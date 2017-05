The Guardian, despre noul Nokia 3310: Un telefon la care mai mult te uiti decat il folosesti

Foto: Captura The Guardian

Autorul review-ului acorda trei stele din cinci noului 3310 despre care spune ca are o serie de lucruri pozitive: bateria tine o saptamana pana la prima incarcare, exista si mufa de casti, slot de card micro-SD, bateria poate fi scoasa usor, exista si camera, dar si celebrul joc Snake, chiar daca intr-o versiune diferita, moderna.Sunt insa si multe neajunsuri, mai ales ca acum aproape toata lumea foloseste telefoane moderne, cu ecran tactil, astfel ca trecerea la un telefon cu taste fizice poate fi extrem de neplacuta. Este greu sa scrii mesaje, ai foarte putine aplicatii si extrem de simple, internetul este 2G, deci foarte lent, iar camera este de numai 2 MP, extrem de slaba fata de orice smartphone.Verdictul este ca telefonul ii va multumi pe o buna parte dintre nostalgici fiindca bateria are autonomie mare si functiile de baza sunt la un nivel multumitor. Insa pentru cei care vor sa stea pe internet, sa scrie mesaje lungi sau sa foloseasca aplicatii, telefonul nu va fi prea grozav. Mai mult, pentru cei care vor un banal feature phone, telefon simplu fara sistem de operare, Nokia vinde modele mai simple si cu autonomie mai mare a bateriei, modele care si la noi pot fi gasite la sub 100 lei.SpecificatiiEcran: 2.4 inci QVGA LCD (167ppi)Slot Memorie: microSD, pana la 32 GBSistem de operare: Nokia Series 30+Camera: 2MP cu FlashConecitivitate: 2G, Bluetooth 3.0, FM radio, USB 2.0Dimensiuni: 115.6 x 51 x 12.8 mmGreutate: 80 g