Pokemon Go mai multa miscare si o sanatate mai buna

Pokemon Go nivelul de interes in Romania Foto: Google Trends

Pokemon Go, un joc foarte popular pe smartphone-uri de la lansarea sa in vara anului trecut, il poate determina pe utilizator sa faca mii de pasi suplimentari in fiecare zi si de a-si reduce astfel riscul cardiovascular si excesul de greutate datorate sedentarismului, potrivit unui studiu publicat miercuri si citat de AFP.Cercetatorii au monitorizat 167 de persoane care joaca Pokemon go, care consta in mersul pe jos, in diferite locuri, pentru a urmari si "a captura" creaturi imaginare cu telefonul mobil.Jucatorii fac in medie cu aproape 2.000 de pasi in plus pe zi si au redus cu 8% riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral, spun autorii studiului prezentat la conferinta American Heart Association, care a avut loc in aceasta saptamana in Portland (Oregon).Inainte de a juca Pokemon Go, participantii au facut in medie 5.678 pasi pe zi, numarul crescand apoi la 7.654 de pasi."Prin acest studiu ne-am dorit sa stabilm faptul daca jocul Pokemon Go ar putea oferi un mod placut si mai eficient de a-i determina pe tinerii sedentari sa faca miscare, iar rezultatele sunt incurajatoare.", a declarat Xu Han-zhang, un cercetator de la Universitatea Duke din Durham, Carolina de Nord, autorul principal al studiului.