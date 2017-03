Cum spera Samsung sa recastige increderea clientilor cu Galaxy S8, la doar cateva luni de la scandalul telefoanelor care luau foc

Anul trecut Samsung a ramas liderul pietei smartphone-urilor, cu 300 de milioane de unitati livrate, insa fata de 2015 scaderea a fost de 20 de milioane de unitati si in ultimul trimestru Apple a depasit la vanzari Samsung. Mai mult, Samsung nu este puternic concurata doar de Apple (216 milioane de telefoane vandute anul trecut), ci si de Huawei (132 milioane unitati).Samsung a pierdut mult si ca imagine, dar si ca cifre de vanzari din cauza uriasului scandal al telefoanelor Note 7 care luau foc, Produsul a fost retras de pe piata in noiembrie si pierderile Samsung sunt mari fiindca cele mai optimiste estimari aratau ca vanzarile Galaxy Note 7 ar fi putut atinge 14 milioane unitati in primul an.Samsung nu publica cifre de vanzari, insa estimarile din piata indica faptul ca in 2015 s-au vandut peste 50 de milioane de unitati S6 si S6 Edge, la fel fiind valabil si in 2016, pentru S7 si S7 Edge. Asadar vorbim din cifre mari si de telefoane care, in momentul lansarii, costa de la 800 de euro.Marea intrebare este daca noul "flagship" care va fi lansat acum va avea vanzari mai mici din cauza scandalului si din cauza ca unii clienti si-au pierdut increderea in brand si vor alege sa-si cumpere telefoane de la Apple, de la Huawei, de la LG sau de la marci in puternica ascensiune, precum Xiaomi sau OnePlus.Samsung spera ca S8 va iesi in evidenta, iar zvonurile arata ca vor fi cateva schimbari. De exemplu butonul de Home dispare, iar display-ul va acoperi mare parte din suprafata frontala, marginile fiind extrem de inguste. Inca de la prima generatie, in 2010, Samsung a avut buton de Home pe seria Galaxy S, insa acum este gata sa faca marea schimbare.Alte zvonuri spun ca senzorul de amprenta va fi mutat pe spate, langa camera foto.video, insa un nou buton va fi adaugat pe laterala, pentru a controla un asistent vocal pe care Samsung il va introduce tot acum si care se numeste Bixby.S8 va veni cu imbunatatiri si la nivel de procesor, la rezolutia display-ului si la gama de culori. Mai mult, daca S7 are ecran de 5,1 inci, iar S7 Edge, de 5,5 inci, despre S8 se estimeaza ca va avea display de 5,8 inci, iar S8 Plus va fi de 6,2 inci.• Display: 5.8 inci Super AMOLED, 1440 x 2650 Gorilla Glass• Camera principala: 12MP, f/1.7, video 4K• Camera frontala: 8MP• Sistem de operare: Android 7.1 Nougat• Processor: Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 10-nm• RAM: 4GB RAM• Stocare interna: 64GB, extensibila pana la 256 GB cu card microSD• Baterie: 3,000mAh• Alte caracteristici: senzor de amprenta, scanner de iris, USB-C, asistentul BixbyLa Samsung Galaxy S8 (Plus) sunt doua diferente esentiale:• Display: 6.2 inci Super AMOLED, 1440 x 2650 Gorilla Glass• Baterie: 3,500mAhChiar daca S8 vine cu un design reusit si cu multe noutati, succesul nu este unul garantat. Preturile nu sunt deloc mici, urmand sa porneasca de la peste 800 de euro, multi vor spune ca displayul este mult prea mare (apropiat de o tableta la S8 Plus), in timp ce altii vor deplange disparitia butonului de Home.Noul asistent vocal Bixby nu are cum sa faca senzatie fiindca vine pe o piata dominata de Google si Apple, insa cu timpul ar putea sa aiba succes fiindca va fi integrat si pe aparatele electrocasnice ale companiei.O parte dintre fanii Samsung care nu au buget pentru noul S8 vor alege S6 sau S7 sau se vor indrepta catre telefoane de gama medie ale altor marci, cu preturi in jur de 300-400 de euro.Insa telefoanele de varf de gama conteaza enorm ca imagine pentru o companie, plus ca in acest segment si marjele de profit sunt mai mari. Concurenta va ramane puternica in segment, iar presa internationala scrie ca atat lansarea lui S8, cat si a noului iPhone, peste cateva luni, ar putea sa se dovedeasca a fi cele mai importante lansari din istoria acestor companii.Surse: CNET, Financial Times, ZDNet, SlashGear