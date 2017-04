​FOTOGALERIE Ce fotografii poate face noul Samsung Galaxy S8. PLUS: O comparatie si cu Galaxy S7 si HTC 10

Inainte de toate, cateva detalii despre dispozitiv si despre modul cum am testat camera telefonului.Modelul nostru de test vine cu senzorul realizat de Samsung (SLSI_S5K2L2_FIMC_IS), similar cu cel folosit si anul trecut pe S7.Rezolutia maxima este de 12 MP in formatul 4:3 si, desi am folosit si acest format in testele noastre, am preferat de cele mai multe ori sa folosim formatul 16:9 la 9,1 MP (adica un crop realizat pe orizontala pe mijlocul formatului original de la 12 MP, fara a fi afectata insa calitatea).Fotografiile realizate si prezentate aici au fost captate doar in modul Auto, cu HDR setat sa intervina automat acolo unde considera telefonul ca e nevoie. Cu alte cuvinte, in aceeasi maniera in care majoritatea covarsitoare a utilizatorilor vor folosi telefonul. Sigur, telefonul dispune si de setari manuale si mai multe moduri de fotografiere, insa am pastrat pentru acest modul auto pentru ca acesta, asa cum am mai spus, va fi de cele mai multe ori preferat de catre utilizatorii obisnuiti.Camera de pe S8 si S8 Plus este foarte-foarte similara cu cea de anul trecut. Vorbim de un senzor aproape identic: 12 MP, cu dimensiunea individuala a fiecarui pixel de 1,4 µm, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus si OIS. In plus, vine si cu aceeasi tehnologie Dual-Pixel care face ca focalizarea sa fie super rapida.Asadar, la prima vedere, S8 are pe hartie toate premisele sa egaleze cel putin performantele foarte bune pe care le-a aratat S7 in urma cu un an. Samsung spune ca, pentru S8 si S8 Plus, a lucrat mai mult la partea software a camerei, imbunatatind allgoritmii si procesele din spatele componentei hardware.Deloc surprinzator, camera este la fel de rapida ca si cea de anul trecut, de la focalizare, la captare, la lansarea initiala - totul se misca fulgerator. In continuare Samsung are cel mai rapid timp efectiv de fotografiere (lansare->focalizare->captare) dintre toate telefoanele pe care le-am testat pana acum.Fotografiile pe care le-am facut cu Galaxy S8 in zilele noastre de test au iesit deseori bune sau chiar foarte bune, inclusiv cele in lumina slaba. Da, culorile sunt poate putin mai saturate decat in realitate (dar e ceva cu care deja ne-am obisnuit la Samsung), insa nu e un aspect deranjant. Uneori, dimpotriva, dau un plus unor fotografii ce pe alte telefoane ar iesi prea sterse.Pe de alta parte, am observat ca in mai multe situatii telefonul a preferat o tenta mai rece (spre verzui-albastrui) - complet diferit fata de ce observam anul trecut cand camera de pe S7 pe care am testat-o alegea mai degraba un balans de alb spre nuante calde.Camera de pe S8, in modul auto, continua sa scoata imagini si detalii destul de "aspre" - un aspect care uneori ajuta la conturarea unor detalii, iar alteori parca exagereaza prea mult unele forme din cadru.In alta ordine de idei, modul auto HDR este din nou la inaltime, iar rezultatele catate in acest mod nu par exagerate, cu umbrele astfel luminate incat sa para artificial.Am remarcat si modul Panorama care s-a comportat mai bine ca niciodata - rapid, fara prea multe erori sau aberatii, pastrand un echilbru bun intre zonele luminate si zonele umbrite din cadru.Si pentru ca "Vorba lunga, saracia omului", lasam mai jos o galerie foto cu poze captate in diverse situatii cu noul Galaxy S7.Cele doua modele pe care le-am ales sa le comparam cu noul S8 au avut, in aprecierea multora, printre cele mai bune camere lansate in 2016.Pe de alta parte, doar aceste doua modele care sa poata macar ridica vreo pretentie intr-o lupta cu Galaxy S8 le-am avut la indemana :)Comparatiile de mai jos au fost realizate in format 16:9, pe modul auto, cu Auto-HDR pe toate telefoane si cu focalizare manuala pe acelasi punct inainte de captare.Aproape in toate situatiile fotografiile facute cu Galaxy S8 au iesit mai bine, bifand cele mai bune rezultate cam la toate capitolele -fie ca vorbim de claritate, de culorile suprinse, de "asprimea" detaliilor, fie de echilibrul mai bun intre lumina si intuneric.Singura instanta in care am considerat ca S8 nu s-a descurcat mai bine este imaginea cu florile galbene. In acea situatie, camera de pe S8 a ales sa capteze fotografia in nuante mai reci, mult diferit fata de ce vedeau in realitate ochii nostri. HTC 10, pe de alta parte, a ales culori putin mai calde, mai aproape de realitatea din acel moment.*Muta cursorul vertical intr-o parte si alta pentru a vedea fiecare poza