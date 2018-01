VIDEO Samsung a prezentat la CES Las Vegas un televizor urias la care marimea ecranului va putea fi modificata

Tehnologia MicroLED nu are nevoie de lumina de fundal, LED-urile generand propria lumina, iar compania spune ca aceasta tehnologie ofera contraste mult mai bune la culorile luminoase in comparatie cu tehnologia OLED promovata de Sony si LG.Partea speciala este insa ca The Wall este prezentat ca fiind primul televizor modular din lume, diagonala ecranului putand fi marita sau micsorata adaugand sau eliminand mici elemente de cativa centimetri patrati.Samsung spune ca in viitor clienti vor putea modifica dupa dorinta marimea ecranului, putand, spre exemplu, sa-l mareasca daca vor sa mute televizorul intr-o camera mult mai mare.