REVIEW HTC U11 - Telefonul anului pana acum?

Intr-o lupta din ce in ce mai crancena pentru a rezista pe piata, HTC a lansat noul sau varf de gama HTC U11, un telefon care ar trebui sa se ia la tranta cu greii ca Samsung Galaxy S8, LG G6, One Plus 5 sau Google Pixel. Cu un design mai degraba clasic in forma, dar indraznet in constructie, HTC U11 e un telefon care ofera printre cele mai bune experiente in domeniile importante: camera, software, autonomie sau audio. HotNews.ro a testat noul HTC U11 si va propune un review in detaliu cu plusurile si minusurile unuia dintre cele mai bune telefoane de pe piata din acest an.---- Am folosit modelul HTC U11 timp de 14 zile in Bucuresti in reteaua 4G, precum si in alte locuri din tara sau strainatate.- Telefonul a fost folosit pe numarul personal, pe post de telefon personal, si nu a fost menajat in ceea ce priveste consumul de baterie.+ camera foto-video este excelenta, printre cele mai bune, daca nu chiar cea mai buna de pe piata mobilelor acum+ la capitolul audio, HTC nu are rival. Sunetul extern este grozav de clar, placut si puternic, iar noile casti sunt superbe+ designul e ceva special, cu spatele din sticla care reflecta lumina in nuante diferite si muchiile rotunjite ce se imbina perfect cu rama metalica+ pe partea software e greu sa gasesti un telefon mai rapid si cu o interfata mai simpla si curata+ Edge Sense - senzorii de presiune din rama care permit utilizatorului sa lanseze functii si aplicatii doar prin strangerea usoara a telefonului in mana+ autonomia bateriei e mai mult decat satisfacatoare; in plus, bateria se incarca foarte rapid+ functia 3D Audio pe filmari: cele patru microfoane de pe telefon inregistreaza sunetele din toate zonele si permite si un "audio zoom" atunci cand filmam cadre mai stranse.- in continuare aplicatia foto/video nu permite filmarea 1080p la 60 de cadre pe secunda! (plus alte mici neajunsuri pe care le-am detaliat mai jos)- spatele telefonului e un urias magnet de amprente si nu e chiar usor de curatat- ne-ar fi placut un ecran putin mai luminos in lumina puternica- HTC a renuntat la excelenta camera frontala stabilizata optic de pe HTC 10 si a pus pe U11 una cu mai multi megapixeli, dar mai slaba calitativ...---153,9mm x 75,9mm x 7,9mm, 169g5,5 inch, Quad HD (2560 x 1440 pixeli), Super LCD 5, 3D Corningᅡ Gorillaᅡ Glass 5Qualcomm Snapdragon 835, octa-core pe 64 bit4 GB64GB (UFS 2.1) / Memorie extinsa prin card microSD pana la 2TBAndroid 7.1 cu HTC Sense si HTC Edge Sense: "strange telefonul pentru a lansa functii"12 MP (HTC UltraPixel 3 cu pixeli de 1,4ᅫm), OIS< f/1.7, dual-led flash, realtime-HDR, video 4k/1080p@120fps (cu Audio 3D, Audio de inalta definitie, Focus acustic)16 MP, f/2.0HTC Boomsound cu doua boxe (woofer in partea de jos, tweeter in partea de sus), 4 microfoane3.000 mAh, Quick Charge 3.0Protectie impotriva apei si a prafului, certificare IP67GPS, A-GPS, GLONASS, BeidouDual nano SIMSenzor de amprenta amplasat frontalNFCBlueTooth 4.2Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 & 5 GHz)USB 3.1 Gen 1, Type-CTaste capacitiveDin punct de vedere al specificatiilor, HTC U11 bifeaza toate casutele. Un mare plus pentru constructia rezistenta la apa si praf care, in sfarsit, ofera un grad de protectie similar cu rivalii.De apreciat ca dincolo de "lista clasica" pentru specificatii hardware, HTC a mai adus un plus - Edge Sense - ramele cu senzori integrati sensibili la presiune prin care utilizatorul poate interactiona cu diverse aplicatii sau functii - ceva diferit si, in momentul de fata, exclusiv (despre asta in capitolul Software).Sigur, eliminarea mufei audio traditionale de 3,5 mm poate fi trecut ca un minus, insa macar HTC incearca sa livreze ceva cu valoare adaugata in schimb - un set de casti excelente care se si alimenteaza prin mufa USB Tip-C astfel incat sa functioneze tehnologia de suprimare activa a zgomotului (mai multe in capitolul Audio de mai jos).Mai trecem ca minus si eliminarea sistemului de stabilizare optica de pe camera frontala, una dintre cele mai apreciate trasaturi de pe HTC 10, varful de gama de anul trecut.Intr-un an in care rivalii traditionali precum Samsung sau LG au iesit pe piata cu noi directii de design pentru telefoanele varf de gama - ecrane mai inalte, constructii mai ergonomice, colturi rotunjite la display sau ecrane ondulate pe margine -, HTC a ales totusi sa ramana la un limbaj ceva mai traditional si un design mai clasic pentru U11, dar care, culmea, e unul dintre cele mai mari plusuri ale sale.HTC U11 arata ca o bijuterie atent finisata. Spatele din sticla (o schimbare radicala dupa ani intregi de telefoane robuste din metal) vine in culori care reflecta spectaculos lumina si face ca telefonul - privit din diferite unghiuri - sa-si schimbe usor culoarea. In cazul nostru, varianta "Amazing Silver" pendula intre nuante argintii si albastru deschis cu tente mov pe la muchii. In plus, atat sticla de pe fata cat si cea de pe spate sunt ondulate usor spre muchie intr-o imbinare aproape perfecta, deloc usor de dibuit cu degetul. Privita usor din lateral, sticla de pe U11 arata ca o picatura de apa care sta sa se reverse, dar care e "tinuta" doar de tensiunea superficiala.E greu de descris in cuvinte senzatia vizuala pe care o lasa telefonul. Totul pana cand punem mana pe el... Pe cat de frumos desenat si slefuit e telefonul, pe atat de usor capteaza orice urma de amprente. Atat de abil e in a strange toate urmele, incat HTC include in pachet pana si o laveta speciala cu care sa fie pastrat curat.E o relatie love-hate in ceea ce priveste designul: sticla special colorata care te face sa vrei sa-l privesti din ce in ce mai mult, forma sa usor ondulata care te face sa vrei sa-l tii in mana constant si spiridusul ala mic care nu suporta amprentele si care tropaie in capul tau :)Pe partea de ergonomie, HTC U11, desi cu un ecran mai mic in diagonala (5,5 inci), e mai mare ca amprenta decat Galaxy S8 si LG G6, dar mai mic decat un iPhone 7 Plus. U11 e undeva la limita folosirii intr-o singura mana.Altfel, telefonul se simte destul de bine in mana, are o usoara curba pe spate care il face sa se aseze mai potrivit in palma, iar butoanele sunt foarte usor de dibuit si ofera un feedback excelent.HTC n-a reusit sa ascunda cu totul camera in corpul telefonului - in conditiile in care aproape toti rivalii au facut deja asta, insa a pus cititorul de amprente pe fata, intr-un loc accesibil si pe care multi il considera cel mai natural (n.r. un apropo la adresa Samsung care pe S8 a reusit sa puna cititorul de amprente acolo unde nu ajunge nimeni).Iar cititorul de amprente e unul dintre cele mai rapide si exacte pe care le-am folosit pana acum.----HTC U11 vine cu un ecran de 5,5 inci diagonala, in "clasicul" format 16:9 si cu o rezolutie de 1440 x 2560 pixeli (o densitate de ~534 ppi). Displayul de pe U11 e probabil cel mai frumos pus de HTC pe vreun telefon pana acum. E un LCD, dar nuantele negre sunt bine intunecate, in timp ce culorile sunt sclipitoare, fara a lasa impresia de suprasaturatie.In plus, prin modul in care e facut telefonul, display-ul e fixat intr-atat de aproape de sticla de pe fata, incat da impresia ca iese pur si simplu din rama si se revarsa pe sticla usor ondulata de pe margine.E si unul dintre cele mai luminoase display-uri pe care le-am vazut la HTC, insa tot nu e de-ajuns. Comparativ cu display-ul de pe Galaxy S8 sau LG G6, cel de pe HTC U11 tot e in urma, iar direct in lumina soarelui, ecranul poate fi greu de "citit". Cred ca acesta e si marele minus pe care il putem constata in ceea ce priveste display-ul.La extrema opusa, desi vorbim de un LCD, luminozitatea poate fi redusa foarte mult pentru ca ecranul sa poata fi urmarit fara dificultate noaptea sau pe intuneric.In ceea ce priveste partea soft, HTC mereu a stat foarte bine - a livrat tot timpul sisteme si interfete care au fost apreciate pentru rapiditate, fluiditate, coerenta in design si simplitate. U11 nu e o exceptie, iar dupa cele doua saptamani de test putem spune fara nicio indoiala ca varful de gama de la HTC din acest an e probabil unul dintre cele mai rapide telefoane de pe piata, iar senzatia ca se misca fara cusur e completata de faptul ca interfata Sensa pusa peste Android 7.1.1 e simpla, neintruziva si nu da pe afara de briz-brizuri.In cele 14 zile de test, rar ne-a fost sa dam peste vreun moment in care telefonul sa se agate sau sa dea vreun rateu. Singura data cand o aplicatie ni s-a inchis - camera foto mai exact - a fost cand am filmat in soare puternic la circa 40 de grade, iar telefonul se incalzise excesiv (un app care monitorizeaza bateria ne avertiza ca temperatura telefonului ajunsese la circa 55 de grade).Altfel, telefonul este super rapid si poate duce cele mai complexe jocuri si aplicatii la ora actuala.Pe partea de interfata, "Sense" ramane la fel de coerent si usor de inteles ca in trecut - de altfel, diferentele de pe U11 si HTC 10 din 2016 sunt minime in ceea ce priveste interfata. Am remarcat, ca un plus, posibilitatea de a lansa comenzi rapide prin aplicatii prin apasarea prelunga a iconitelor de pe homescreen, similar cu ce face Apple prin ForceTouch.Si totusi, era cazul parca si pentru HTC sa vina cu ceva zorzoane pe telefon, asta dupa ce Samsung si alti producatori au incercat de-a lungul anilor tot felul de "inovatii" care au prins mai mult sau mai putin la public :)HTC ii spune Edge Sense - un siretlic prin care telefonul poate primi comenzi de la utilizator prin simpla strangere in mana a telefonului, a marginilor acestuia, mai exact. Practic, in cadrul ramelor metalice de pe lateral, telefonul are niste senzori de presiune care detectează atunci cand utilizatorul strange telefonul in mana.Printr-o strangere scurta, de exemplu, utilizatorul poate lansa rapid camera foto sau poate apela asistentul digital. Poate porni calculatorul, calendarul, contul de e-mail sau poate respinge un apel. Aproape orice poate fi programat de catre utilizator. La fel si pentru o strangere prelunga.E putin ciudat la inceput, nu e un mod de a interactiona cu telefonul cu care utilizatorul sa fie obisnuit. Pe de alta parte, dupa ce te obisnuiesti asa, incepe sa-ti intre in mana sa strangi telefonul pentru una sau alta. Atat de mult ne-am obisnuit cu el, incat dupa cele doua saptamani de test ne-am trezit strangand in mana telefonul personal sperand sa lansam camera sau sa pornim lanterna :)Da, e un truc care nu e esential, insa poate intra usor in rutina utilizarii telefonului mobil. Asa cum avem gesturile inteligente de pe telefoanele Motorola, pentru HTC exista Edge Sense.Un lucru important de precizat: sistemul a functionat mai mereu cum trebuie; momentele cand nu a detectat vreo strangere au fost putine.HTC a insistat la lansarea lui U11 si pe noul sau asistent digital - Sense Companion - un fel de Google Now / Google Assistant, dar care nu e nici pe departe la fel de bine inchegat. Initial i-au trebuit vreo 5-6 zile pana cand sa inceapa sa livreze "sugestii", iar utilizatorul nu are aceeasi libertate de interactiune si conversatie precum o are cu asistentul de la Google.In timp, sugestiile au devenit mai bune si micile "atentionari" aveau gradul lor de utilitate, insa nu e ceva care sa faca diferenta in favoarea telefonului. Da, e un sistem OK cat timp il lasam pe un plan secundar, o completare care nu deranjeaza cat noi ne facem treaba cu asistentul de la Google.De-a lungul timpului, pe acest palier HTC a suferit mult, insa anul trecut modelul HTC 10 a venit cu una dintre cele mai bune camere, iar acum U11 ridica stacheta si mai sus.Dincolo de ce ratinguri dau unele site-uri de benchmark ( DxOMark , unul dintre cele mai celebre astfel de site-uri, a notat HTC U11 cu 90 de puncte, cel mai mare scor, mai mult decat Google Pixel, Samsung Galaxy S8 sau Huawei P10), cel mai important e cum se comporta telefonul in utilizarea de zi cu zi si ce fotografii poate sa surprinda.In perioada noastra de test am ramas cu adevarat impresionati de camera, cu rezultate bune si foarte bune, dar mai ales constante. Culorile sunt vii, dar nu suprasaturate, whitebalance-ul e bun (poate uneori prea spre rece), iar echilibrul dinamic e impresionant uneori, mai ales prin modul HDR care e instant.Nu se vede galeria foto de mai jos pe mobil sau vrei sa vezi pozele la dimensiune maxima (cu tot cu datele EXIF)? Click aici pentru un album Flickr. Chiar si in lumina slaba, rezultatele sunt bune, cateodata cu putin mai mult zgomot, dar cu imagini bine conturate, muchii bine definite si zone care nu sunt prea moi.Dupa doua saptamani de test am ajuns sa ne simtim foarte confortabili cu camera de pe HTC U11, increzatori ca indiferent de cadru, de lumina sau de moment, putem surprinde imagini foarte bune - si asta probabil e cel mai mare plus al sau.Uneori, insa - in special in cadre din parc sau cu multa vegetatie, pe nuante de verde, galben sau rosu - telefonul pe auto alegea parca setari mult prea reci, facandu-ne sa alegem rapid modul Manual si sa mai "incalzim" putin cadrul. Modul Manual e un alt plus al camerei, oferind acces la aproape toate setarile, pana si la un timp de expunere care ajunge chiar si la 32 de secunde.De remarcat ca HTC a abandonat tehnologia laser pentru focus si a mers pe reteta "dual pixel", precum Samsung si ale sale modele Galaxy, iar rezultatele sunt excelente. Timpul de zoom e mai rapid si mai exact ca niciodata.Nu se vede galeria foto de mai jos pe mobil sau vrei sa vezi pozele la dimensiune maxima (cu tot cu datele EXIF)? Click aici pentru un album Flickr. ----Pe partea video, lucrurile stau la fel de bine ca si la foto. Imaginile captate sunt bune, excelente pentru un dispozitiv mobil. Chiar si in lumina slaba, clipurile surprinse sunt foarte bune.Apreciem ca HTC nu a omis sistemul hardware de stabilizare a imaginii - OIS - care isi face treaba cu bine. Am fost impresionati sa vedem cum, dupa ce am filmat unele cadre in miscare crezand ca vor iesi foarte miscate, filmarea rezultata abia daca trada pasii rapizi si miscarile mainii.Ce nu prea ne-a placut a fost ca, in situatiile in care am ales sa captam si cateva cadre fixe in timpul filmarii, pe imaginile video se vad ca niste sacadari momentele in care telefonul facea captura. Credem ca HTC mai are de lucrat putin aici - e de neacceptat ca un telefon din 2017 sa sacadeze in filmare atunci cand filmeaza Full HD si face o captura de ecran in acelasi timp. Exemplul acesta il avem ilustrat in video-ul de mai jos, in cadrele in care surprindem aterizarea unui Airbus A380.Si pentru ca tot vorbeam de rezolutie, la fel credem ca. Singura optiune din setari este la 30 de fps...Componenta audio pe partea video mereu a fost un punct forte pe modelele HTC. In general ne-am obisnuit deja cu faptul ca sunetele captate de telefoanele HTC pe video sunt printre cele mai bune, clare si pline, iar U11 nu face exceptie.Mai mult, U11 face un pas in plus si, cu cele patru microfoane externe, reuseste un truc pe care HTC il numeste "3D Audio", adica fiecare microfon (cate unul pe muchiile de jos si sus, unul pe spate si unul pe fata) inregistreaza cu precadere sunetele din aria sa.Pe casti normale sau boxe stereo e greu de surprins aceasta tehnologie, insa 3D Audio mai poate permite ceva: ca atunci cand utilizatorul filmeaza si face zoom pe o anumita zona, microfoanele sa inregistreze cu precadere sunetele ce provin din zona respectiva - un fel de zoom audio care acompaniaza zoomul digital realizat de camera.Lasam mai jos cateva exemple edificatoare pentru aceasta tehnologie pe care am vrea s-o vedem implementata pe cat mai mult telefoane.Singurul minus e ca modul de a face zoom pe camera video - printr-un "pinch" pe ecran - nu e cel mai elegant si de multe ori se traduce in cadre miscate si bruscari de imagine. Poate HTC ar fi trebuit sa gaseasca si un slider mai fin pentru zoom pe care sa-l puna undeva pe aplicatie.---HTC a perfectionat sistemul BoomSound de pe modelul HTC 10 de anul trecut si, in ciuda constructiei rezistente la apa, a reusit sa pune pe U11 difuzoare care produc un sunet mai placut, cu tonuri mai joase, mai clare si cu un volum simtitor mai puternic.Sistemul functioneaza cu doua difuzoare, cel de jos ca un woofer, iar cel de pe fata, din zona "castii" de ureche, ca un tweeter pentru sunetele inalte si medii.Dupa ce te bucuri de sunetul de pe HTC U11 timp de doua saptamani, e greu de inteles cum de ceilalti mari producatori nu incearca macar sa se ridice la acelasi nivel.Dincolo de sunetul pe difuzoarele externe, trebuie sa remarcam si castile excelente cu care vine U11 in pachet. Da, HTC a renuntat la mufa traditionala de 3,5 mm si se bazeaza doar pe portul USB Type-C atat pentru incarcare, cat si pentru casti, insa baga la pachet un set de casti cu tehnologie de anulare activa a zgomotului.Portul USB Type-C permite castilor sa fie alimentate, iar microfoanele din fiecare casca pot - spune HTC - sa cartografieze urechea interna pentru a oferi o experienta unica pentru fiecare utilizator.Cert e ca, de departe, sunt cele mai bune casti audio pe care le-am folosit pe un dispozitiv mobil. Sunetul e placut, joasele sunt bine reprezentate, iar inaltele si mediile nu sunt distorsionate. In plus, volumul crescut si tehnologia de anulare activa a zgomotului functioneaza atat de bine, incat nu poti asculta muzica la casti pe ultimele trepte de volum, atat de puternice sunt...Din pacate, castile din pachet, pe cat de bune, pe atat de inutile sunt pentru orice altceva decat utilizarea cu U11. Ele nu functioneaza cu alt telefon.HTC include in pachet si un adaptor cu care utilizatorii sa se "mufeze" cu casti cu mufe traditionale de 3,5 mm.Cu un ecran care a crescut la 5,5 inci in diagonala, dar cu o baterie a carei capacitate a ramas la fel ca si anul trecut (3.000 mAh), nu am avut mari sperante pentru autonomia noului U11. Cu toate acestea, am fost putin surprinsi. Nu ca ar fi cine stie ce cal de cursa lunga, dar a reusit sa duca mai bine zilele intense decat rivalii din acest an, oferind undeori si cate o zi si jumatate intre incarcari.In general am obtinut spre 20 de ore de uz, cu 3-4 ore timp de ecran, cu 15-20% inca pe telefon atunci cand il bagam din nou la incarcat.In prima zi in care am pornit telefonul, am umblat prin setari, am descarcat si instalat aplicatii si apoi l-am supus unor sedinte prelungite de foto-video, am reusit sa-i descarcam bateria pana pe la 10% in cam 15 ore, cu un timp de ecran de putin peste 3 ore. Respectabil, spunem noi.Sigur, in general conteaza foarte mult cum folosim telefonul. Noi spunem ca modul in care il folosim in perioadele de teste este unul spre intensiv: 4G pornit mai mereu, WiFi cateva ore pe zi (acasa seara, la birou uneori), aplicatii uzuale deschise deseori si apoi lasate in fundal (Facebook, Gmail, Chrome, Whatsapp, FB Messenger, Instagram, Youtube, Google Music, Photos, Maps, Weather, Google Fit). La asta adaugam si cateva zeci de minute de video streaming, muzica tot pe stream, dar si sesiuni foto si convorbiri prelungite uneori.Lasam mai jos cateva dintre statisticile cele mai bune obtinute in perioada de test:---In magazine si la operatorii de telefonie de la noi, HTC U11 se vinde la preturi intre 700 si 780 de euro, mai ieftin decat un Samsung Galaxy S8, dar mai scump decat un LG G6 (ce-i drept, G6 a fost lansat mult mai devreme in an).Era important pentru HTC sa se pozitioneze sub rivali, iar fata de Samsung si Apple, a reusit.Trebuie subliniat totusi ca in acest pachet intra si castile audio foarte bune cu tehnologia de anulare activa a zgomotului, incarcatorul QuickCharge 3.0, un adaptor USB Type-C - audio jack 3,5mm si o carcasa de plastic pentru spatele telefonului.Pentru cineva care isi cauta un varf de gama in zona preturilor Samsung Galaxy S8 sau Apple iPhone 7 si 7 Plus, atunci HTC U11 merita atentie.HTC U11 nu e un telefon perfect, dar e probabil cea mai buna incercare a HTC de a ajunge acolo... In cele doua saptamani de teste, telefonul ne-a lasat, in general, numai impresii placute, de la designul de tip "piatra pretioasa", la camera foto/video excelenta. Autonomia bateriei a fost mai mult decat satisfacatoare, iar la capitolul audio nu exista altceva pe piata mobilelor care sa se apropie macar de HTC.U11 a adus protectia la apa si praf pe care fanii o cereau inca de anul trecut, dar a pus o camera frontala inferioara si fara stabilizare optica si a scos din specificatii batrana mufa audio de 3,5 mm. In schimb, insa, a pus la bataie o super pereche de casti care profita din plin de conexiunea pe mufa USB.Ici colo bifam si alte cateva minusuri - poate mai mult din dorinta noastra de a cauta nod in papura peste tot. Telefonul e un urias magnet de amprente, iar pentru unii designul s-ar putea sa fie putin prea strigator. (Aici e cu dus si-ntors...)Dupa toata perioada de test, insa, cel mai mult am fi vrut sa vedem pe HTC U11 un ecran putin mai luminos si setarea de video 1080p la 60 de cadre pe secunda...Chiar si asa, HTC U11 e un telefon care merita recomandat din plin. E cel mai bun telefon pe care HTC l-a produs si, cu siguranta, unul dintre cele mai bune din acest an. La mai toate capitolele importante (design, rapiditate, camera, audio si autonomie), HTC U11 exceleaza, iar pretul mai mic decat al marelui rival de la Samsung ar trebui sa-l faca demn de luat in seama.Singurul sfat pentru HTC, daca vrea sa atraga atentia cumparatorului in magazin: sa faca in asa fel incat sa-l puna la raft cu spatele :)