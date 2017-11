FOTO ​HTC lanseaza doua noi telefoane. Modelul de clasa medie U11 Life si varful de gama U11+, cu spate traslucid, care sa rivalizeze cu Samsung Note 8 si Google Pixel 2 XL

SPECIFICATII -

HTC U11 Life

SPECIFICATII -

HTC U11+



In luna iunie, cand HotNews.ro a publicat review-ul la modelul HTC U11 , am spus despre el ca ar putea fi telefonul anului pana atunci. Specificatiile de top, design-ul indraznet, camera, autonomia buna, fluenta si coerenta interfetei si a sistemului de operare ne-a facut sa-l apreciem destul de mult.Joi HTC a lansat la nivel global doua noi modele de telefoane, derivate din originalul U11, menite sa completeze gama smartphone-urilor HTC de pe piata.5,5", 1920X1080p Full HDSnapdragon 630 (octa-core)3 GB32 GB + microSD16 MP, AF, PDAF16 MP2.500 mAhUSB Type-C, Bluetooth 5.0, 4G LTE Cat 11Android One (7.1 in prezent)Cititor de amprente amplasat frontalEdge Sense (margini sensibile la interactiuni prin strangere)Rezistenta apa si praf IP 67Casti audio HTC USonic cu anulare activa a zgomotuluiDesign liquid surface (culori Brilliant Bl;ack si Sapphire Blue)Functie de "Always Listening" pentru asistentul vocal: 1.500 de lei (349 de euro)- un telefon de clasa medie - vine cu un ecran putin mai mic, un procesor si o camera diferite, dar pastreaza in rest mare parte din plusurile originalului U11. Rezistenta la apa si praf IP67, always listening, design-ul interesant al sticlei de pe spate, ramele laterale sensibile la strangeri (Edge sense), 4G categoria 11, precum si castile audio excelente cu anulare activa a zgomotului cu care a venit fratele mai mare. Totul, insa, la un pret mult mai mic, circa 349 de euro, sau 1.600 de lei in magazinele din Romania.HTC U11 Life vine, insa, cu un sistem de operare Android aproape original. De altfel, modelul e inclus in programul Android One, in care telefoanele ruleaza Android aproape stock, beneficiaza de update-uri de sistem de operare timp de doi ani si update-uri de securitate lunare timp de 3 ani.6", QuadHD+, 18:9 (2880X1440), 82% screen to body, HDR 10, DCI P3Snapdragon 835 (octa-core)6 GB128 GB (UFS 2.1) + microSD12 MP, f/1.7, OIS + EIS, PDAF8 MP (cu unghi de 85 grade)3.930 mAh, Quick Charge 3.0USB Type-C, Bluetooth 5.0, 4G LTE Cat 11Android Oreo (cu HTC Sense)Dual SIMRezistenta apa si praf IP 68Cititor de amprente amplasat pe spateCasti audio HTC USonic cu anulare activa a zgomotuluiAdaptor USB-C la 3.5 mm in cutie3D Audio si focus acustic (4 microfoane)Edge Launcher - pentru folosirea mai usoara intr-o singura manacirca 3.600 de lei(in poze mai sus) vine practic si preia rolul de varf de gama pentru final de 2017, iar specificatiile, forma ecranului si ramele subtiri il pun in competitie directa cu alte modele precum Samsung Galaxy Note 8, Google Pixel 2 XL, LG V30 sau chiar si Iphone X. In ciudat faptului ca telefonul va avea un pret de circa 3.600 de lei, mult mai putin decat rivalii tocmai amintiti.HotNews.ro a avut ocazia sa butoneze noul HTC U11 Life, air prima impresie a fost ca telefonul se simte foarte bine in mana, poate ca niciun alt telefon pe care am mai pus mana in acest an. Asta e datorita si faptului ca, in ciuda trendurilor, modelul e unul mai mic, cu un ecran cu diagonala mai redusa, dar cu o rezolutie FUll HD perfect acceptabila la cei 5,2" in diagonala.La utilizare HTC U11 Life s-a simtit foarte rapid, insa trebuie precizat ca unitatea pe care am butonat-o nu rula un sistem de operare in versiune finala.Similar ne-am jucat si cu noul, un telefon cu un ecran ce are o forma in ton cu majoritatea varfurilor de gama lansate in acest an: 18:9 sau 2:1. HTC sustine ca noul ecran de pe HTC U11+ acopera circa 82% din fata telefonului, iar ramele au fost substantial micsorate.Ca design, un aspect interesant este ca modelul U11+ va veni si intr-o varianta cu sticla translucida pe spate, aproape transprantea, astfel incat se pot observa unele circuite si elemente de sub carcasa, in ton cu unele trenduri aparute printre utilizatorii inversunati. Cel mai proeminent se vede antena rotunda pentru NFC (nu, din pacate telefonul nu dispune de incarcare wireless).La prima vedere telefonul ne-a impresionat placut, insa asteptam sa trecem telefonul printr-un review amanuntit pana sa dam un verdict.