate care permitea diverselor componente sa fie scoase si inlocuite, in timp ce la G6 nici bateria nu poate fi inlaturata usor.LG a admis ca a trebuit sa adopte prin G6 o pozitie mult mai putin radicala decat cu G5 la care multe elemente puteau fi inlocuite. Vanzarile lui G5 au fost sub asteptari si fiindca pentru a schimba diversele module telefonul trebuia oprit, iar daca era desfacut foarte des, exista pericolul ca apa sau praful sa patrunda.Sursa: BBC