Samsung a lansat in Romania noua generatie a smartphone-ului Galaxy A8. Pretul este de 2.300 lei la magazinele online

SpecificatiiEcran: 5.6-inci FHD+ Super AMOLED,1080x2220Camera: Frontala: Dual Camera 16MP FF (F1.9) + 8MP (F1.9), Principala: 16MP PDAF (F1.7)Memorie: 4GB RAM, 32 GB internaBaterie: 3.000 mAh, Fast charging USB-CSistem de operare: Android 7.1.1Dimensiuni: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm, 172gElementul pe care Samsung insista este camera duala frontala.Cu noul A8 veti putea realiza fotografii cu claritate impecabila, in orice conditii. Fie ca intentionati sa va distrati realizand selfie-uri luminoase pe care le puteti personaliza cu abtibilduri, sa captati cele mai reusite preparate culinare cu modul Mancare (Food) sau sa creati arta fotografica, inclusiv in conditii de luminozitate scazuta, totul este posibil cu ajutorul camerei frontale duale de 16MP+8MP F1.9 si a camerei principale de 16MP F1.7Camera duala frontala este alcatuita din doua camere separate, care va ofera posibilitatea de a comuta intre cele doua, astfel incat sa puteti realiza tipuri diferite de poze selfie, precum fotografii portret cu fundal foarte clar sau poze de tip close-up.Smartphone-ul beneficiaza de certificatul IP68, fiind rezistent la apa si praf. In plus, prin intermediul suportului pentru card microSD se poate extinde capacitatea de stocare a dispozitivului cu pana la 256 GB. Noul A8 este primul dispozitiv din seria A compatibil cu Samsung Gear VR.Samsung a lansat n 2014 primele telefoane din Seria A care acum a ajuns la a patra generatie. A doua generatie ajunsese la sase modele, dar numarul s-a mai redus si acum exista A8, lansat acum si in tara si A8+, despre care nu exista date ca va fi adus in Europa.