​FOTO Telefonul HTC U11, lansat oficial in Romania. Primele impresii

HTC a lansat la Bucuresti, marti seara, noul sau telefon varf de gama, modelul HTC U11. Telefonul va fi disponibil in magazine si la parteneri incepand cu jumatatea lunii iunie, initial doar in doua configuratii de culori - negru si argintiu, urmand ca in lunile urmatoare sa apara si celelalte culori (albastru, rosu, alb). Pretul telefonului va fi undeva in jur de 3.300 de lei.153,9mm x 75,9mm x 7,9mm, 169g5,5 inch, Quad HD (2560 x 1440 pixeli), Super LCD 5, 3D Corningᅡ Gorillaᅡ Glass 5Qualcomm Snapdragon 835, octa-core pe 64 bit,4 GB64GB (UFS 2.1) / Memorie extinsa prin card microSD pana la 2TBAndroid 7.1 cu HTC Sense si HTC Edge Sense: "strange telefonul pentru a lansa functii"12 MP (HTC UltraPixel 3 cu pixeli de 1,4ᅫm), OIS< f/1.7, dual-led flash, realtime-HDR, video 4k/1080p@120fps (cu Audio 3D, Audio de inalta definitie, Focus acustic)16 MP, f/2.0HTC Boomsound cu doua boxe (woofer in partea de jos, tweeter in partea de sus), 4 microfoane3.000 mAh, Quick Charge 3.0Protectie impotriva apei si a prafului, certificare IP67GPS, A-GPS, GLONASS, BeidouDual nano SIMSenzor de amprenta amplasat frontalNFCBlueTooth 4.2Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 & 5 GHz)USB 3.1 Gen 1, Type-CTaste capacitiveDincolo de specificatiile seci care sunt de top, telefonul in sine propune cateva elemente care sa-l detaseze de restul smartphone-urilor de varf de pe piata.In primul rand U11 vine cu ceea ce HTC denumeste EdgeSense, o functie care profita de senzori de presiune integrati in rama metalica pe lateralele telefonului si care detecteaza cum si cat de tare strange utilizatorul dispozitivul. Prin strangerea telefonului - fie una scurta, fie una lunga - telefoanul poate porni diverse aplicatii precum camera, asistentul vocal, lanterna sau orice alta aplicatie pe care o seteaza utilizatorul.Al doilea aspect ce face ca U11 sa sara in ochi este design-ul. Telefonul e facut pe reteta sticla-metal-sticla, insa modul in care aceste elemente se imbina intre ele, precum si culorile folosite fac ca telefonul sa iasa in evidenta."Sticla lichida", dupa cum ii spune HTC, face ca pe spate sa apara tot felul de reflexii, iar culoare de fundal sa-si schimbe nuanta in functie de unghiul din care e privit, in timp ce pe laterale fata si spatele se imbina perfect, aproape fara urma, cu margina de metal.HTC se mai lauda si cu camera foto de pe U11 ce a primit de la celebrul site DxOMark cel mai mare scor primit pana acum de catre un dispozitiv mobil (90 de puncte). Viteza camerei a fost imbunatatita, la fel si timpul de focalizare, iar modul HDR este acum reprezentat si live pe ecranul aplicatiei foto, potrivit HTC.Pe partea audio - un domeniu in care mereu HTC s-a remarcat - noul U11 vine cu difuzoare externe imbunatatite, atat la volum, cat si la calitate. In partea de jos a telefonului regasim un woofer, iar sus - langa casca de telefon - se afla un tweeter. Impreuna cele doua produc un sunet plin ce poate fi la fel de bine perceput indiferent in ce orientare este tinut telefonul.HTC a renuntat la mufa audio traditionala de 3,5 mm si merge doar pe portul USB Type-C pentru castile sale (acelasi prin care se face transferul de date sau se incarca dispozitivul). HTC spune ca nu a facut-o doar ca sa mai salveze din spatiu, ci si pentru ca prin USB Type-C pot oferi o calitate mai buna a sunetului si ca pot alimenta castile USonic din pachet ce au functia de anulare activa a zgomotului (Active Noise Cancellation).Vazandu-l pentru prima data in persoana e greu sa nu te incerce un sentiment de "wow". Sticla lichida, culorile in diferite nuante, reflexiile pronuntate, toate fac telefonul sa arate ca o bijuterie scumpa. Iluzia de nestemata se mentine, insa, doar pana cand iei telefonul in mana. NU pentru ca nu s-ar simti bine in palma, dimpotriva - e unul din telefoanele care probabil are cel mai bun feel-in-hand din cate am atins - ci pentru ca spatele lucios capteaza amprentele intr-o veselie. Sincer, pentru cei sensibili la acest aspect, HTC U11 e un cosmar.Am trecut, totusi, peste acest aspect, am acceptat ca telefonul va fi un etern purtator de amprente si ne-am bucurat de modul in care acesta se simte in mana. Nu doar forma sa ajuta, ci si constructia fara de cusur, cu muchii imperceptibile, unde zonele de sticla curbata parca se topesc direct in rama de metal.Chiar si asa, telefonul este mai degraba mare si destul de greu. Intr-un an in care Samsung si LG au lansat varfuri de gama cu ecrane mari, dar in corpuri destul de zvelte, HTC U11 artata mai degraba invechit la acest apsect. Pe de alta parte, ecranul e superb, butoanele ferme si senzorii de presiune din laterale ajuta la accesul rapid la diferite aplciatii sau functii.Despre camera foto sau "pachetul" audio nu ne putem inca pronunta. Vom testa noul HTC U11 si vom reveni in curand cu un review cuprinzator.Pana atunci, insa, lasam mai jos cateva fotografii cu modele HTC U11 expuse la lansarea sa oficiala in Romania.