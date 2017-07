Samsung lanseaza o versiune de Galaxy Note 7 cu baterie mai mica, insa pentru moment doar in Coreea de Sud

Samsung a rechemat peste 2,5 milioane de telefoane Note 7 si a fost presata de grupurile ecologiste sa refoloseasca multe componente pentru a reduce la minim calitatea de deseuri electronice.Se estimeaza ca vor fi puse la vanzare 400.000 de unitati in Coreea de Sud unde telefonul va fi vandut sub numele Galaxy Note Fan Edition (FE) si va avea o baterie de capacitate mai mica (3.200 mAh, in loc de 3.500) si un pret cu 30% mai mic - 535 euro.Telefonul are procesor Exynos 8890 octa-core, stocare interna 64 GB, 4 GB de RAM, ecran de 5,7 inci cu rezolutie 1440 x 2560 pixeli si camera de 12 MP pe partea din spate.Surse: BBC, Pocket-lint