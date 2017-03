Samsung a lansat Galaxy S8 si S8+. Telefoanele ajung pe 28 aprilie in magazinele europene

Ecranul nu numai ca a crescut in dimensiuni fata de S7 cu 0,7 inci, pana la 5,8 inci pentru S8 si 6,2 inci pentruS8+, insa display-ul acopera aproape integral partea frontala, marginile fiind extrem de subtiri in partea de jos si de sus. In plus, la ambele variante lateralele sunt curbate (edge).Galaxy S8 va fi disponibil spre vanzare in Europa incepand cu 28 Aprilie. Va fi disponibil intr-o paleta extinsa de culori, printre care se numara negru, gri si argintiu (cu denumirile comerciale Midnight Black, Orchid Gray si Arctic Silver. Comenzile in avans pentru Galaxy S8 incep de acum, clientii care comanda inainte de 19 aprilie urmand sa beneficieze de livrare cu 8 zile mai devreme inainte de dispobnibilitatea comerciala a dispozitivului, in functie de stoc.¬ Display: 5.8 inci Super AMOLED, 1440 x 2960, 570 ppi- Dimensiuni: 148.9 x 68.1 x 8.0 mm, 155g¬ Camera principala: 12MP, f/1.7, video 4K¬ Camera frontala: 8MP¬ Sistem de operare: Android 7.1 Nougat¬ Processor: Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64 bit, 10 nmOcta core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64 bit, 10 nm (in functie de piata)¬ RAM: 4GB RAM¬ Stocare interna: 64GB, extensibila pana la 256 GB cu card microSD¬ Baterie: 3,000mAh¬ Alte caracteristici: senzor de amprenta, scanner de iris, USB-C, asistentul Bixby¬ Display: 6.2 inci Super AMOLED, 1440 x 2960, 529 ppi¬ Baterie: 3,500mAh- Dimensiunii; 159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173 gAlte caracteristiciᅡ IP68 rezistenta la apa si prafᅡ Always-on displayᅡ Incarcare wireless si fast-chargingPe S8 debuteaza si asistenul vocal Bixby care intra pe o piata foarte incarcata si a fost privit cu reticenta de multi. Ce spune Samsung despre Bixby. "Bixby este o interfata inteligenta care va ajuta utilizatorii sa obtina mai mult de la telefonul lor. Cu ajutorul noului asistent Bixby, vei putea accesa si naviga serviciile si aplicatiile Bixby prin comenzi simple de voce, atingere, privire si comanda text. La lansare, functia Bixby Voce se va integra impreuna cu alte cateva aplicatii si functii native Samsung, care includ Camera, Contacte, Galerie, Mesaje si Setari, planuind sa extinda capacitatea sa, pentru a putea include, in viitor, mai multe aplicatii Samsung si aplicatii terte. Capacitatea contextuala de awareness permite Bixby sa ofere ajutor personalizat, bazat pe ceea ce urmeaza sa invete despre interesele, situatia si locatia utilizatorului".Samsung a pierdut mult si ca imagine, dar si ca cifre de vanzari din cauza uriasului scandal al telefoanelor Note 7 care luau foc, Produsul a fost retras de pe piata in noiembrie si pierderile Samsung sunt mari fiindca cele mai optimiste estimari aratau ca vanzarile Galaxy Note 7 ar fi putut atinge 14 milioane unitati in primul an.Samsung nu publica cifre de vanzari, insa estimarile din piata indica faptul ca in 2015 s-au vandut peste 50 de milioane de unitati S6 si S6 Edge, la fel fiind valabil si in 2016, pentru S7 si S7 Edge. Asadar vorbim din cifre mari si de telefoane care, in momentul lansarii, costa de la 800 de euro.Marea intrebare este daca noul "flagship" care va fi lansat acum va avea vanzari mai mici din cauza scandalului si din cauza ca unii clienti si-au pierdut increderea in brand.