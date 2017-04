Compania Marble ofera servicii de livrare a mancarii cu ajutorul unui robot, in parti ale orasului San Francisco, noteaza BBC Senzorii, camera foto si tehnologia ultrasonica ajuta robotul sa navigheze, dar este o persoana care supravegheaza, in cazul in care apare vreo problema.Anumite comenzi realizate folosind aplicatia Yelp Eat24 vor oferi posibilitatea livrarii de catre acest robot. Compania isi propune sa livreze produse de bacanie, colete si alte bunuri in viitor.