Samsung Galaxy S8 costa de la 3.500 de lei in magazinele online

Telefoanele sunt disponibile la precomanda la operatorii telecom, dar si pe mai multe magazine online precum eMAG, Evomag, Quickmobile, F64, CEL.ro sau Marketonline. Pretul de pornire este de 3.499 lei la S8, in timp ce S8+ costa de la 3.899 lei, insa in unele magazine poate depasi 4.000 de lei.La S8 si S8+ este prezent asa-numitul infinity display, sticla acoperind in proportie de 90% partea frontala, marginile fiind extrem de subtiri.Specificatii Galaxy S8- Display: 5.8 inci Super AMOLED, 1440 x 2960, 570 ppi- Dimensiuni: 148.9 x 68.1 x 8.0 mm, 155g- Camera principala: 12MP, f/1.7, video 4K- Camera frontala: 8MP- Sistem de operare: Android 7.1 Nougat- Processor: Octa core- Quad 2.5GHz+Quad 1.7GHz- RAM: 4GB RAM- Stocare interna: 64GB, extensibila pana la 256 GB cu card microSD- Baterie: 3,000mAh- Alte caracteristici: senzor de amprenta, scanner de iris, USB-C, asistentul BixbyLa Samsung Galaxy S8+ sunt doua diferente esentiale:- Display: 6.2 inci Super AMOLED, 1440 x 2960, 529 ppi- Baterie: 3,500mAh- Dimensiunii; 159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173 gO noutate interesanta tine de faptul ca o data cu S8 a fost lansat un dispozitiv compatibil cu acesta, statia numita DeX care poate fi conectata la un monitor, la o tastatura si la mouse. Dupa conectare interfata Android se schimba intr-una similara cu Windows, incluzand multiple dimensiuni de ferestre, meniuri contextuale si o versiune desktop de web browser."Colaborarile principale cu Microsoft si Adobe asigura compatibilitatea Samsung DeX cu Microsoft Office si aplicatii mobile Adobe, precum Adobe Acrobat Reader si Lightroom Mobile, permitand o functionalitate asemanatoare desktop-ului si o interfata de utilizator indisponibila pana in momentul prezent pe un dispozitiv mobil", spun cei de la Samsung. In SUA DeX va costa 150 de dolari, astfel ca in Europa pretul va fi de 150 euro.Pentru utilizare, smartphone-ul Samsung trebuie introdus in statia DeX, care conecteaza telefonul la un monitor compatibil HDMI si trebuie conectata orice tastaura si mouse compatibile cu sistemele Bluetooth, USB sau RF.