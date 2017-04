Producatorul de routere TP-Link intra pe piata romaneasca a smartphone-urilor, lansand doua modele cu preturi intre 900 si 1400 lei

X1 are un display HD de 5 inch, iar modelul X1 Max unul Full HD de 5,5 inch, cel din urma fiind cu ecran 2.5D Corning Gorilla Glass. Neffos X1 si X1 Max folosesc procesorul Octa-core MediaTek Helio P10 si suporta Wi-Fi dual band.Ambele modele sunt dotate cu o camera principala de 13 MP cu senzor Sony IMX258, apertura f/2.0, phase-detection autofocus si blitz dual-LED. La camera principala se adauga o a doua camera frontala de 5MP.Configuratiile de varf pentru fiecare dintre modele includ 3GB RAM si 32GB capacitate de stocare in cazul X1, respectiv 4GB RAM si 64GB capacitate de stocare in cazul X1 Max. Smartphone-urile au slot microSD pentru extinderea capacitatii de stocare cu pana la 128GB.Preturile recomandate sunt de la 899 de lei pentru modelul X1 si configuratia cu 2GB RAM si 16GB spatiu de stocare, respectiv 999 de lei modelul cu 3GB RAM si 32GB spatiu de stocare. Versiunea high-end, respectiv modelul X1 Max, va ajunge in magazine pana la finele acestui trimestru, si va avea un pret recomandat de 1099 de lei pentru versiunea cu 3GB RAM si 32GB spatiu de stocare, respectiv 1399 de lei pentru versiunea cu 4GB RAM si 64GB capacitate de stocare.TP-Link anunta in august 2016 ca intra pe piata cu doua modele, insa chinezii nu le-au mai adus fiindca la targul IFA Berlin au fost prezentate cele doua modele din seria Neffos X1. Modelele promise in august erau din gama Entry si ar fi trebuit sa coste 429 lei, respectiv 899 lei, dar compania a ales sa aduca modele cu specificatii mai bune si evident preturi mai mari.Obiectivele de vanzari indica undeva in jurul a 13.000 de unitati pana la final de an, ceea ce va inseamna 1% din piata telefoanelor la liber. Anul trecut romanii au cumparat in total 3,5 milioane de smartphone-uri din toate marcile.TP-Link s-a infiintat acum 21 de ani si are vanzari anuale de peste doua miliarde dolari. Compania a ales sa intre insa si pe piata smartphone-urilor, fiind prezenta in 20 de tari.