REVIEW Fitbit Ionic - Un smartwatch scump, dar foarte bun pentru cei care fac mult sport

Segmentul ceasurilor inteligente s-a dezvoltat mult in ultimii ani si estimarile arata ca in 2017 vanzarile vor fi undeva intre 70 si 80 de milioane de unitati. Numarul nu este atat de mare daca ne gandim ca vanzarile de tablete vor depasi 150 de milioane de unitati, iar cele de smartphone-uri, 1,5 miliarde unitati.Multe companii au lansat diverse smartwatch-uri, de la cele promovate ca fiind inlocuitor pentru smartphone, pana la cele de peste 1.000 de euro "marketate" ca articole de moda.Publicul nu a adoptat pe scara larga smartwatch-urile din mai multe motive: unele erau scumpe, unele aveau ecranul prea mic, multe se sincronizau greu cu telefonul, iar o buna parte nu masurau cu acuratete pulsul sau pasii. Unele companii spuneau ca micul smartwatch iti poate permite sa faci fotografii sau sa "rasfoiesti" pagini web, insa intr-o lume in care ecranele smartphone-urilor sunt tot mai mari, nimeni nu s-a lasat impresionat.O buna parte dintre cei care si-au luat smartwatch au constatat ca in doua saptamani s-au plictisit de el or s-au enervat ca trebuie sa-l incarce zilnic. Cei dezamagiti in acest mod nu prea se simt motivati sa isi ia din nou smartwatch.Concluzia multora a fost ca smartwatch-ul nu poate inlocui in niciun caz telefonul, insa cei care fac mult sport sau cei care vor sa-si monitorizeze somnul considera ca un ceas inteligent este util.Fitbit este un nume foarte cunoscut mai ales in SUA si este cel mai mare producator de "bratari" de fitness (fitness trackers), cu 20 de milioane de unitati/an. Trimestrul trecut compania a avut pierderi de 113 miloane dolari si succesul Fitbit este esential pentru revenirea pe profit. Pentru intreg anul compania estimeaza vanzari intre 1,61 si 1,64 miliarde dolari pentru toate produsele sale.Decizia Fitbit de a trece de la bratara fitness, la smartwatch, a fost puternic mediatizata mai ale in SUA, iar compania a prezentat modelul Ionic (pronuntat Ai-onic de oficialii companiei) la targul de tehnologie IFA Berlin.Este cel mai sofisitcat model lansat de companie, dar si cel mai scump si este un smartwatch pentru ca afiseaza notificari, are GPS, ecran de calitate si rezistenta la apa. Pentru companie este un pariu important, fiindca a trecut in acesti ani prin perioade de scadere a vanzarilor. Ionic concureaza insa in piata si cu produse de la Apple si Samsung, studiile de piata inidicand ca tot mai multi clienti sunt interesati de smartwatch-uri premium si tot mai putini de cele "Entry".Designul lui Ionic nu este chiar elegant, ci functional, ceea ce este bine mai ales ca vorbim de un ceas pentru cei care fac multa miscare. Ecranul rectangular de 1,42 inci, rezolutie 348 x 250 pixeli, este excelent, afisajul este usor de citit si ajustarea automata in functie de lumina ambientala se face rapid. Sistemul de prindere necesita o usoara deprindere in a manevra ceasul, insa pe mana Ionic se simte placut, mai ales ca nu este greu. Sunt disponibile curele din silicon (peforate), dar si din piele.Autonomia bateriei este cea promisa de producator, patru zile, lucru de salutat daca ne gandim ca la alte modele premium era nevoie de incarcare zilnica. In cadrul testului bateria a avut nevoie de incarcare dupa patru zile, autonomia fiind mai mica pentru cei care alearga mult cu GPS-ul pornit. Fitbit va putea pe viitor sa se inspire de la Vector Watch pentru a creste autonomia bateriei la peste cinci zile.Un alt aspect pozitiv tine de faptul ca ceasul se sincronizeaza rapid cu smartphone-ul, in test folosind un Samsung Galaxy S6 Edge pe care am instalat aplicatia Fitbit. Aplicatia, de pe Googla Play sau Appl Store, este usor de folosit, are un design placut si permite personalizarea rapida a afisarii diverselor date colectate de ceas: pulsul, minute active, caracteristicile somnului sau statisticile alergarii.Faptul ca aplicatia este reusita reprezinta un mare plus fiindca pe Ionic nu pot fi consultate toate datele despre exercitiile fizice. De exemplu nu poti vedea date despre somn si nici date despre sesiunile de alergare sau de inot incheiate.Ceasul poate primi si notificari de pe telefon, dar in timpul testului nu am folosit des optiunea pentru ca este un pic deranjant sa-ti vibreze ceasul mereu, iar bateria telefonului se consuma mai repede daca Bluetooth-ul este pornit si este sincronizat cu ceasul.Senzorul de puls cardiac functioneaza excelent si l-am testat si in comparatie cu un aparat profesional de masurat pulsul, diferentele fiind minime, de 1-2 batai/minut. De la un puls de 56 in timpul somnului, pana la peste 160 la sesiunile de alergat intens, Ionic masoara pulsul in timp real si aplicatia alcatuieste statistici detaliate despre cum a evoluat pulsul.La capitolul senzori ceasul este bine echipat, dar utilitatea acestor senzori va depinde de soft-ul instalat si de certificarile medicale ce vor fi obtinute. Practic, Fitbit Ionic are integrat si un senzor SpO2, ce estimeaza nivelul de oxigen din sange. Prin aceasta noua tehnologie, produsul va putea, in viitor, sa monitorizeze si alti indicatori importanti pentru sanatate, precum apneea in somn sau fibrilatia atriala.In plus, in 2018 Ionic va dispune si de un senzor de monitorizare a glicemiei, compania anuntatnd un parteneriat cu Dexcom. Prezenta unui senzor de masurare a glicemiei va face ca ceasul Ionic sa se adreseze si diabeticilor sau celor care sunt interesati sa-si afle rapid si des nivelul glicemiei.Ceasul sta foarte bine la masurarea diversilor indicatori, atat pentru sportivii amatori, cat si pentru cei profesionisti. Afiseaza in timp real rezultatele sesiunilor de alergare si de inot, iar aplicatia te ajuta sa iti stabilesti diverse obiective pentru fiecare zi si ceasul de felicita cand le-ai depasit si iti atrage atentia cand nu le-ai depasit. Ceasul detecteaza automat cand incepi sa alergi si deschide o sesiune de alergare fara sa trebuiasca sa o pornesti din meniu, insa detectia nu se intampla imediat de la inceputul alergarii, ci pot trece 2-3 minute.Sistemul de operare construit cu ajutorul Pebble este intuitiv si ceasul nu s-a blocat niciodata in cele opt zile in care l-am folosit. Prin meniuri este usor de navigat printr-un swipe (glisare) pe ecran si cu ajutorul celor trei butoane fizice (unul in stanga ecranului si doua in dreapta). Navigarea este simpla si fiindca nu sunt multe meniuri si nici multe informatii stocate pe ceas, de baza fiind aplicatia pentru tot ce tine de statistici.Fiind primul smartwatch Fitbit, numarul de aplicatii este mic si acestea se refera la starea vremii sau la monitorizarea exercitiilor, insa nu exista inca un catalog extins de aplicatii din care sa alegi. Ceasul permite sa faci si plati electronice prin NFC, insa serviciul nu este disponibil in Romania. A fost lansat in SUA si recent in UK, dar necesita parteneriate individuale cu diverse banci, asa ca va mai dura.Ionic are spatiu suficient pentru 300 de melodii pentru cei care vor sa mearga la alergat si sa asculte muzica fara a-si mai lua telefonul cu ei. Procedeul de transferare a muzicii de pe PC pe ceas este insa greoi si nu se face prin simpla conectare a ceasului la PC prin cablu si transferarea melodiilor precum cu un stick USB. Ceasul trebuie conectat la WiFi, trebuie sincronizat cu aplicatia mobila, iar pe PC-ul unde sunt melodiile trebuie instalat un mic soft Fitbit. Dupa mai multe incercari nu am reusit sa transferam melodiile, desi ceasul arata ca transferul a reusit. Pe forumuri multi utilizatori spun ca nu au reusit sa transfere muzica sau scriu ca s-au lasat pagubasi pentru ca procedeul nu este simplu.Actualizarea soft-ului ceasului a fost si ea un pic mai complicata, ea fiin posibila cu ajutorul aplicatiei de pe mobil. Compania spune ca ar putea dura 10 minute, in cazul nostru a durat peste 30 de minute.A mers foarte bine insa schimbarea imaginii de pe ecran pentru ca exista din start peste zece optiuni (clock faces) care pot afisa diverse lucruri alaturi de ora, de la bataile inimii, pana la numarul de minute de activitate.Fitbit Ionic este disponibil la Orange , dar si pe diverse magazine online la pretul de 350 de euro, ceea ce inseamna peste 1.600 de lei Din cauza taxelor din Europa, pretul este cu mult mai mare decat in SUA, unde Ionic costa 299 de dolari (echivalentul a 1.200 lei).Pretul va descuraja din start un numar de potentiali clienti care se vor gandi sa isi ia un smartphone sau un model Fitbit mult mai ieftin dar foarte bun la monitorizarea activitatilor sportive, cum ar fi Blaze sau Alta HR. La fel de adevarat este insa ca Ionic este un ceas premium, iar asta se vede si din modul in care este construit si din felul in care functioneaza.- Bateria are autonomie de patru zile- Ecranul este luminos si usor de citit in lumina puternica- GPS integrat- Interfata usor de utilizat- Foarte eficient in monitorizarea activtatilor fizice- Senzori cu ajutorul carora pot fi in viitor dezvoltate diverse aplicatii- Pretul ridicat pentru puterea de cumparare din tara- Soft-ul are nevoie de imbunatatiri- Numarul redus de aplicatiiPrimul smartwatch al Fitbit este excelent la cateva capitole: ecran, monitorizarea activitatilor sportive si autonomia bateriei. Pretul este, de departe, principalul minus, iar soft-ul este un alt capitol la care mai este nevoie de un update.Ionic de adreseaaza clar celor care fac multa miscare si, desi ceasul in sine afiseaza destul de putini indicatori, compenseaza mult aplicatia de smartphone care este bine construita.Ionic este abia la inceput si Fitbit are timp sa lanseze update-urile necesare, sa "populeze" magazinul cu aplicatii si sa puna in functiune si noii senzori care vor face din el un ceas si mai interesant.