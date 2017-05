O biserica protestanta vrea sa introduca un robot preot pentru a marca 500 de ani de la reforma religioasa

La 500 de ani dupa ce revolutionarele tipare raspandeau in Europa apelul lui Martin Luther pentru reformarea bisericii, tehnologia provoaca din nou traditia religioasa in micul oras german Wittenberg, potrivit The Guardian Un robot preot care furnizeaza binecuvantari in cinci limbi si care arunca lumini stralucitoare din maini a fost dezvaluit ca parte a unei expozitii, marcand aniversarea inceperii Reformei, miscare religioasa, politica si culturala, declansata de cele 95 de teze ale lui Luther, puse pe usa bisericii din oras."Ne dorim ca oamenii sa se gandeasca daca este posibil sa primesti binecuvantare din partea unei masinarii sau daca o fiinta umana este necesara", declara Stephan Krebs, din partea bisericii protestante din Hesse si Nasau, cea care se afla in spatele initiativei, noteaza Guardian, citat de Reuters.