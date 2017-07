Ce gresesc oamenii cand folosesc smartphone-urile si de ce unele componente sunt atat de scumpe cand iti duci telefonul in service

Este greu de facut un top fiindca sunt multe modele din diverse categorii de pret, explica Ionuţ Gherghe, manager al diviziei servicii clienti a Samsung Electronics Romania.O mare parte ajung cu ecranul spart (problema grava care la modele de varf de gama precum S6, S7 si S8 costa peste 1.000 de lei si nu este "acoperita" de garantie.Altele ajung cu defecte la placa de baza, altele cu defecte de soft."Daca ar fi sa facem un bilant, cred ca display-urile ar fi cele mai folosite componente de reparatii, in mare parte datorate socurilor mecanice. Aceste socuri sunt probleme des intalnite, clientii vin cu display-uri sparte, fie cu probleme de estetica la telefon (la rama sau la capacul din spate)"."Daca vorbim de terminale mai noi, rezistente la apa, avem tehnologia necesara de a investiga telefonul. Daca telefonul porneste, il putem conecta la un aparat care este in masura sa verifice integritatea din punct de vedere sigilare al produsului, practic verifica presiunea din interiorul produsului. Atunci cand un client vine si spune ca telefonul nu functioneaza, exista niste martori (la Galaxy S7 de exempu exista un senzor de umiditate si se face testul de presiune). Daca testul de presiune cu capacul inchis releva faptul ca telefonul nu are nicio scurgere din punct de vedere presiune, atunci posibilitatea ca apa sa fi intrat in telefon este zero".Cel mai adesea, spune Ionut Gherghe, oamenii isi tin din obisnuinta telefonul in buzunarul de la spate si cand stau la birou. "Cel mai frecvent poate sa apara o crapatura care nu are o lovitura externa si nu poate fi identificata. Clientul vine si ne explica faptul ca nu l-a scapat sau va spune ca s-a crapat in timp ce se incarca. Tehnic nu este posibil sa se crape in timp ce se incarca, decat daca a avut un soc initial microscopic si ulterior, in urma incalzirii display-ului, se produce efectul de parbriz. Ca la masina, o pietricica loveste parbrizul, la inceput este doar o crapatura mica, dar daca lasi masina in soare crapatura se intinde pana in partea cealalta".Un sfat util pentru utilizartea de zi cu zi ar fi ca telefonul sa nu fie pus alaturi de chei in buzunar si nici sa-l aruncati in geanta sau in rucsac, fara sa va uitati ce alte obiecte sunt acolo. Samsung recomanda utilizatorilor sa cumpere diverse accesorii, cum ar fi diverse tipuri de huse, pentru a-si proteja telefonul.In multe cazuri crapaturile sunt doar la nivelul sticlei de protectie care nu are nicio legatura cu partea electronica si de aceea sunt utilizatori care continua sa foloseasca telefonul fara nicio problema chiar daca display-ul este crapat rau. Insa daca socurile mecanice care au dus la crapare au mers in profunzime atunci poate fi afectata si partea de functionalitate a display-ului, explica oficialul Samsung.Samsung in service-uri schimba tot display-ul, nu doar sticla, fiindca dupa o perioada pot aparea probleme daca a fost inlocuita doar sticla.Un display este scump, poate fi peste 1.300 de lei la modelele de top, insa oficialul companiei spune ca schimbarea unui display este scumpa si fiindca practic se schimba jumatate de telefon pentru ca se schimba antena, mufa de incarcare si alte componente de interior. "La acel display, daca ii mai pui placa de baza, camera si bateria ai facut telefonul cu totul".La unele telefoane gandite ca bateria sa nu poata fi scoasa de catre utilizator, desfacerea in service se poate face introducand telefonul intr-un cuptor special unde este tinut opt minute, iar cand este scos este dat cu o solutie speciala care ii ajuta pe cei de la service sa detaseze capacul. A fost un caz cand cineva a desfacut acasa telefonul si l-a lipit cu silicon, astfel ca la service nu a putut fi desfacut.La unele modele Entry, in general la cele de sub 1.000 de lei, utilizatorii se plang ca telefonul merge mai greu dupa cateva luni si aplicatiile nu ruleaza pecum la inceput. De ce? Oficialul Samsung spune ca ajuta si un Factory Reset atunci cand clientul percepe o lentoare a telefonului, conteaza cate aplicatii ai instalat si conteaza sa ai aplicatii de optimizare a telefonului, aplicatii care sterg cache-ul si care "curata" telefonul. Apoi este important sa oamenii sa inteleaga ca este nevoie sa faca backup de date fiindca este foarte usor, si util si apoi se poate face rapid Restore.Este un mit ideea ca bateria trebuie consumata pana la capat. Acest lucru era valabil doar la modelele cu baterii mai vechi, la cele litiu-ion nu este valabil si poti incarca telefonul si de la 60% daca doresti. In plus, nu este nicio problema daca il lasi toata noaptea la incarcat, bateria nu are de suferit daca sta ore in sir in priza fiindca are un circuit de deconectare al incarcarii.Samsung a anuntat modernizarea celui mai mare centru de service din tara, cel deschis in 2011 in cartierul Militari de Samsung și ESD (Electronics Support Division),Modernizarea service-ului s-a produs ca urmare a creșterii numărului de clienți, pe măsură ce compania s-a dezvoltat la nivel local, spun oficialii companiei.