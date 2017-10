​REVIEW Samsung Galaxy Note 8 - Mai capabil. Mai scump...

Specificatii:

: 6.3-inci Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (521ppi), compatibil HDR / 83,2% din suprafata frontala / protejat de Corning Gorilla Glass 5: 3,300 mAhPe spate: Dual Camera cu stabilizator optic de imagine - Principala: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS / Telephoto (2X): 12MP AF, F2.4, OISPe partea frontala: 8MP AF, F1.72160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec: 195 grame: 162.5 x 74.8 x 8.6mm: 6GB RAM (LPDDR4)64GB/128GB/256GB + slot card microSD pana la 256 GB: Exynos 8895 - Octa core (2.3GHz Quad + 1 .7GHz Quad), 64bit, 10nmMali-G71 MP20: Android 7.1.1Acelerometru, Barometru, Senzor de amprenta, Giroscop, Senzor geomagnetic, Masurare puls, Proximitate, RGB Light, Presiune, Scanare de iris.: NFC, MSTRezistent la apa si praf - standard IP68, Stylus S-Pen, Always-on-Display, Bluetooth 5.0, Quick Charge 2.0Midnight Black, Maple Gold, Orchid Grey, Deep Sea Blue---Dupa esecul inregistrat cu Note 7, Samsung avea mare nevoie ca noua generatie a telefonului ce a impus tendinta "phablet-urilor" in piata dispozitivelor mobile sa se lanseze cu cat mai putine probleme, dar sa nu isi piarda totusi din ADN-ul predecesorilor sai.Pe de alta parte, Samsung deja a ridicat stacheta foarte sus odata cu lansarea modelelor Galaxy S8 si Galaxy S8 Plus, ultimul extrem de similar ca design si marime cu noul Note 8.Chiar si asa, dupa ce ne-am jucat aproape doua saptamani cu el, putem spune fara rezerve ca Note 8 e cel mai bun telefon pe care l-a lansat Samsung pana acum si, fara doar si poate, e in topul telefoanelor din acest an.E genul de telefon care bifeaza aproape toate casutele si exceleaza in mai toate categoriile pe care le-ar cauta nu doar utilizatorii obisnuiti, ci si cei orientati spre business sau productivitate.Totusi, la circa 1.000 de euro, Note 8 este un telefon scump, probabil cel mai scump din universul Android la ora actuala, iar nu de putine ori in perioada noastra de test am avut senzatia ca Note 8 se aseamana foarte mult cu Galaxy S8 Plus, nu doar la design, ci si la performante si software.Tocmai din acest motiv credem ca un review in detaliu la Note 8 nu ar face altceva decat sa repete numeroase (daca nu chiar toate) detaliile si impresiile din review-ul de la Galaxy S8, asa ca il vom lasa aici ca referinta si ne vom concentra doar pe aspectele esentiale si elementele diferite intre cele doua telefoane.Am testat noul Samsung Galaxy Note 8 timp de doua saptamani in Bucuresti, in reteaua 4G+ Orange. Telefonul a fost folosit pe numarul personal si in toata perioada de test nu a fost menajat din punct de vedere al bateriei.+ Design-ul si constructia premium, fara cusur - Note 8, desi seamana cu modelele Galaxy, e o idee mai sobru in design, cu linii mai drepte, colturi si muchii mai bine pronuntate, iar ecranul e mai putin curbat pe laterale.+ Ecranul mare e superb, ocupa cea mai mare parte din fata, iar luminozitatea foarte pronuntata il face vizibil chiar si in zilele cele mai insorite. Dintre toate telefoanele testate pana acum, Note 8 are cu siguranta cel mai luminos ecran.+ Camerele foto, ambele stabilizate optic, sunt printre cele mai bune - in special camera principala...+ Stylus-ul S Pen e mai exact ca niciodata, e rezistent la apa (inclusiv telefonul e rezistent la apa chiar si cand S Pen-ul e scos din soclul sau).+ Este Dual-SIM.+ Pastreaza mufa audio de 3,5mm.---- Autonomia bateriei nu e cea mai buna. In zilele noastre de test bateria ne tinea in general o zi in conditii de utilizare moderata. Mai mult, incarcarea rapida nu e chiar la fel de rapida ca pe alte varfuri de gama de anul acesta.- Ergonomia e mai degraba slaba. Pozitionarea cititorului de amprente langa camera foto face aproape imposibila activarea sa cand tii telefonul normal in mana...- O sensibilitate sporita la senzori sau la touchscreen a facut ca telefonul sa se activeze singur de nenumarate ori in buzunar in timpul perioadei de test, uneori raspunzand la emailuri sau efectuand telefoane de unul singur.Circa 1.000 de euro, cu aproape 200 de euro mai mult decat un S8 Plus, telefon care vine cu o baterie putin mai mare chiar si un ecran aproape la fel de incapator...> Design-ul mai sobru si liniile mai serioase fac ca Note 8 sa nu fie poate pentru toate gusturile. Cine vrea linii mai fluide, colturi rotunjite si ecranul care se revarsa la margini mai pronuntat, atunci S8 Plus e o varianta mai indicata.> Trei functii noi la S-Pen pe care le-am remarcat:1. Posibilitatea de a lua notite direct pe ecranul inchis in momentul cand scoti styus-ul din lacasul sau; "Screen off memo" ii spune si, teoretic, permite scrierea pana la 100 de pagini de notite pe care le poti fixa pe Always On Display si sa le editezi direct de acolo.2. Live Message - Un GIF care se realizeaza automat cu ce scrii sau desenezi si poate fi usor distribuit pe retele sociale sau chat-uri3. Functia de Translate cu S Pen-ul - Permite selectarea si traducerea a unor cuvinte individuale sau fraze intregi, poate converti unitati de masura si valuta.> Posibilitatea cuplarii a doua aplicatii intr-o scurtatura care, odata activata, lanseaza amandoua aplicatiile deodata in modul dual-screen.> Camera secundara de pe spate (cea cu zoom 2X) face o treaba buna, insa telefonul comuta automat pe camera principala in situatii in care luminozitatea scade. Practic, fotografiile captate la 2X in conditii slabe de iluminare vor fi doar un zoom digital de pe camera principala (cea cu f/1.7)> Live Focus - E un mod de a fotografia - in special portrete - prin care in timp real (sau chiar si ulterior) poate fi ajustat nivelul de blur din fundal... In general functioneaza bine, nu perfect, insa odata comutat in acest mod cadrul surprins de camera se micsoreaza destul de mult fata de unghiul captat in modul normal de camera principala. Avantajul e ca telefonul poate capta si o imagine suplimentara facuta cu camera principala in acelasi timp.> Bixby e in continuare prezent prin butonul amplasat pe lateral si e in continuare cam la fel de util ca si in primavara pe modele S8 si S8 Plus... Pe de alta parte, Samsung ofera acum posibilitatea dezactivarii butonului - un lucru pozitiv pentru ca, datorita simetriei telefonului, nu o data am scos telefonul din buzunar invers si am apasat butonul Bixby in loc de cel de "Power"...---Dupa doua saptamani in care am folosit telefonul intensiv inca suntem indecisi cu privire la ce verdict sa dam. E clar ca Note 8 e cel mai bun telefon de la Samsung pana acum, insa e cu atat de mult mai bun incat merita o diferenta de 1.000 de lei in plus fata de un Galaxy S8 Plus?Poate pentru un public mai "business" sau pentru cei care vor neaparat S Pen-ul sa-i ajute la diverse task-uri, pentru cei care vor un design putin mai sobru sau care tin neaparat sa aiba acea camera suplientara 2X pe spate... Altfel, e greu de recomandat cuiva ce se afla acum in cautare de un telefon nou sa se indrepte spre Note 8 in dauna unui Galaxy S8 sau S8 Plus.Pe de alta parte, Samsung merita toate laudele daca am ajuns ca singura retinere pe care o avem fata de Note 8 e din cauza existentei pe piata a celorlalte doua modele Samsung lansate anul acesta :)