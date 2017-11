​REVIEW Moto Z2 Play & Moto Mods - Visul unui telefon modular inca supravietuieste

SPECIFICATII:





Ce ne-a placut:

Ce NU ne-a prea placut:





Design & Ergonomie





DISPLAY





SOFTWARE

FOTO & VIDEO

Autonomie





MODULELE

Camera 360

Bateria externa TurboPower

Boxa JBL SooundBoost 2

Spatele cu incarcare wireless

CONCLUZIE





La inceputul anului am testat modelul Moto Z si prima generatie de module. Ne-a placut per total telefonul si unele dintre module chiar ne-au impresionat. Am asteptat si a doua generatie sa fie lansata, sa ajunga si la noi pe piata si am dorit sa vedem ce s-a schimbat si daca sistemul modular s-a mai maturizat.Am testat noul Moto Z2 Play timp de trei saptamani in Bucuresti, in reteaua 4G Orange si l-am folosit pe post de telefon personal, fara a-l menaja din punct de vedere al consumului de baterie.5,5 inci Super AMOLED, 16:9, 1920X1080 (~401 ppi)156.2 x 76.2 x 6 mm, 145 de grameSnapdragon 626 (Octacore - 2.2 GHz Cortex-A53)Adreno 5064 GB64 GB / microSDWi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, A2DP, LE. USB Type-C3.000 mAh Li-Ion12 MP, f/1.7, pixeli de dimensiunea 1,4 um, PDAF + laser, flash dual-LED (dual tone) / Video: 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps5 MP, f/2.2, pixeli de dimensiunea 1.4 um, flashdual-LED (dual tone) / Video 1080pAndroid 7.1.1- cititor de amprente (frontal)- rezistent la stropiri si la praf- Radio FM- DUAL-SIM cu slotul de card microSD separat- constructie din metal- jack audio 3,5 mm- TurboCharge cu incarcatorul inclus in pachet- Culori: Lunar Gray, Fine Gold, Nimbus Blue- in ciuda subtirimii sale, telefonul are o baterie care ne-a tinut si doua zile fara probleme.+ ecranul - un display excelent, de tipul Amoled, ce are culori vii, contrast grozav, luminozitate buna si e placut de privit si folosit+ software - telefonul se misca impecabil, rapid si fara sughituri, demn de un varf de gama, nu de un telefon de clasa medie+ micile trucuri Motorola - scuturi telefonul de dopua ori sa aprinzi lanterna, sucesti din incheietura sa lansezi camera sau apesi prelung pe cititorul de amprente ca sa inchizi ecranul.+ in ciuda subtirimii sale, Moto Z2 Play(si are si radio FM)+ Cateva specificatii foarte bune pentru aceasta gama de pret: rezistenta la apa, 4 GB RAM, 64 GB stocare, slot de microSD si DUAL-SIM separat- camera foto/video dezamageste - colori palide, detalii estompate, pline de zgomot si nuante moi in lumina slaba- pachetul nu contine castiInca de dupa ce a lansat generatia trecuta de Moto Z si primele tipuri de module, Motorola a promis ca si viitoare ageneratie de telefoane si module vor fi compatibile intre ele. Astfel, din start compania detinuta de Lenovo a avut constrangeri in ceea ce priveste design-ul, iar noul Moto Z2 Play arata foarte asemanator cu generatia trecuta, cu dimensiuni practic identice.Chiar si asa, Motorola a reusit sa faca din Moto Z2 Play un telefon cu un design cel putin interesant. Desi e o chestiune ce tine de gust, noua ne plac liniile telefonului, marginea metalica usor polizata in unghi, subtirimea parca prea exagerata. Pana si umflatura foarte mare de la camera are un aspect placut in design, aidoma unui ceas scump.Spatele dominat pe de-o parte de modulul camerei iesit puternic in relief si pe de alta parte de banda de conectori metalici folositi la conectarea magnetica a modulelor, da impresia de ceva industrial. Pe fata totul e mult mai retinut, mai sobru, cu aproape nici un element distinctiv - cel putin in varianta neagra, lasand doar display-ul excelent sa iasa in evidenta.Butoanele vin pe laterala din dreapta, iar din folosirea zilnica ni se pare totusi ca butonul principal e prea aproape pus de butoanele de volum si prea similar la atingere, chit ca are cateva zimturi care sa ajute la o dibuire mai usoara.Altfel, in ciuda dimensiunilor putin mai generoase, telefonul e placut de folosit si tinut in mana, grosimea redusa si metalul rece accentuand sentimentul de telefon premium.In perioada noastra de test display-ul telefonului a fost probabil unul dintre elementele cele mai apreciate, in ciuda rezolutiei "doar" Full HD. Pe de alta parte, la o diagonala de 5,5 inci densitatea pixelilor depaseste 401 per inci, ceva ce ochiul uman nu poate oricum distinge.Dincolo de specificatii, display-ul ne-a placut foarte mult si ni s-a parut excelent in majoritatea situatiilor. E suficient de luminos incat sa poata fi folosit fara probleme chiar si in lumina directa a soarelui, dar se intuneca indeajuns de mult incat sa poata fi privit fara probleme in intuneric. Culorile sunt vii si placute la privire, fara a fi exagerat de saturate, iar negrul e cat se poate de intens.Mai mult, subtirimea telefonului si faptul ca ecranul fizic sta atat de aproape lipit de sticla de la suprafata lasa impresia de multe ori ca atingi direct cu degetul culorile sau imaginile de fundal. Senzatia e fantastica.Ne-a nemultumit putin, totusi, functia de adaptare automata a luminozitatii - consideram ca mai mereu nu a reusit sa gaseasca un echilibru intre luminozitate si conditiile din jur, ba lasand ecranul mult prea luminos, ba intunecandu-l peste masura si fortandu-ne sa intervenim manual.Dupa ce de mai bine de doi ani am tot testat telefoane varf de gama mult mai scumpe si cu ecrane cu rezolutii mult mai mari, nu avem nici o problema sa laudam si sa recomandam ecranul de pe Moto Z2 Play. Da, ca orice ecran Amoled exista o nuanta verzui-albastruie care se observa daca display-ul e privit din unghiuri laterale, insa nu e cu nimic mai deranjant fata de alte modele si, in general, nu se observa in folosirea normala.Mereu am fost fani ai interfetei Android pe care Motorola o foloseste pe telefoanele sale. Practic vorbim de o interfata aproape curata de Android - aproape stock, super-rapida, fara agatari, fara sughituri, cu putine aplicatii preinstalate si aproape fara nici un briz-briz care sa incarce sau sa complice utilizarea. Spunem aproape pentru ca totusi telefoanele din seria Moto au cateva functii suplimentare fata de un Android standard, dar care sunt foarte folositoare.Am apreciat intodeauna gesturile inteligente de la Moto - sa scuturi de doua ori telefonul pentru a aprinde/stinge lantera; sa rasucesti telefonul din incheietura pentru a porni camera/comuta pe camera frontala, iar Moto Voice e un asistent vocal cat se poate de capabil si care face usoara folosirea telefonului fara a-l atinge.Ne-a placut foarte mult si Moto Display - ecranul minimalist cu informatii (ora,data,baterie) si notificari cu care poti interactiona fara sa mai aprinzi telefonul. Moto Display se aprinde subtil atunci cand dai cu mana peste telefon sau te apropii sa-l ridici.In general tot sistemul se misca foarte bine, chiar daca la baza avem doar un procesor Snapdragon din seria 626, adica un model de mid-ranger.Cititorul de amprenta pozitionat frontal este foarte rapid si exact, are o suprafata apreciabila pe care sa poti sa asezi degetul si, un lucru ce ne-a placut enorm, poate fi folosit printr-o apasare prelunga sa inchizi ecranul, fara sa mai fi nevoit sa dibuiesti dupa butonul principal de pe lateral.Per total, in circa trei saptamani de test, nu am gasit nici un minus pe partea de software. Un sistem onest, simplu, dar functional, rapid si stabil.Daca e un aspect care ne-a dezamagit la Moto X2 Play acela e camera foto/video, in ciuda faptului ca aplicatia se misca rapid si are un layout intuitiv.Camera de 12 MP f/1.7, desi pe hartie pare ca poate concura cu cele de pe varfurile de gama mai scumpe, dezamageste uneori destul de mult. In general fotografiile cu camera de pe Z2 Play sunt doar uneori bune, iar de cele mai multe ori dezamagitoare.Culorile surprinse sunt deseori sterse, detaliile sunt estompate, iar HDR-ul automat nu reuseste mai niciodata sa gaseasca un echilibru adecvat, ba livrand imagini prea intunecate, ba artificial luminate si cu nuante spalacite.In multe situatii, in functie de cum batea soarele sau lumina spre lentila apareau efecte de color bleeding intre diferitele elemente din cadru - zone intregi ce pareau ca se coloreaza in nuante asemanatoare.Pe timp de noapte sau lumina putina rezultatele sunt si mai slabe. Imaginile sunt intunecate, extrem de zgomotoase, cu nuante mori si culori denaturate.Nici pe partea video lucrurile nu stau mai bine. Camera nu vine cu vreun sistem optic sau electronic de stabilizare si asta se vede din plin. Mai mult, pe lumina slaba focusul pe filmare fluctueaza mult.Trebuie totusi sa recunoastem ca telefonul e un midranger si ca nu ar trebui sa avem prea mari asteptari, dar chiar si asa rezultatele par mai degraba la nivelul telefoanelor medii de acum doi ani, in niciun caz de acum.Intr-un fel, senzatia de dezamagire fata de rezultatele foto/video e accentuata probabil de cat de bine se misca si arata telefonul in rest. Practic, pana sa ne lovim de rezultatele slabe de la camera, am avut mereu impresia ca ne jucam cu un telefon mult mai scump si premium decat arata pretul.Timp de trei saptamani cat am testat telefonul autonomia a fost una foarte buna, reusind de multe ori sa ne duca chiar si doua zile de utilizare normala. La prima vedere, cand analizezi telefonul si vezi cat de subtire e (si cand vezi ca Motorola mai vinde si o baterie externe ca Mod) te-ai astepta ca durata de timp intre incarcari sa nu fie foarte mare. Cu toate acestea, bateria de 3.000 mAh, ecranul "doar" Full HD si procesorul mai eficient fac ca telefonul sa fie un mic campion in ceea ce priveste autonomia.Am avut numeroase zile in care am folosit telefonul mai mult, cu peste 4-5 ore timp de ecran, in care am facut numeroase poze si clipuri video, ne-am jucat, am urmarit clipuri pe net, ne-am dat pe Facebook si pe web si am vorbit zeci de minute la telefon, iar la finalul programului inca mai aveam 30% din baterie. Chiar am ramas impresionati de ce autonomie buna poate avea telefonul. Daca mai luam si bateria externa care se prinde simplu si usor pe spatele telefonului am putea duce probabil si trei zile intre incarcari clasice la priza.In plus, telefonul suporta tehnologia de incarcare QuickCharge, TurboCharge dupa cum ii zice Motorola, iar incarcatorul compatibil vine in pachet. Chiar si-asa insa, incarcarea rapida parca nu a fost la fel de rapida ca in cazul altor telefoane testate in trecut. In 30 de minute de incarcare am pus cam 33-35 de procente la baterie.----In urma cu un an Motorola se lansa intr-o zona cu mare potential in universul smartphoneurilor, dar care n-a putut fi valorificat eficient de nimeni pana atunci: Modularitatea.Pe un smartphone drept suport (la acel moment stindardul era purtat de Moto Z), modulele - sau mods cum le numeste Motorola - se ataseaza direct pe spatele telefonului gratie unor pini metalici si magnetici si aduc elemente si functionalitati in plus. Un sistem simplu, fara batai de cap, usor de inteles si folosit.Cand am testat la inceputul anului acea prima generatie am laudat efortul Motorola si am salutat curajul companiei de a lansa si urmatoarea generatie de smartphone si module pe aceeasi schema de design pentru a fi compatibile intre ele.Acum am putut testa si o parte din noile Module Moto - un modul cu camera 360, o noua boxa externa si o noua baterie, precum si un spate ce include o antena pentru incarcare wireless.Ca si prima generatie de module - perfect compatibile cu noile telefoane precum Moto Z2 Play - consideram ca acestea nu sunt neaparat de neratat si costa mai mult probabil decat alte gadgeturi externe similare, insa simplitatea in folosire e de neegalat. Sigur ca o baterie externa cu capacitate mai mare poate fi cumparata la un pret mai mic, insa nu poate fi o solutie mai eleganta decat sa iti atasezi simplu si rapid bateria direct pe spatele telefonului, fara fire sau alte complicatii.In plus, ecosistemul de module este in plina expansiune , iar oficialii Lenovo/Motorola anuntau pe la inceputul anului ca modulele dezvoltate acum - unele cu sprijinul developerilor externi - vor ramane compatibile cu telefoanele pe care compania le va lansa timp de trei ani.Unul dintre modulele cele mai interesante din generatia noua de Moto Mods este camera 360 care se ataseaza pe spatele telefonului si permite captarea fotografiilor si clipurilor video sferice, pe 360 de grade.Modulul are un spate usor texturat pentru a ajuta la tinutul in mana, iar logo-ul rotund cu M-ul de la Motorola de pe spate e in acelasi timp si un buton care sa usureze modul de captare a panoramelor 360. Practic, degetul aratator al mainii in care tii telefonul cade in mod natural pe butonul-logo si nu mai ai nevoie astfel sa jonglezi cu telefonul in mana pentru a capta o poza.Mare grija, insa, cu lentila care da spre spatele camerei. Felul in care e construit modulul face ca atunci cand telefonul sta pe spate pe o suprafata, "varful" lentilei intra in contact direct cu acea suprafata (foto mai jos), iar sticla lentilei se poate zgaria usor. Din acest motiv modulul vine din cutie cu o husa de cauciuc ce se monteaza special peste capul cu lentile.In plus, orice mica atingere lasa urme si amprente pe lentila, multe din ele ce nu se vad cu ochiul liber cand te uiti la camera, ci le descoperi ulterior cand vezi fotografiile sau video-urile surprinse. Asa am patit si noi - dupa cum se poate vedea intr-unul din video-urile de mai jos, cel filmat din masina noaptea pe strazile Capitalei. Ne-am pacalit ca lentila e curata, insa cea de pe spate avea suficiente urme insesizabile, dar suficient de prezente incat toate luminile sa apara distorsionate.Cat priveste rezultatele obtinute: in testele noastre am gasit Modului de camera 360 destul de distractiv si cu rezultate bune in mare parte. Sigur, depinde mult si pe ce ecran ai de gand sa revezi imaginile sau clipurile realizate. Pe ecranul unui telefon, pe un laptop sau tableta, panoramele si clipurile 360 arata binisor, insa pe orice ecran mai mare incep sa se vad neajunsurile.Nu intodeauna lipiturile apar perfect realizate, de multe ori in zonele extreme regasim distorsiuni sau zone pixelate, iar noaptea foarte multe detalii sunt estompate.Chiar si asa, usurinta folosirii si versatilitatea camerelor (pe langa poze si video 360, modulul permite captarea de panorame normale la 180 de grade sau panorame duale fata-spate) fac din acest modul unul dintre cele mai interesante si care sa merite atentie.Ah, sa nu uitam pretul: ~1.100 de lei ...Nu se vede panorama pe mobil? Click aici. De precizat ca, in mod normal, sunetul captat cu camera 360 pe video a fost bun spre foarte bun, insa cele doua exemple de mai jos au nefericitul dezavantaj de a fi fost trase in conditii de vant puternic - pe o cladire si in mers cu masina pe strada insa arata destuld e bine capabilitatile camerei, modul de lipire al imaginilor, distrosiunile si reflexiile surprinse.Probabil cel mai util si usor de recomandat modul. Si anul trecut bateria externa tip-spate pentru telefoanele Moto ni s-a parut cel mai folositor modul, putand sa prelungeasca cu inca pe-atat autonomia telefonului si, in acelasi timp, reusind sa arate ca parte din telefon.Anul acesta bateria externa lansata de Motorla vine cu functia de TurboPower si cu indicatori led a gradului de incarcare. Modul Turbo e rapid, dar nu e chiar acel "turbo" pe care il avem la fir, in mod evident.Capacitatea bateriei e de 3490 mAh, cu aproape 500 mai mult decat capacitatea bateriei interne a telefonului. Cu toate acestea in utilizare am descoperit ca un TurboPower incarcat la maxim poate sa reincarce aproape in intregime un Moto Z2 Play descarcat, dar nu mai mult. Chiar si asa, cu TurboPower-ul la noi, am folosit telefonul si trei zile pana sa-l recuplam la un fir de incarcat.Pretul? Ei bine, aici e problematic. La momentul scrierii acestui articol Google nu returneaza niciun rezultat cu baterie TuboPower in stock la vreun retailer din tara. Putem doar sa ne ghidam dupa pretul in dolari de pe Amazon, redirectionati acolo chiar de pe site-ul Motorola: circa 170 de dolari.Sigur ca, asa cum am spus, baterii externe cu capacitate mai mare si pret mai mic se gasesc la tot pasul, insa simplitatea prinderii bateriei direct de telefon, precum o husa, e de neegalat.Boxa externe JBL SoundBoost 2 e aproape identica cu modulul de anul trecut. Are practic aceleasi specificatii, se aude la fel de tare si la fel de bine, iar modificarea mare - dincolo de ordin estetic - e ca noul modul este rezistent la stropeala si e invelit intr-un material textil subtire.Dupa bateria externa, boxa JBL ni s-a parut al doilea cel mai util modul. Ajuta enorm atunci cand telefonul e singurul nostru dispozitiv multimedia si vrem volum mai bun. In plus, balamaua de pe spate sprijina telefonul pentru a putea fi pus in pozitie numai buna de urmarit clipuri video.Pretul? 449 de lei. De precizat ca modelul precedent (foarte similar) il regasim la preturi putin mai mici, pe la 390 de lei.Pe langa modulele dedicate anul trecut Motolra lansa posibilitatea atasarii de diferite modele doar de design pentru spate - colorate si texturate care sa de-a fiecarui telefon din familia Moto Z un look aparte. La fel s-a intamplat si acum, doar ca una din variantele de "deisgn" include si o antena pentru incarcarea wireless direct in spate.Noi am testat varianta pe gri, texturata. Pretul? 200 de lei.---Moto Z2 Play este un telefon excelent pentru clasa medie, care ne-a facut de multe ori sa uitam ca avem de-a face de fapt cu un mid-ranger si nu cu un varf de gama.Ecranul este excelent, sistemul se misca super-rapid, iar constructia este pe cat se poate de premium, desi vorbim de un telefon al carui pret e in jur de 2.000 de lei.Pe de alta parte, camera foto nu e printre cele mai bune si nu ne-a convins in perioada de test. Probabil singurul punct slab...Chiar si asa, autonomia foarte buna a telefonului poate fi in sine un plus suficient de mare pentru care sa recomandam telefonul, iar posibilitatea extinderii autonomiei cu modului de baterie externa TurboPower - simplu, usor si elegant de folosit - adauga la acest avantaj.Moto Z2 Play e un telefon pe care il putem recomanda, insa cu marea mentiune ca utilizatorul sa nu aiba cine stie ce asteptari de la camera.Dincolo de telefon, apreciem in continuare efortul Motorola de a sustine si dezvolta un univers modular pentru telefoanele inteligente si consideram ca noua generatie de Moto Mods e destul de reusita. Dincolo de bateria externa cu incarcare rapida, o nota mare dam si pentru boxa externa JBL, dar si pentru camera 360 care, desi destul de scumpa acum, poate oferi un plus de versatilitate pe partea foto/video.Da, modulele poate nu livreaza ceva super-spectaculos, in niciun caz ceva care sa nu putem regasi in alte accesorii separate, insa ofera un plus de simplitate si libertate pentru fiecare utilizator. "Uite, aceasta e telefonul de baza. E relativ ieftin si face aproape tot ce vrei un smartphone sa faca. Vrei sa faca mai multe sau un anumit lucru sa-l faca mai bine? Hai sa vedem ce modul ii putem atasa..."