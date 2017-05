Liviu Nistoran, fondatorul Evolio: Anul trecut am vandut aproximativ 40.000 de ceasuri inteligente, iar tinta pentru acest an este de 100.000 de unitati

Compania a anuntat marti ca va pune in vanzare, incepand din luna iunie, un nou model de ceas inteligent, numit X-watch Sport, dotat cu receptor GPS de mare precizie precum si cu alti senzori. Noul model de smartwatch permite localizarea geografica precisa, monitorizarea cu mare acuratete a miscarii si obtinerea in timp real de informatii precum altitudine, presiune atmosferica, temperatura, puls, etc.Ceasul are un ecran tactil IPS de 1,3 inch, cu diverse ecrane customizabile de tip sport, classic, chronograph, etc., este compatibil cu sistemele de operare Android si IOS, si are implementate toate functiile disponibile pe modelele anterioare, oferind utilizatorului posibilitatea de a prelua apeluri si citi notificari de tip: SMS, Facebook, Wathsapp, Skype, etc., indica faptul ca Televoice Grup a inregistrat in anul 2015 o cifra de afaceri de peste 17,9 milioane lei si un profit net de 10.190 lei, avand un numar mediu de 26 de angajati. Compania a revenit pe plus in 2015, dupa ce in 2014 raportase o pierdere neta de 1,06 milioane lei.