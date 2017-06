iPhone-ul implineste zece ani - Cat de greu a luat nastere telefonul si de ce inceputurile au fost complicate

Ideea lui Steve Jobs de a lansa o tableta a pornit de la faptul ca la o petrecere s-a enervat dupa ce un prieten al sotiei sale, un om care lucra la Microsoft, s-a laudat ca Microsoft va lansa o tableta PC. Jobs a spus ca le va arata el ce inseamna o tableta adevarata si a pus o echipa sa lucreze la diverse concepte, tehnologia gandita pentru tableta fiind apoi folosita pentru smartphone. Tableta avea sa fie lansata in 2010 sub numele de iPad.Ideile gandite pentru tableta au fost transferate pentru un telefon mobil, dupa ce Jobs si mai multi apropiati au discutat despre cat de greu erau de folosit telefoanele smart ale vremii, fie ca era vorba de Blackberry, Palm Treo, Moto Q sau Nokia E62.Au fost multe prototipuri pana la gasirea unei variante care sa-l multumeasca pe Jobs. S-a pornit de la ideea folosirii rotitei de comenzi de la iPad, insa s-a dovedit ca ar fi groaznic de greu la un telefon. Apoi s-a luat decizia care avea sa schimbe totul in lumea telefoanelor cu sistem de operare: nu va exista stylus, fiindca cel mai bun stylus este...degetul.Au fost multe propuneri: ca ecranull sa fie din plastic, si nu de sticla, pana la urma luandu-se decizia de a fi din sticla dupa ce Jobs a gasit o companie care sa produca sticla ce corespundea cerintelor sale la capitolul rezistenta. Unii au spus ca sistemul de operare ar trebui sa fie o versiune de Linux, insa au castigat cei care au spus ca Apple trebuie sa dezvolte de la zero un sistem de operare care avea sa fie imbunatatit de la an la an.Apoi, la inceput de ianuarie 2007, Steve Jobs a tinut celebra prezentare de lansare a iPhone-ului. A prezentat concurenta din segment si a spus cat de greu de folosit sunt aceste telefoane cu butoane. "Trebuie sa avem un telefon fara butoane, dar cu ecran imens", a spus Jobs, razand apoi si de ideea unui stylus. Solutia? "Vom folosi un dispozitiv cu care ne-am nascut toti. Avem chiar zece. Degetele".Steve Jobs a prezentat cu mult entuziasm noul iPhone, razand de concurentii care aveau taste si stylus pe modelele lor. Multi au privit cu neincredere noul telefon, dar s-a dovedit ca Jobs avea dreptate: iPhone a schimbat total piata mobilelor.Cea mai cunoscuta reactie a fost a lui Steve Ballmer, pe atunci sef al Microsoft. Intrebat ce crede despre iPhone, a ras in hohote, spunand: 500 de dolari cu abonament!!??? Nici macar cei din business nu vor fi interesati fiindca nu are taste, deci nu este o masina de trimis e-mail-uri"Lansarea comerciala avea loc pe 29 iunie 2007 si review-urile au fost in mare parte laudative, celebre fiind acelea care vorbeau despre "Jesus phone".Telefonul si-a gasit peste un milion de clienti in doua luni. Acum pare putin, cand se vand peste 200 de milioane de iPhone-uri pe an, insa atunci era extrem de mult. Insa interesant este ca modelul de business a fost unul dezastruos in primul an de existenta a iPhone, iar asta admite chiar Tony Fadell, unul dintre dezvoltatorii sefi ai telefonului. Apple a schimbat multe lcururi in primul an, chiar si preturile, iar marele salt in venituri a venit in 2008 cand s-a lansat magazinul de aplicatii App Store care a crescut uluitor atractivitatea smartphone-ului.Sunt multe modurile in care iPhone-ul a schimbat lumea gadget-urilor. Termenul de "app" (aplicatie mobila) era cunoscut de foarte putini acum un deceniu, dar acum nu putem trai fara ele. iPhone-ul a scos "pe tusa" telefoanele cu butoane si tot el a facut internetul mobil usor de folosit.Dupa 2009 a inceput sa creasca puternic cota de piata a telefoanelor cu Android care au avut de partea lor si pretul mult mai mic. In primavara lui 2009 Android avea 2% din piata, iOS avea 13%, iar Symbian, 51%. In 2010 Android a depasit iOS la cota de piata, iar in 2011 a depasit Symbian. Acum, Android are 85% din piata, iar iOS aproape 15%, alte sisteme de operare nemaicontand.Acum, iPhone genereaza peste 60% din vanzarile anuale ale Apple, ceea ce inseamna peste 120 miliarde dolari.Vanzarile de iPhone in fiecare an fiscal2007: 1,4 milioane unitati2008: 11,6 milioane unitati2009: 20,7 milioane unitati2010: 40 milioane unitati2011: 72,3 miloane unitati2012: 125,1 milioane unitati2013: 150,3 milioane unitati2014: 169,2 milioane unitati2015: 231,2 milioane unitati2016: 211,8 milioane unitatiSurse: CNN, Reuters, Guardian