Samsung ar putea readuce pe piata Galaxy Note 7 in versiune reconditionata

Compania spune ca va vinde o parte dintre telefoane ca produse refurbished (reconditionate), in pietele unde autoritatile vor permite acest lucru si unde operatorii vor dori. Compania se mai angajeaza sa refoloseasca o serie de componente, precum procesorul si camera foto si sa extraga metalele rare precum cupru, aur, nichel si argint pentru a le folosi la constructia altor telefoane. O solutie ar fi si ca telefoanele reconditionate sa fie inchiriate, in multe piete existand astfel de servicii pentru cei care nu-si permit sau nu vor sa cumpere un telefon atat de scump, ci sa-l utilizeze un timp.Ancheta declansata de Samsung a aratat ca problemele care au dus la aparitia incendiilor tineau de baterii, celelalte componente fiind fara probleme. Se estimeaza ca Samsung va avea pierderi de peste 5 miliarde dolari pe parcursul a trei trimestre din cauza scoaterii din productie a lui Note 7.Vestea aparitiei telefoanelor reconditionate ii va bucura pe fanii Note 7, fiindca un numar important au refuzat sa predea telefoanele, chiar daca isi primeau banii in apoi si chiar daca Samsung a insistat, trebuind sa ia si masuri radicale.Samsung a inceput sa livreze Galaxy Note in august 2016, iar bateriile erau furnizate de doua companii: fie de Samsung SDI Co, fie de Amperex Technology Ltd (Hong Kong). Initial s-a crezut ca au existat probleme doar la telefoanele cu baterii de la Samsung SDI si a fost crescuta productia de baterii la celalalt furnizor, insa in octombrie au aparut incidente si la Amperex,Anuntul arunca aproape toata vina pe furnizori si nu spune nimic despre rolul pe care Samsung si cultura sa corporatista l-au avut in acest scandal, stiut fiind ca au fost mai multe relatari despre modul in care sefii cer de la ingineri minuni tehnice care uneori sunt imposibil de realizat.In vara anului trecut s-au semnalat primele cazuri in care telefoanele Galaxy Note 7 au explodat, fiind vorba despre cateva zeci de cazuri. In septembrie a fost declansat recall-ul, iar in octombrie s-a renuntat la producerea telefoanului, insa compania nu a comunicat, la acel moment, motivul pentru care telefoanele au luat foc.Concluzia anchetei din cadrul Samsung a fost ca la prima transa de baterii acestea nu s-au potrivi9t perfect in lacasul din telefon si din aceasta cauza s-au petrecut scurtcircuite ce in cateva zeci de cazuri au facut ca telefoanele sa ia foc.A doua transa de baterii, provenita de la un alt furnizor, au avut si ele defecte de fabricatie, aparand si aici cazuri in care telefoanele au luat foc.