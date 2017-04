Nikon lanseaza in Romania noul aparat foto D7500 ce ofera aceeasi calitate a imaginii precum modelul D500 – DSLR-ul de top in format DX

"Dispunand de o puternica tehnologie imagistica intr-un corp pregatit pentru calatorie, D7500 este ideal pentru fotografii care cauta in permanenta cele mai bune imagini posibile", anunta Skin. La fel ca la Nikon D500, noul aparat este dotat cu senzorul CMOS in format DX de 20,9 MP ce ofera un interval ISO care se extinde pana la o valoare echivalenta cu ISO 1.640.000."Procesorul integrat EXPEED 5 de la Nikon ofera o procesare mai rapida a imaginilor, iar senzorul RGB de 180.000 de pixeli permite o precizie imbunatatita a masurarii. Sistemul AF cu 51 de puncte si o sensibilitate pana la valoarea de -3 EV, va permite sa urmariti, fixati si mentineti focalizarea pe subiecte, chiar si la lumina lunii. Sistemul de masurare evaluativa a zonelor luminoase acorda prioritate celor mai deschise elemente din cadru, contribuind la evitarea imaginilor cu zone complet albe. Vizorul optic cu pentaprisma ofera o acoperire a cadrului de aproximativ 100%", detaliaza Skin.Pe partea video, aparatul poate inregistra filme 4k/UHD la 30p sau video Full HD la cadente de cadre de pana la 50p/60p, "in secvente cursive, expuse corespunzator, in format DX complet, iar functia de reducere electronica a vibratiilor oferita de Nikon, incorporata in aparatul foto, contracareaza efectele miscarilor nedorite ale utilizarii din mana".Noul model vine si o serie de imbunatatiri ergonomice printre care se numara noul monitor cu inclinare de 8 cm (3,2 inchi), cu operare pe ecranul tactil, si un maner adanc, pentru o priza stabila si confortabila."In plus, acesta este primul DSLR de la Nikon care dispune de un blit incorporat compatibil cu sistemul de iluminare avansata fara fir cu radiocomanda. Cu Nikon D7500 inregistrati 50 de imagini NEF (RAW) sau 100 de imagini mari JPEG Fine, intr-o singura serie de mare viteza, la cadente de 8 fps cu urmarire AF/AE completa. Sistemul Picture Control din aparatul foto dispune de opt comenzi, inclusiv de noua optiune Picture Control Automat, care optimizeaza culorile, contrastul si luminozitatea in functie de scena", potrivit Skin.Corpul aparatului foto cantareste 640g si este etansat impotriva intemperiilor. Nikon D7500 este compatibil cu dispozitive Speedlight, cu microfonul stereo ME-1 si cu microfonul fara fir ME-W1 de la Nikon.Nikon D7500 va fi disponibil in Romania la inceputul lunii iulie 2017.