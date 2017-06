​REVIEW LG G6 - Un pachet aproape complet

Ce ne-a placut:

Ce NU prea ne-a placut:

SPECIFICATII

DISPLAY & ERGONOMIE





SOFTWARE





FOTO - VIDEO

CAMERA PRINCIPALA vs CAMERA WIDE

AUDIO

BATERIE

PRET

CONCLUZIE

LG G6 e unul dintre cele mai promitatoare telefoane lansate pana acum in 2017, un model care bifeaza aproape tot in materie de specificatii si caracteristici, in linia noilor telefoane cu ecrane mari, inalte, dar cu un corp suplu si mai usor de manevrat in mana ca niciodata. In plus, o a doua camera "principala", una cu unghi larg, ofera utilizatorilor fotografii diferite de restul telefoanelor "normale". Pe langa acestea, si pretul mai mic decat al rivalilor scoate noul G6 in evidenta. HotNews.ro a testat telefonul LG G6 si a realizat un review in detaliu cu telefonul care se bate de la egal la egal cu Samsung Galaxy S8 sau HTC U11.---- Telefonul din teste ne-a fost pus la dispozitie de catre- Am testat LG G6 timp de doua saptamani in Bucuresti, in reteaua 4G, si prin tara, pe post de telefon personal si fara sa fie menajat in ceea ce priveste consumul de baterie.- Stim ca LG G6 e un telefon lansat deja pe piata noastra de cateva luni, insa am tinut sa-l trecem printr-un review amanuntit avand in vedere ca s-a conturat a fi un veritabil rival pentru Samsung Galaxy S8 sau alte varfuri de gama ce au fost sau vor fi lansate pe piata precum HTC U11, noul Motorola sau viitorul Pixel.+ In general cel mai mult ne-a placut faptul ca LG G6 e un telefon "complet", un pachet care bifeaza aproape toate capitolele si cu putine zone de compromis+ Ergonomia foarte buna. Ecranul inalt, in format "18:9", face telefonul foarte manevrabil+ Constructia solida si design-ul atragator cu un ecran ce acopera aproape 80% din fata telefonului+ Software rapid, fluent, coerent in design si care aduce cateva plusuri binevenite fata de Androidul simplu+ Camera wide care deschide posibilitatea unor cadre imposibil de captat cu alte telefoane+ Posibilitatea comutarii in timpul inregistrarii video de pe camera "normala" pe cea wide, permitand practic un montaj in direct cu cadre diferite+ Experienta foto-video este una dintre cele mai bune. Modul manual atat pentru Foto, cat si pentru Video+ Constructia rezistenta la apa si praf+ Cititorul de amprente integrat in butonul principal de pe spate: pozitionat central, usor de atins si dibuit, foarte rapid si exact+ PRETUL competitiv pentru un varf de gama. La- Autonomia bateriei e mai degraba mediocra- Luminozitatea ecranului ar fi putut fi mai mare- Telefonul de baza vine cu 32 GB in conditiile in care rivalii au trecut deja la 64 GB ca baza---148.9 x 71.9 x 7.9 mm, 163 g: 5,7 inci, Quad HD IPS LCD (1440 x 2880, ~564 ppi), Corning Gorilla Glass 3Qualcomm Snapdragon 821, quad core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)Adreno 5304 GB: 32 GB / Memorie extinsa prin card microSD pana la 256 GBAndroid 7.0Dual-camera - 13 MP f/1.8, OIS, 3-axis, phase detection AF + 13 MP (cu unghi larg, f/2.4) /// video 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec.5 MP, f/2.2, 1080p3.300 mAh Li-Po, Quick Charge 3.0Protectie impotriva apei si a prafului, certificare IP68GPS, A-GPS, GLONASS, BeidouDual nano SIMSenzor de amprenta amplasat pe spateNFCBlueTooth 4.2Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 & 5 GHz)USB 3.1 Gen 1, Type-CLG G6 bifeaza aproape toate specificatiile demne de un varf de gama in 2017. Am spus aproape pentru ca la capitolul procesor G6 vine cu un model din 2016. Chiar si asa, procesorul Snapdragon 821 este unu perfect capabil si, drept dovada, in toate zilele de test nu am simtit ca telefonul ar avea nevoie de mai multa putere "sub capota". Poate doar la autonomia bateriei un procesor mai nou si mai eficient sa fi ajutat...Mai e ceva ce "deranjeaza" in lista de specificatii. In timp ce mai toate varfurile de gama din 2017 vin cu o oferta de spatiu de stocare ce incepe de la 64 de GB, LG G6 pastreaza "traditionalul" 32 de GB pentru modelul de baza.Chiar si asa, la celelalte capitole G6 e la acelasi nivel cu rivalii din 2017, inclusiv la protectia IP68 impotriva apei si prafului.E de apreciat pastrarea mufei audio traditionale (jack-ul de 3,5 mm) si includerea unui radio FM (ceva ce e din ce in ce mai rar la telefoanele din ziua de azi).---Unim cele doua capitole pentru ca nu putem sa discutam de ecranul lui G6 fara sa nu abordam si ergonomia telefonului - doua aspecte strans legate de forma si marimea ecranului ales de catre LG.Practic, LG G6 a fost primul care a deschis noul val de telefoane "inalte". LG a lasat in urma traditionalul format 16:9 (cel in care majoritatea clipurilor video sau fotografii sunt captate, formatul de pe aproape toate telefoanele si monitoarele noastre) si a ales formatul "18:9". Asta s-ar traduce in 2:1, adica ecranul e de doua ori mai inalt decat e lat, dar LG a ales denumirea "18:9" pentru a pastra din familiaritate pentru utilizator si de a evidentia inaltimea sporita a ecranului.Noul format face ca G6 sa aiba un ecran cu o diagonala de 5,7 inci, un ecran ce inainte era deja in zona phablet-urilor, insa telefonul ramane perfect manevrabil in mana. La acest aspect contribuie si diminuarea pronuntata a ramei, a spatiilor de deasupra si dedesubtul ecranului si pastrarea butonului principal pe spate (impreuna cu cititorul de amprente integrat). In plus, pentru un spor de design, colturile ecranului sunt rotunjite. Practic, ecranul lui G6 ocupa cam 80% din fata telefonului.Ecranul, desi mai inalt, pastreaza rezolutia Quad HD (1440 x 2880, ~564 ppi), este de tipul IPS LCD si ofera si un mod Always-On (ora, data si cateva dintre notificari sunt mereu prezente pe ecran pe un fundal negru, cu luminozitatea scazuta).Am apreciat pragul destul de jos la luminozitate care face telefonul usor de urmarit in intuneric total. Pe de alta parte, am fi preferat poate un ecran putin mai luminos atunci cand il folosim afara, in lumina soarelui. Nu ca nu ar fi mai luminos decat alte modele, dar dupa ce am testat recent Galaxy S8, luminozitatea sa ridicata ne-a impresionat mult.Rareori a fost in trecut sa testam un telefon LG si sa fim atat de multumiti de partea software. Totul se misca fluent, fara sacadari sau agatari. Interfata LG pusa peste Android 7.0 e destul de simpla, in traditionalele culori pastelate, insa e consistenta, nu abuzeaza de briz-brizuri si nici nu se detaseaza complet de layout-ul traditional al Androidului.In plus, ici-colo fata de varianta de baza a Androidului, G6 vine cu unele functii menite sa usureze viata utilizatorului. Un exemplu ar putea fi posibilitatea adaugarii unui al patrulea buton in bara de jos - cel care apeleaza bara de notificari am gasit noi ca ar fi cel mai util.Enervant e ca, din start, interfata vine fara "sertarul de aplicatii", iar toate programele aglomereaza ecranele principale. Chiar si asa, LG a lasat posibilitatea ca acesta sa fie reactivat din setari.Ne-ar fi placut poate, intre setari, sa-si faca loc si posibilitatea ca utilizatorul sa stabileasca un program pentru cand se se activeze automat functia "Comfort view" (Night mode-ul din Android 7.0) care transpune ecranul in nuante mai calde si elimina din nuantele albastrui, pentru a relaxa ochii in special noaptea, inainte de somn.LG G6 vine pe spate cu doua camere foto, una principala (13 MP f/1.8, OIS pe 3 axe, phase detection AF) si cealalta cu un unghi foarte larg de captare (13 MP, f/2.4). Cele doua camere, in tandem, plus aplicatia foto foarte bine aranjata si setarile manuale inclusiv pe video fac ca experienta foto&video de pe G6 sa fie printre cele mai bune de pe un telefon mobil.LG s-a mai jucat in trecut cu doua camere din care una wide (n. cu unghi larg), insa pe G6 a reusit sa imbunatateasca senzorul "secundar" astfel incat sa ofere rezultate cat mai apropiate de ce produce camera "principala".Din experienta noastra camera wide a reusit mai mereu sa surprinda cadre bune si foarte bune, DAR doar daca le privim pe ecranul telefonului sau evitam sa folosim zoom atunci cand le vizualizam pe monitorul calculatorului. Asta pentru ca, avand aceeasi rezolutie, dar un unghi mult mai larg, camera "baga" practic mult mai multe elemente in cadru si retine mai putine detalii ce pot fi vizualizate atunci cand marim fotografia.Chiar si asa, in majoritatea timpului ne-am regasit in situatia in care am preferat sa tragem cadre cu camera wide, doar pentru ca ofera un unghi greu de obtinut cu restul de telefoane "normale". In plus, camera "principala" are un unghi mult mai strans decat camerele comparabile de pe telefoane similare (de aici poate si un efect pronuntat atunci cand schimbam perspectiva de pe camera principala, pe cea wide).In general am gasit ca ambele camere se descurca foarte bine, cea "principala" producand fotografii putin mai calde decat camera wide, insa cu o saturatie placuta si cu zgomot redus, chiar si noaptea.Nivelul expunerii pe modul auto e poate putin mai ridicat decat e nevoie, dar se corecteaza usor, iar modul HDR functioneaza foarte bine pe ambele camere, poate uneori putin prea agresiv, lansand mici urme de tip "ghosting" in jurul obiectelor in contre-jour. Chiar si asa, rezultatele obtinute si rapiditatea modului HDR ne-a facut de cele mai multe ori sa-l lasam "camera" pe setarea Auto.Pe lumina slaba sau noaptea, camera principala produce rezultate sesizabil mai bune decat cea wide, insa - din nou - cadrul "diferit" prins de camera cu unghi larg ne-a facut chiar si in conditii de lumina mai slabe sa o preferam.Am apreciat in mod deosebit aplicatia foto, foarte bine gandita si aranjata, care nu te scoate in nici un moment din cadrul de compozitie si care ofera setari manuale nu doar pe foto, cat si pe video. Jos palaria pentru LG!Camera selfie e doar buna. Nimic mai mult...Pentru a nu lungi vorba, lasam mai jos doua fotogalerii cu fotografii realizate cu LG G6 in perioada de test, inclusiv aceleasi cadre prinse atat cu camera "normala", cat si cu cea wide.---Pe partea audio lucrurile sunt destul de multumitoare. Pentru un telefon rezistent la apa si la praf, difuzorul mono de la baza face treaba buna. E foarte puternic, dar destul de plat. In orice caz, livreaza mai bine decat cel de pe Galaxy S8, celelalt mare telefon testat de noi in 2017. Probabil marele minus al difuzorului extern este pozitionarea sa, usor de blocat cu degetul sau palma.Pe de alta parte, castile din pachet sunt destul de bune, cu un sunet plin, bas bun si fara distorsiuni. Cu un design destul de simplist, castile stau bine in ureche, iar firul principal e protejat de o tesatura textila, dar rezistenta. Singurul lucru ce nu ne-a placut a fost faptul ca perechea de casti vine cu doar un singur buton de control, fara butoane de volum.LG G6 vine cu o baterie integrata Li-Po de 3.300 mAh. Nu ne-am facut mari sperante dinainte ca ar putea fi vreun campion la capitolul autonomie, insa chiar si asa am ramas mai degraba dezamagiti de ce rezultate am obtinut.In primul rand rezultatele au fost foarte inconstante. Am avut zile in care telefonul a dus si 17-19 ore cu un timp de ecran de 3-4 ore, iar alte zile G6 a rezista doar 12-13 ore cu un timp de ecran de putin peste doua ore.In orice caz, dupa doua saptamani de test ne-am obisnuit deja ca telefonul sa duca la limita o zi si, eventual, sa-l incarcam rapid inainte de a pleca de la birou daca vrem sa mai ramanem prin oras. Aici intervine si unul din plusurile sale: tehnologia de incarcare rapida Quick Charge 3.0, adica circa 50% in doar 30 de minute pus in priza.Per total LG G6 e comparabil cu celelalte varfuri de gama de pe piata. Si cu Galaxy S8 am obtinut cifre similare.Sigur, depinde acum de la utilizator la utilizator si cum foloseste fiecare telefonul. Asa ca vom detalia cum am folosit noi, de regula, telefonul in perioada de test: luminozitatea ecranului pe auto (si aproape de maxim), Wi-Fi deschis circa 10-15 ore pe zi, internet mobil (4G+) circa 5-7 ore, sincronizarile uzuale in fundal (Facebook, Twitter, Gmail, Google Now, Calendar, WhatsApp, Hangouts, Instagram, FB Messenger, Weather), cca 20-30 de minute de convorbiri, 20-30 de minute de captare foto/video, 10-15 minute de jocuri si circa 20-30 de minute de streaming pe YouTube.Lasam mai jos cateva statistici de consum al bateriei in zile diferite...---Pretul este unul din marile plusuri pentru LG G6. Comparativ cu alte telefoane lansate in 2017 - Samsung Galaxy S8 sau HTC U11 - LG G6 e mai ieftin.Ambele mai ieftine decat Galaxy S8.Cel mai probabil pretul va scadea din nou in urmatoarele luni, iar LG G6 va deveni si mai atractiv pentru cei care vor un varf de gama din 2017, dar la un pret mai acceptabil.LG G6 e un telefon usor de recomandat pentru oricine vrea un varf de gama fara compromisuri. In plus, pretul mai mic si probabilitatea ca acesta sa scada mai repede decat competitia il face si mai usor de recomandat.Ecranul superb, designul matur, constructia solida si rezistenta la apa, ergonomie sporita la o diagonala de ecran de 5,7 inci, toate fac din G6 un telefon ce merita atentie.Experienta foto&video e printre cele mai bune de pe un telefon mobil, iar camera wide de pe spate produce rezultate ce vor iesi in evidenta in comparatie cu cadrele clasice de pe alte telefoane.Da, autonomia ar fi putut fi mai buna si spatiul de stocare in varianta de baza ar fi putut incepe de la 64 de GB, insa aceste minusuri nu stirbesc din faptul ca, per total, LG G6 e un pachet destul de cuprinzator hardware si software, care bifeaza aproape toate casutele si lasa putin loc compromisurilor.