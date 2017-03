Samsung Galaxy S8 ar putea costa 799 euro, iar S8+ s-ar putea vinde pentru 899 euro

S8 - 799€

S8+ - 899€

DeX - 150€

GearVR - 129€

Gear360 - 229€ https://t.co/vVm6DRMkX5 — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2017

Galaxy S8 va avea ecran de 5,8 inci, iar S8+, de 6,2 inci. In SUA vor avea procesoare Snapdragon 835, iar in Europa, Exynos 8895, in timp ce bateria va fi de 3.000 mAh la S8 si de 3.500 la S8+. Trebuie spus ca Samsung nu a comentat aceste zvonuri.Vor fi disponibile cel putin trei versiuni de culoare: negru, gri si argintiu, cu denumirile comerciale "black sky," "orchid grey" si "arctic silver,", spune Blass in cele mai noi mesaje pe Twitter.El da si pretul unor accesorii, cum ar fi Gear VR (129 euro) si camera panoramica Gear 360 (229 euro).S8 va ajunge probabil la primii clienti dupa jumatatea lunii aprilie, dar lansarea este exrem de asteptata, nu doar fiindca suntem in fata telefonului de varf de gama al Samsung, ci si fiindca lansarea vine la putin peste jumatate de an de la izbucnirea scandalului Note 7 care a afectat imaginea Samsung si ii va aduce pierderi de peste 5 miliarde dolari.