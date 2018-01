Samsung Galaxy S9 va fi prezentat in februarie

MWC (Mobile World Congres) este cel mai important targ anual de tehnologii mobile si retelistica si se desfasoara in fiecare primavara la Barcelona. Editia din acest an va avea loc intre 26 februarie si 1 martie.De regula, marii producatori care participa la MWC aleg sa-si anunte noutatile cu o zi sau chiar cu doua zile inainte de deschiderea targului. Din acest considerent, Galaxy S9 ar putea fi anuntat pe 25 sau chiar 24 februarie.Anul trecut, in luna martie, cei de la Samsung au lansat Galaxy S8, preferand ca, in loc sa se asocieze cu targul de la Barcelona, sa organizeze propriul eveniment. Aceasta, dupa ce MWC a fost ani la randul locul in care producatorul coreean si-a prezentat primul flagship al anului.Judecand dupa istoricul ultimilor ani, o prezentare oficiala in ultima saptamana a lui februarie inseamna ca lansarea pe piata se va produce la finele lunii martie sau, cel tarziu, in prima jumatate a lui aprilie.Pana la acest moment nu se cunosc informatii tehnice despre Galaxy S9. Se banuieste ca acesta va dispune de o constructie similara cu flagship-ul de anul trecut, apreciat pentru ramele inguste din jurul ecranului.