[P] Rapiditate in tot ce faci cu Huawei P10!

In cazul ultimei versiuni a interfatei EMUI 5.1, numarul de pasi necesari pentru a accesa majoritatea setarilor telefonului s-a redus semnificativ, ca raspuns la nevoia utilizatorilor de a sari peste etape inutile atunci cand doresc sa rezolve sarcini usoare. Acum, 90% dintre functiile telefonului pot fi accesate in cel mult 3 pasi. Utilizarea smartphone-ului tocmai a devenit mai rapida si mai productiva! Huawei foloseste un senzor de amprenta de cea mai buna calitate pentru telefoanele sale. Acesta poate detecta amprenta din orice unghi, deblocand telefonul intr-o fractiune de secunda. Ca atare, deblocarea unui telefon securizat este acum mai usoara si mai rapida. In afara faptului ca garanteaza confidentialitatea datelor, este o modalitate practica de a raspunde apelurilor sau de a naviga in galeria foto a telefonului.Viteza este de asemenea importanta, atunci cand vrei sa surprinzi fotografii si, de cele mai multe ori, ai la dispozitie doar cateva secunde pentru a obtine fotografia perfecta. Asta inseamna ca exista riscul sa pierzi momentul, daca ai nevoie de timp sa deblochezi telefonul, sa cauti functia de camera foto in meniu si sa astepti pana se deschide. Cu Huawei P10 camera foto poate fi accesata rapid, apasand butonul de volum minim, de doua ori, atunci cand ecranul este blocat. Pe langa asta, te bucuri de numeroase functii de editare foto, modul PRO, care iti permite ajustarea manuala a setarilor de fotografiere, precum ISO, focalizarea sau balansul de alb. In plus, se descurca si in conditii de iluminare scazuta, unde reuseste sa surpinda detalii clare.Huawei P10 iti ofera posibilitatea sa folosesti incheietura degetelor pentru a accesa majoritatea aplicatiilor din meniu. Tot ce trebuie sa faci este sa atribui fiecarei aplicatii din meniul setari un simbol desenat cu incheietura degetului. De exemplu, daca desenezi litera ”M” cu incheietura degetului pe ecran, vei accesa imediat aplicatia Music. Mai mult, poti face print screen-uri si sa imparti ecranul in jumatate, atunci cand vrei sa folosesti doua aplicatii simultan.Atunci cand compui un email important sau verifici o prezentare pe smartphone-ul tau, nu ai vrea ca vreun apel sa iti intrerupa activitatea. Cu Huawei P10, notificarea apelului apare in sectiunea celor mai recente notificari si nu iti afecteaza sarcinile in derulare.Datorita noii interfete EMUI 5.1, stergerea mesajelor text si a email-urilor este semnificativ imbunatatita si mai rapida. Doar cu o simpla glisare la stanga, pe mesaj, si acesta este sters. Suplimentar, toate mesajele de confirmare au fost mutate mai jos, in partea inferioara a ecranului.Pentru a asigura functionarea sistemului la potential maxim chiar si dupa cateva luni de folosire, Huawei a dezvoltat o functie speciala, bazata pe un mecanism de invatare. Smartphone-ul invata comportamentul utilizatorului, precum si aplicatiile sale preferate sau cele utilizate frecvent si reduce timpul de accesare a aplicatiilor preferate cu pana la 20%. In plus, telefonul efectueaza optimizari constant, stergand fisiere sau informatii inutile si pe care nu le folosesti si iti trimite notificari privind aplicatia responsabila pentru consumul mare al bateriei.O alta caracteristica importanta a unui smartphone consta in viteza de incarcare a bateriei. Tehnologia de incarcare sigura SuperCharge reduce intervalul de incarcare la jumatate si iti permite folosirea telefonului pe tot parcursul zilei, dupa ce l-ai incarcat 20 de minute.Smartphone-urile Huawei asigura utilizatorului o experinta extraordinara, furnizand functiile necesare intr-un mod cat mai accesibil. Acest lucru se datoreaza specificatiilor de top, insa acestea constituie doar o parte din schimbarile implementate noii generatii de telefoane. La fel de importanta este interfata EMUI 5.1, care a fost optimizata astfel incat sa ofere productivitate maxima, mentinand functionarea rapida a telefonului prin intermediul gestionarii resurselor intr-un mod inteligent si reducand numarul de pasi necesari accesarii diferitelor aplicatii sau fisiere din telefon. Impreuna cu cel mai bun hardware, cu senzorul de amprenta super-rapid si cu tehnologia SuperCharge, poti obtine mai mult de la smartphone-ul tau, intr-un timp mai scurt.