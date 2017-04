REVIEW Samsung Galaxy S8 - La alt nivel...

Ce ne-a placut:

*Am testat noul Galaxy S8 timp de o saptamana in Bucuresti, in reteaua 4G, pe post de telefon personal si fara sa fie menajat in ceea ce priveste consumul de baterie. Modelul din test a fost unul cu procesor Exynos 8895 si cu senzor de camera de la Samsung.+ Designul - S8 e fara doar si poate unul dintre cele mai frumoase telefoane lansate pana acum+ Ergonomia e incredibila - E greu de crezut ca un telefon cu un ecran de 5,8 inci e mai mic si usor de folosit decat alte telefoane cu ecrane mult mai mici. PLUS: e foarte placut de tinut in mana+ Ecranul arata superb, detaliat si foarte luminos, usor de urmarit si folosit chiar si direct in lumina soarelui+ Camera foto este una dintre cele mai bune pe care le-am testat pe un telefon mobil, daca nu cea mai buna. Camera frontala e si ea in top+ Castile audio AKG incluse in pachet sunt foarte bune. Am apreciat si adaptorul MicroUSB -> USB Type C inclus in cutie- Cititorul de amprente a fost mutat in cel mai neinspirat loc, exact langa camera foto. In plus, zona mica de detectie a dus la numeroase rateuri si intoarceri de telefon doar sa vedem unde punem degetul (scannerul de iris e doar o poveste frumoasa care functioneaza numai cand sunt conditii potrivite / scannerul de fata nu e foarte sigur si poate fi pacalit)- Autonomia bateriei e mai degraba mediocra. Telefonul duce o zi in utilizare medie, nu mai mult. In plus, "incarcarea rapida" nu mai pare asa rapida, cel putin comparativ cu alte telefoane- Calitatea audio a difuzorului extern e in continuare mediocra- Aplicatia foto care in continuare te scoate din fereastra de compozitie atunci cand vrei sa schimbi vreo setare----148.9 x 68.1 x 8 mm155 g5,8 inci, 1440 x 2960 pixels (~570 ppi), Super AMOLEDExynos 8895 OctaMali-G71 MP204 GB64 GB + micro-SD pana la 256 GB12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash (1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size) / 2160p@30fps, 1080p@60fps: 8 MP, f/1.7, 1440p@30fpsWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band; Bluetooth 5.0, A2DP, LE, apt-X; NFC; GPS (A-GPS, GLONASS, Beidou); USB Type-C (v3.1), jack audio 3,5 mmcititor de amprenta amplasat pe partea din spate actionat prin atingere, senzor de masurare a pulsului, SpO2 si UV, accelerometru, gyroscop, senzor de proximitate, busola, barometru3.000 mAh Lithiu-Ion, (nu poate fi scoasa si inlocuita de utilizator)Nano-SIMAndroid 7.0 MarshmallowMidnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold: Circa 3.500 de lei- Always-on display- IP68 certified - dust proof and water resistant la 1.5 metri si 30 minute- constructie din metal (rama) si sicla (fata/spate). Carcasa este nedetasabila de catre utilizator- Fast wireless charging (Qi/PMA)Din punct de vedere al specificatiilor, Galaxy S8 bifeaza aproape toate punctele pentru un varf de gama din 2018, pastrand in acelasi timp toate avantajele modelului precedent cum ar fi constructia waterproof, incarcarea wireless, cardul microSD.Surprinde placut includerea tehnologiei Bluetooth 5.0, dar si a portului USB Tip-C, in rand cu trendul la nivel global.Pe de alta parte, capacitatea bateriei a fost redusa la 3.000 de mAh (fata de 3.600 mAh pe S7 Edge), insa vorbim totusi de un telefon mai mic, cu o amprenta redusa, in ciuda ecranului care a crescut in diagonala fata de predecesori.----Samsung ii spune "Infinity Display", ca si cum ecranul telefonului "pierde" marginile laterale si utilizatorului ii ramane sa se bucure doar de ecran dintr-o parte in alta. Nu exagereaza :)Este incredibila senzatia "borderless" oferita de display-ul noului Galaxy S8. Dupa o saptamana de teste ne-a fost greu sa ne intoarcem la ecranele gros inramate de pe telefoanele "obisnuite".E greu de gasit vreun minus la ecranul Super AMOLED folosit de Samsung pe noul S8. Cu o diagonala de 5,8 inci, un aspect 18,5:9 si o rezolutie WQHD (Wide Quad HD - 1440 x 2960, ~570 ppi) ecranul de pe S8 este unul dintre cele mai frumoase si luminoase pe care l-am testat pana acum pe un terminal mobil.Culorile sunt vii, fara a fi prea saturate, iar albul mai fidel redat ca niciodata. Luminozitatea foarte mare face ecranul usor de "citit" in lumina soarelui, negrul este negru, iar pragul minim de luminozitate se duce atat de jos incat face ecranul foarte usor de urmarit in intuneric.Curbura de pe margine parca e mai retinuta fata de modelele predecesoare, insa pastreaza in continuare efectul de "cascada" pe lateralele telefonului.----Poate cel mai mare plus al noului varf de gama de la Samsung il regasim la acest capitol.Designul este unul absolut superb, cu muchii ondulate si colturi curbate peste tot, imbinari aproape insesizabile intre rama lucioasa de metal si suprafetele de sticla. Modulul camerei foto nu mai iese in evidenta (un pacat prea des intalnit la multe alte modele, chiar si fostele modele Galaxy), iar butoanele ofera un feedback foarte bun.Muchiile curbate, colturile rotunjite si rama metalica - toate ofera reflexii si sclipiri care fac ca telefonul sa para mai degraba a giuvaier, nu a gadget. E greu de descris in cuvinte cat de bine se simte noul S8 in mana - si nu doar ca e manevrabil, ci si ca ofera o senzatie tactila deosebita.De departe cel mai mare atu pe partea de ergonomie este noul ecran in format 18,5:9, care face ca display-ul sa fie mai inalt decat la telefoanele obisnuite si, la pachet cu muchiile usor curbate, transforma un telefon cu o diagonala de 5,8 inci intr-unul mult mai manevrabil decat atat de multe alte telefoane cu ecrane mai mici.Sigur, cu un ecran asa inalt, in formatul 18,5:9 apar si neconcordante in ceea ce priveste afisarea unor elemente multimedia, cum ar fi marea majoritate a clipurilor video de pe Youtube in formatul 16:9. Chiar si asa, Samsung ofera un mod de "ajustare" (un fit-to-screen) a continutului la noul format, pentru a nu vizualiza clipurile cu cate doua bare verticale negre pe lateral.Si totusi, exista si o parte negativa in ceea ce priveste ergonomia. Pe cat de buna a fost decizia Samsung de a merge pe un format mai inalt al ecranului pentru o mai buna manevrabilitate, pe atat de nefericita a fost mutarea cititorului de emprente de pe fata telefonului pe spatele acestuia, in dreapta camerei foto. Daca e sa ne luam dupa zvonurile aparute inainte de lansarea S8, Samsung ar fi dorit sa puna cititorul de amprente pe fata, sub ecran, insa tehnologia nu a fost gata la timp si producatorul sud-coreean a trebuit sa ia decizia sa mute undeva, totusi, cititorul de amprente. Cum pe fata ecranul in noul format a facut ca telefonul sa fie suficient de inalt si pentru a nu afecta noul design in care ecranul domina partea frontala, Samsung a mutat cititorul pe spatele dispozitivului.Problema nu e neaparat ca acesta a fost mutat pe spate, ci ca a fost mutat prea sus pe telefon, ca nu e centrat si, in folosirea zilnica, a fost o adevarata provocare sa ajungem la el fara sa nu balansam telefonul in mana sau chiar sa il intoarcem sa vedem unde ducem degetul. Alti producatori precum LG, Huawei sau Google cu al sau Pixel au pus cititorul de amprente pe spatele telefoanelor insa l-au pus chiar pe mijloc, intr-o pozitie unde iti vine natural sa asezi degetul aratator. Pe S8, cititorul nu doar ca e asezat sus si intr-o parte, dar e si mai mic si are o suprafata de detectie mai restransa. Nu de putine ori acesta nu ne-a citit corect amprenta si ne-a "pus" sa asezam din nou degetul pentru recitire. In plus, fiind foarte aproape de modulul camerei foto si nu are zona de detectie delimitata ferm de restul spatelui, de cele mai multe ori am ajuns sa lasam amprente si urme chiar pe lentila foto.In saptamana noastra de test folosirea amprentei pentru autentificare ni s-a parut o corvoada. Samsung a pus pe Galaxy S8, totusi, si tehnologia de scanare a irisului ce functioneaza ok in general, chiar si in lumina slaba, dar presupune o serie de conditii care nu o face usor de digerat in folosirea de zi cu zi: sa tii telefonul nemiscat, sa te uiti direct spre zona camerei frontale, sa aliniezi ochii cu marcajele ce apar pe ecran, sa nu porti ochelari (uneori) etc. Pe S8 mai exista si autentificarea fetei (pe care am ajuns s-o folosim mai des din cauza neplacerilor cu cititorul de amprenta) care functioneaza mai rapid si simplu, dar nu e la fel de sigura si, astfel, e greu de recomandat.----Galaxy S8 vine cu Android 7.0 si cea mai noua interfata Samsung in care iconitele de sistem au fost redesenate, iar meniul de setari e, totusi, destul de diferit fata de alte dispozitive cu Android. Pentru prima data telefoanele Samsung vin cu butoane "virtuale", pe ecran, si - in sfarsit - poate fi schimbata ordinea lor (butonul de 'inapoi" poate fi mutat in stanga, acolo unde ii e locul pe restul telefoanelor Android).In zilele noastre de test am fost, insa, placut impresionati de fluenta sistemului si de repeziciunea sa - fara sacadari sau agatari cum, in trecut, ne asteptam sa regasim pe unele dispozitive Samsung.In continuare exista suita de "unelte" pe ecranul lateral - loc in care utilizatorul, printr-o glisare din lateral a degetului peste curbura ecranului, lanseaza un set de quick-launch pentru diverse aplicatii, un cititor subtil de stiri, o busola, o rigla, o scurtatura spre lanterna, scorurile la diverse sporturi, informatii meteo etc.Samsung a facut mare tam-tam la lansarea noilor modele Galaxy S8 despre noul asistent virtual "Bixby", un serviciu care e menit sa ofere informatii relevante sau acces usor la tot felul de aplicatii si continut. Intr-atat de mult si-a pus Samsung increderea in Bixby incat i-a acordat un buton doar al sau pe laterala telefonului - un buton pe care noi cel putin, in perioada de test, am ajuns sa-l actionam mai mult din greseala.Bixby, cel putin dupa zilele de test, ni s-a parut mai degraba o copie - uneori mai reusita, alteori mai putin reusita - a serviciului Google Now / Google Assistant pe care utilizatorul il are la dispozitie pe oricare alt dispozitiv cu Android 7.0 (chiar si pe Galaxy S8). Mai mult, Bixby inca nu poate fi folosit prin comenzi vocale (in Engleza) si se pare ca nici dupa lansarea pe piata a telefonului acest serviciu nu va fi activat.Dupa perioada noastra de test putem spune ca Bixby nu prea ne-a convins. Pe de alta parte, nici nu deranjeaza. Chiar si asa, e greu de crezut ca Bixby ar putea sa aiba intr-atat de mult succes incat sa-si merite acel buton separat pe laterala telefonului.Samsung mereu a ridicat stacheta sus in ceea ce priveste fotografia, iar anul trecut cu S7 Edge a batut toate recordurile. Din fericire noul S8 nu doar ca se ridica la asteptari, ci chiar le depaseste pe alocuri, desi vorbim de un sensor foarte-foarte similar cu cel de anul trecut (tot 12 MP). Am publicat un articol separat cu ce fotografii poate sa faca noul Galaxy S8 si le-am pus fata in fata cu un S7 Edge si un HTC 10 , doua din telefoanele cu camerele foto cele mai apreciate in 2016. Rezultatul? Pozele pe noul Galaxy S8 au iesit mai bine in aproape fiecare situatie. Nu vom relua aici ce am detaliat in acel articol, insa vom spune doar ca noul Galaxy S8 are probabil cea mai buna camera foto de pe un telefon mobil la momentul actual.Ne-au placut culorile captate, echilibrul foarte bun intre zonele luminate si cele intunecate, la fel si modul auto HDR, unul dintre cele mai performante si rapide testate pe un telefon. Altfel, in continuare Samsung asigura cea mai rapida experienta de fotografiere pe un telefon mobil (lansare aplicatie foto -> focalizare -> captare).Singurul aspect care nu ne-a placut pe partea foto/video la Samsung Galaxy S8 a fost la aplicatia foto care te scoate din fereastra de compozitie atunci cand vrei sa schimbi ceva in setari.Lasam mai jos o galerie cu fotografii realizate cu ambele camere de pe noul Galaxy S8 in diverse situatii, precum si un video cu imagini surprinse pe strazile din Bucuresti in momente diferite.Pentru cine vrea, un video cu imagini trase la rezolutie 4K/UHD, aici. ----Pe partea audio Samsung nu a iesit mai niciodata in evidenta si nici anul acesta povestea nu e diferita. S8 vine cu un singur difuzor extern montat la baza, in spatele unui set de gauri in rama de metal. Volumul produs e destul de puternic, insa sunetul e aproape lipsit de profunzime. Discutam de un telefon waterproof si cu difuzorul "la vedere", asa ca nu ne mira prea mult faptul ca pe partea audio difuzorul extern de pe S8 nu impresioneaza. In plus, pozitionarea sa face ca acesta sa poata fi foarte usor acoperit cu totul.Pe de alta parte, castile AKG (o marca Harman) pe care Samsung le include in pachet cu Galaxy S8 sunt foarte bune si ofera o experienta placuta si daca ne uitam dupa un bas mai pronuntat, dar si daca vrem un sunet placut pe tonalitati mai inalte. Sigur, nu le putem compara cu alte seturi de casti mult mai scumpe de pe piata, insa cu siguranta sunt peste ce ofera alti producatori in pachetele de telefoane, mai ales ca unii au renuntat cu totul sa mai includa casti in pachet.----La capitolul autonomie noul Galaxy S8 nu mai impresioneaza la fel cum a facut-o predecesorul sau in urma cu un an. Cu o baterie de doar 3.000 mAh (fata de 3.600 mAh cat are S7 Edge) telefonul nu prea ne-a dus mai mult de o zi in conditii de utilizare medie.In perioada noastra de test nu am prea putut ajunge la finele unei zi intense de munca fara sa nu simtim nevoia sa mai incarcam telefonul, mai ales daca mai planuiam sa ramanem in oras.In general am dus cam 13-15 ore intre incarcari, cu un timp de ecran ce a reusit sa treaca de 3 ore doar in cateva zile.Sigur, depinde acum de la utilizator la utilizator si cum foloseste fiecare telefonul. Asa ca vom detalia cum am folosit noi, de regula, telefonul in perioada de test: luminozitatea ecranului pe auto (si aproape de maxim), Wi-Fi deschis circa 11-13 ore pe zi, internet mobil (4G+) circa 4-6 ore, sincronizarile uzuale in fundal (Facebook, Twitter, Gmail, Google Now, Calendar, WhatsApp, Hangouts, Instagram, FB Messenger, Weather), cca 20-30 de minute de convorbiri, 20-30 de minute de captare foto/video, 10-15 minute de jocuri si circa 20-30 de minute de streaming pe YouTube.Galaxy S8 este, totusi, compatibil cu tehnologia de incarcare rapida Fast Charging cu ajutorul incarcatorului inclus in pachet, insa nici la acest capitol noul varf de gama de la Samsung nu prea ne-a impresionat. In 30 de minute de incarcare telefonul a castigat 32 de procente. Spre comparatie, anul trecut cu S7 Edge in 30 de minute bateria acumula tot vreo 30 de procente, dar capacitatea sa era de 3.600 de mAh fata de doar 3.000 mAh la S8.Pe un HTC 10, care are aceeasi capacitate a bateriei precum S8, in 30 de minute de incarcare rapida cu incarcatorul QuickCharge 3.0 am obtinut un plus de 42%.-----Samsung a lansat odata cu noul Galaxy S8 nu doar unul dintre cele mai bune telefoane la ora actuala, ci si o noua directie in materie de design si ergonomie. Galaxy S8 e un telefon care sacrifica foarte putin in ceea ce priveste hardware-ul - are toate cele mai bune specificatii, e in continuare waterproof, are incarcare wireless compatibila cu ambele cele mai folosite protocoale, include in continuare slotul de card pentru extinderea spatiului de stocare si, peste toate, a pastrat si traditionala mufa audio de 3,5mm. Asta in timp ce ecranul a crescut la un incredibil 5,8 inci, insa manevrabilitatea telefonului e mai buna ca niciodata.Cine va tine in mana un Galaxy S8 va fi greu apoi sa mai gaseasca vreo scuza pentru restul de producatori care continua sa faca flagship-uri butucanoase, cu rame imense la ecran, care renunta la unele specificatii sau mufe doar de amorul artei, dar continua sa ceara un pret premium pe device-uri (si nu, nu ne referim doar la Apple aici).Da, Galaxy S8 are si unele parti negative. Cititorul de amprente nu e in cel mai fericit loc si nu e nici cel mai exact, iar autonomia telefonului putea fi mai buna. In plus, Samsung insista cu asistentul sau virtual Bixby pana intr-acolo incat ii pune si un buton fizic dedicat pe laterala telefonului, asta desi Google acopera "nisa" asta mult mai bine...Chiar si-asa insa, noul Galaxy S8 e unul dintre telefoanele care se apropie cel mai mult de o formula completa. S8 straluceste la multe capitole, iar micile compromisuri sau neajunsuri nu ajung nici pe departe sa eclipseze partile bune ale telefonului.In materie de design si ergonomie, Samsung a ridicat stacheta foarte sus cu noile Galaxy S8 si abia asteptam sa vedem cum vor raspunde ceilalti competitori din piata.