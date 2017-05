​REVIEW Nokia 3310 - Superb pentru nostalgie, modest ca tehnologie

Cand HMD Global, companie finlandeza sustinuta de Foxconn, a anuntat ca va readuce in piata legendarul Nokia 3310, lumea parca a innebunit. S-a umplut Facebook-ul de postari si forumurile de pareri si lumea s-a impartit in doua categorii.Fanii sunt cei care-si aminteau cu drag de vremurile cand compuneau rington-uri la vechiul "33", cand se bucurau ca au reusit sa trimita de pe internet o imagine care apoi "trona" pe ecran sau cand asteptau un 'bip" de la persoana iubita, in vremurile cand un apel in alta retea costa si 60 de centi/minut.A doua categorie este formata din cei care au ras copios, spunand ca nu este posibil ca publicul sa fie incantat de un telefon care nici touch-screen nu are si la care internetul merge mai incet decat un melc supraponderal. Plus, intr-o vreme in care tot mai multe telefoane au scanner de amprenta, la remake-ul de 3310 trebuie sa apesi chiar si de trei ori pentru a introduce o litera daca nu activezi optiunea de text predictiv T9.Fiecare parte are, in felul ei dreptate, dar a doua este mai numeroasa.Designul este elementul care aduce cel mai mult cu legendarul 3310 care s-a vandut in 126 milioane de exemplare. Totusi, nu vorbim de forme identice: la noul 3310 colturile sunt mai rotunjite, butoanele sunt mai mici si ecranul este mai mare (2,4 inci fata de 1,5 inci). Doua lucruri foarte bune tin de faptul ca noul 3310 este mai subtire si mai usor. Greutatea a scazut de la 133, la 80 de grame, iar grosimea, de la 22 mm, la 12,9 mmBateria este un mare plus. Multe telefoane super-performante trebuie incarcate o data pe zi, in timp ce la noul 3310 bateria tine fra probleme sase-sapte zile de folosire intensa. Bateria este de 1.200 mAh si se incarca prin Micro USB.O modernizare care vine cu o multime de compromisuriHMD Global nu putea sa scoata in piata un 3310 fara sa puna pe el o serie de lucruri care sa-l faca mai modern decat telefonul "spartan" de acum 17 ani cand nu exista 3G, internetul mobil era ca si inexistent si oamenii nu isi faceau selfie-uri cu telefoanele, fiindca acestea nu aveau camere foto (primul telefon cu camera foto a fost un model Sharp lansat in Japonia la final de 2000).Compania a pus camera foto, mufa de casti, Bluetooth, si posibilitatea de a introduce card MicroSD. In plus, noul 3310 se poate conecta la internet via 2,5G, insa experienta este una oribila fiindca din multe site-uri nu intelegi mai nimic. Pe un telefon cu ecran atat de mic si cu un pret mult sub medie aceste adaugiri nu aveau cum sa dea un rezultat grozav. Sunt o sumedenie de compromisuri care vor descuraja user-ul.Este ca si cand, dupa ce ai stat intr-o locuinta cu toate utilitatile de secol 21, te muti apoi intr-o pestera in care ai niste blanuri si un opait. Da, exista si parti bune, fiindca aerul din pestera este mult mai curat decat in oras, iar vara este racoare, insa iti va fi curand dor de tot ce aveai in casa bine echipata. Continuand comparatia, doar dupa ce stai cateva zile cu 3310 iti dai seama ca smartphone-urile din ziua de azi sunt chiar grozave.Sa revenim la Nokia 3310. Are camera de 2MP, mai buna decat neperfomantele camere VGA prezente pe unele smartwach-uri, insa la ani lumina sub camerele de pe smartphone-urile zilelor noastre. Pozele facute la lumina zilei par acceptabile pe telefon, dar puse pe calculator isi dezvaluie multimea de defecte: culori spalacite, detalii putine, rezolutie redusa. Iar daca este putina lumina sau obiectele sunt in miscare, rezultatele sunt dramatic de slabe. Despre video nici nu are rost sa vorbim...Filmare realizata cu 3310Noul 3310 se poate conecta la internet, dar experienta este una sisifica prin browserul WAP Opera Mini. Site-urile se incarca extrem de greu, uneori si in mai mult de un minut si in multe cazuri sunt afisate sub forma unor calupuri de text greu de deslusit. Nu pot fi vizionate video-uri pe YouTube, nu pot fi puse aplicatii, nu exista conectivitate WiFi. Se poate intra pe Gmail si pe Facebook, insa dureaza o vesnicie si continutul e afisat intr-un mod extrem de greoi de parcurs. Personal experienta mi-a adus aminte de primele dati cand m-am conectat la internet de pe mobil cu un telefon Sony-Ericsson in 2006.Colaj de fotografii realizate cu Nokia 3310Pe noul 3310 este prezent si celebrul joc Snake care acum 15 ani facea furori, insa in prezent incanta pe foarte putine lume daca ne gandim ca pe smartphone-uri pot fi jucate titluri extrem de sofisticate la capitolul grafica. Snake s-a schimbat mult, este realizat de Gameloft si are culori vii, diverse obstacole si mai multe moduri de joc. Pentru cei care se asteapta sa gaseasca vechiul Snake va fi o dezamagire, iar acest joc banal nu este un motiv suficient pentru a cumpara telefonul.Comparatie intre o fotografie realizata cu Nokia 3310 si una realizata cu Samsung S6 EdgeTrebuie spus ca 3310 se poate conecta simplu prin Bluetooth cu un alt smartphone pentru a transfera muzica sau diverse fisiere, or poate fi conectat prin cablu la PC pentru a transfera pe telefon muzica.Noul Snake difera foarte tareInteresant este ca desi ni s-ar parea ca nu mai exista public pentru astfel de telefoane, in lume s-au vandut anul trecut 1,9 miliarde de telefoane mobile, dintre care aproape 400 de milioane au fost aceste simple feature phones. Anul trecut Nokia a vandut 39 de milioane de astfel de telefoane simple, asa ca din acest mode s-ar putea vinde cateva milioane.Telefonul poate fi comandat in Romania de la mai multe magazine online la pretul de 250 de lei. Pretul nu pare chiar mare la prima vedere, insa este, daca tinem cont de doua lucruri.1. In magazinele online sunt disponibile telefoane simple Nokia la sub 100 de lei cu caracteristici asemanatoare, chiar daca acele modele nu au camera foto si acces la internet (doua caracteristici care desi sunt prezente pe noul 3310, nu exceleaza deloc.2. Exista smartphone-uri la pret mai mic, chiar si la sub 200 de lei.Este adevarat ca nici acelea nu exceleaza la capitolul camera sau la rezolutie, insa macar pot fi instalate aplicatii si se poate face o navigare aproape decenta pe internet.- Bateria care tine lejer 6-7 zile dupa incarcare- Doza uriasa de nostalgie pentru cei carora le e dor de vechiul 3310.- Rezistenta la socuri mult mai mare in comparatie cu smartphone-urile- Extrem de slab la capitolul tehnologie in comparatie cu smartphone-urile- Camera foto este mai mult decat mediocra, internetul este aproape imposibil de folosit- Nu este nici macar 3G- Pretul este mare fata de alte modele de telefoane simple din piata.VerdictTelefonul ii poate incanta doar pe cei care au amintiri placute ce modelul original 3310. Designul este simpatic si bateria tine mult, insa plusurile se cam opresc aici. Noul 3310 vine cu atat de multe compromisuri, incat este imposibil sa inlocuiasca un smartphone si deci nu are sanse sa devia telefon principal pentru cineva care s-a obsinuit cu un aparat cu Android sau iOs. Noul 3310 a fost o idee excelenta de marketing fiindca s-a vorbit enorm despre un telefon rudimentar, insa acest telefon ne arata cat de mult a avansat tehnologia in ultimii zece ani si cat de multe limitari aveau telefoanele din anii 2000.SpecificatiiEcran: 2.4 inci QVGA LCD (167ppi)Stocare interna: 16 MBSlot Memorie: microSD, pana la 32 GBSistem de operare: Nokia Series 30+Camera: 2MP cu FlashConecitivitate: 2G, Bluetooth 3.0, FM radio, USB 2.0Dimensiuni: 115.6 x 51 x 12.8 mmGreutate: 80 g