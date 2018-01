​REVIEW Nokia 8 - Telefonul cu care brandul finlandez a revenit in lupta granzilor

Ce ne-a placut:

SPECIFICATII:

DISPLAY





Design & Ergonomie

SOFTWARE





FOTO & VIDEO

BATERIE





CONCLUZIE



Am testat noul Nokia 8 timp de trei saptamani in Bucuresti si in Suceava, in reteaua 4G Orange, si l-am folosit pe post de telefon personal, fara a-l menaja din punct de vedere al consumului de baterie.Varianta testata a fost una Dual-SIM, cu 4 GB de RAM si 64 GB de spatiu de stocare.+ Design-ul simplu, clasic, sobru, potrivit pentru cei care cauta un look "business"+ Constructia premium din metal face ca telefonul sa fie unul robust - a rezistat cu brio chiar si cand am scapat telefonul pe asfalt+ Sistemul (hardware + software) este aproape impecabil. Telefonul se misca perfect si deja a primit update la Android 8.0 Oreo+ Incarcarea rapida a bateriei e sesizabil mai rapida decat la alte telefoane varfuri de gama pe care le-am testat in ultimul an+ Audio - desi are un singur difuzor amplasat la baza, acesta este foarte puternic, fara distorsiuni, in ciuda protectie la stropire a telefonului + casti audio foarte bune incluse in pachet- Aplicatia camerei foto nu ne-a placut deloc - incarcata, cu setari care te scot din fereastra, cu optiuni putine, cu scurtaturi neintuitive sau cu lipsa posibilitatii de a pune pauza pe o filmare- Lipsa unui LED pentru notificari5,3 inci IPS LCD, 16:9, 1440 x 2560 (~554 ppi)151.5 x 73.7 x 7.9 mm, 160 de grameSnapdragon 835 Octa-core (4x2.5 GHz Kryo & 4x1.8 GHz Kryo)Adreno 5404 GB64 GB / microSDWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE. USB Type-C 3.13.090 mAh Li-IonDual 13 MP (f/2.0, 1.12 µm, un senzor monocrom), PDAF, flash LED (dual tone) / Video: 2160p@30fps, 1080p@30fps: 13 MP (f/2.0, 1.12 µm), 2160pAndroid 8.0- cititor de amprente (frontal)- rezistent la stropiri si la praf IP54- DUAL-SIM- constructie din metal- jack audio 3,5 mm- Quick Charge 3.0 cu incarcatorul inclus in pachet- Culori: Tempered Blue, Polished Blue, Steel, Polished Copper~2.200 RONSpecificatiile lui Nokia 8 sunt demne de un telefon varf de gama lansat in 2017 si bifeaza aproape toate casutele importante: procesor de varf, RAM si spatiu de stocare destul, ecran QHD, Android la zi, camere duale pe spate, stabilizate optic, cititor de amprenta, incarcare rapida. Salutam si faptul ca Nokia a decis sa pastreze pe telefon mufa audio de 3,5 mm.Poate doar protectia la apa sa fi fost mai buna, standardul IP54 pe care il indeplineste Nokia 8 e suficient cat sa protejeze doar la stropiri accidentale.Dincolo de aceasta, daca luam tot acest pachet si vedem pretul la care se vinde in momentul de fata la noi - circa 2.100-2.200 de lei - Nokia N8 e un varf de gama tare atractiv.Daca e un aspect la care Nokia 8 pare ca nu s-a aliniat cu alte varfuri de gama din 2017 e display-ul. Vorbim de formatul ecranului, Nokia alegand clasicul 16:9, fata de 18:9 (2:1) precum am vazut la multe modele de varf lansate in anul ce tocmai s-a incheiat.Dincolo de faptul ca formatul e unul clasic - iar multi utilizatori chiar ar prefera asa - ecranul de pe Nokia 8 este unul foarte bun, am gasit noi in zilele de test. Un LCD IPS Quad HD, suficient de luminos cat sa fie citit cu usurinta direct in lumina soarelui, dar si indeajuns de "intunecat" pentru a putea fi privit fara efort noaptea in pat, pe intuneric.Initial functia de "auto-brightness" ni s-a parut ca nu reactioneaza suficient de bine sau rapid in unele situatii, insa dupa ce telefonul a primit update-ul la Android 8.0 Oreo aceasta nu a mai parut sa dea rateuri.Din punct de vedere al design-ului Nokia 8 este destul de retinut. Liniile sunt clasice pentru un telefon, fara curburi pronuntate, sau margini foarte subtiri. In general telefonul lasa impresia unui design sobru, mai degraba destinat in mana unui manager decat a unui adolescent. Pana si paleta de culori disponibile sunt sobre si dau o nota de seriozitate.Fata telefonului - ascunsa sub sticla Gorilla Glass 5, usor curbata la margini - este aproape fara elemente distinctive si pana si logo-ul Nokia din coltul dreapta-sus e greu sesizabil.Restul telefonului este facut dintr-o singura bucata de aluminiu (tip 6000 series) cu o usoara textura pe spate cel face mai greu de alunecat, dar capteaza mai usor urme si amprente. Chiar si cu acesta textura materialul se simte a metal rece si robust. Constructia este solida, metalul nu se zgarie usor, iar in timpul nostru de teste telefonul a si suferit o cadere pe asfalt si a scapat cu urme minore. Un mare plus deci pentru rezistenta!Liniile din plastic care ascund antenele sunt subtil interpuse in zone unde metalul se imbina cu sticla, iar butoanele metalice de pe lateral sunt incredibil de ferme si ofera un feedback tactil foarte bun.In mana telefonul se simte poate putin mai mare decat ar trebui sa fie, mai lat si mai dificil de operat cu o singura mana. Pana la urma discutam doar de un ecran de 5,3 inci in diagonala ce ar putea fi considerat mic dupa standardele curente, insa amprenta telefonului este destul de mare. Display-ul acopera practic doar 70% din fata telefonului, lasand loc la rame mai pronuntate si spatii mari sus si jos.Cititorul de amprente este foarte rapid si exact, insa pozitionarea pe fata telefonului si marimile putin mai mari ale terminalului fac folosirea sa putin mai grea uneori.Nokia 8 vine, la momentul publicarii acestui articol, cu ultima versiune a sistemului de operare Android - 8.0 Oreo (actualizarea de la 7.1 la 8.0 am primit-o chiar pe la mijlocul perioadei noastre de test) - peste care Nokia nu a umblat la interfata sau alte elemnte.Practic vorbim de o interfata aproape curata de Android - aproape stock, super-rapida, fara agatari, fara sughituri, fara alte aplicatii preinstalate decat cele din suita Google si fara nici un briz-briz care sa incarce sau sa complice utilizarea.Combinatia hardware de varf si software aproape stock este imbatabila. Sistemul de pe Nokia 8 este unul simplu, dar super rapid, functional si extrem de stabil.Singura aplicatie diferita este cea de la camera foto si pe care noi nu am prea apreciat-o. Nokia a ales sa puna pe telefon propria aplicatie care sa includa setari pentru cele doua camere principale de pe spate, insa am dat peste cateva probleme: accesarea setarilor te scoate din fereastra de compozitie, nu exista optiune de a regla expunerea separat de focalizarea prin atingere pe diferite puncte de pe ecran, inregistrarea video nu poate fi pusa pe "pause", modul "Manual" nu permite setarea timpului de expunere, setarile video nu permit inregistrarea 1080p la 60 fps, iar trecerea de la camera principala la camera frontala presupune o interactiune in plus pe o iconita aflata deja intr-o zona aglomerata de pe ecran.Credem, totusi, ca majoritatea acestor minusuri ar putea fi rezolvate prin viitoare actualizari de soft. Chiar si asa, pentru cei care chiar vor altceva, exista si alte aplicatii de camera in magazinul Play ce ar putea fi incercate.---Nokia 8 vine pe spate cu o pereche de camere de 13 Megapixeli, din care una este doar cu senzor monocrom. Din setari telefonul permite captarea fotografiilor cu fiecare din cele doua camere sau cu ambele in acelasi timp, combinand rezultatele pentru o imagine mai buna.Pe perioada testelor noastre am preferat de cele mai multe ori sa lasam ambele camere selectate pe modul Auto si cu HRD Auto activat, dar am experimentat si cu fiecare in parte.In general rezultatele obtinute cu Nokia 8 in diferite situatii ni s-au parut bune, dar rareori exceptionale. In anumite circumstante am reusit sa obtinem fotografii care sa ne placa, cu detalii precise, expuneri corecte si culori naturale.In alte situatii insa am gasit ca nuantele surprinse sunt prea fade, detaliile sunt prea moi, iar de multe ori ni s-a parut ca modul HDR este prea agresiv.In general captarea fotografiilor se face rapid, iar timpul de focalizare e ok, insa au fost si momente cand am captat poze in miscare, in ciuda stabilizarii optice a camerei principale, sau cand focalizarea a avut ceva probleme sa se regleze..Per total camera foto de pe Nokia 8 nici nu ne-a impresionat, dar nici nu ne-a dezamagit. E o camera buna, dar nu suficienta de buna incat sa o punem la egal cu alte varfuri de gama de pe piata.---Pe partea, in general, ni s-a parut ca Nokia 8 s-a achitat mai bine de sarcini. Sigur, unele din minusurile de la foto le regasim si aici - culori cam sterse, detalii moi, ba chiar si focusul tinde uneori sa o ia razna, in special pe lumina slaba, insa per total nu am fost dezamagiti.Am apreciat calitatea sunetului captat si stabilizarea optica ce ajuta foarte mult.Lasam mai jos o mica compilatie cu cadre video trase in diferite locuri sim momente ale zilei.Nokia 8 vine cu o baterie cu o capacitate de 3.090 mAh, in linia altor varfuri de gama, si permite in carcarea rapida prin tehnologia QuickCharge 3.0.In toata perioada noastra de test am gasit ca autonomia telefonului este una acceptabila, fara a dobori vreaun record. In general am putut duce o zi intreaga cu un plin la baterie, cu ceva ramas la final de zi, insa nimic mai mult.Cand am avut zile mai intense in care am folosit telefonul mai mult, cu aproape 4 ore timp de ecran, in care am facut numeroase poze si clipuri video, ne-am jucat, am urmarit clipuri pe net, ne-am dat pe Facebook si pe web si am vorbit zeci de minute la telefon, avertismentul de "15% din baterie ramas" aparea dupa circa 10 ore de folosire.Chiar daca nu e campion la autonomie, Nokia 8 e campion la incarcare. Dintre toate varfurile de gama din 2017 pe care le-am testat noi, Nokia 8 se incarca cel mai rapid. In conditii uzuale reuseam sa incarcam 2% sau chiar 3% pe minut odata ce conectatm telefonul la incarcator. Sigur, viteza scade pe masura ce bateria "se umple", insa intr-o jumatate de ora ajungeam de obicei pe la 50%.Nokia 8 e un telefon excelent care bifeaza multe din cerintele unui adevarat varf de gama, desi pretul il apropie mai degraba de clasa medie. Combinatia hardware capabil + Android pur, la zi cu actualizarile, face ca Nokia 8 sa fie unul dintre cele mai rapide, fiabile si solide telefoane pe care le-am testat in ultimul an.Constructia premium si robusta, designul simplist, dar elegant, experienta audio foarte buna sunt doar cateva din plusurile telefonului.Camera foto nu iese in evidenta prea mult si ar fi greu s-o putem compara cu altele mai capabile de pe piata, insa nici nu putem spune ca dezamageste. Cat priveste aplicatia camerei - poate singurul nostru mare off - nadajduim sa credem ca Nokia ar putea rezolva multe din neajunsuri in cateva simple actualizari de soft in viitor. Chiar si asa, universul Android e mare si sunt multe aplicatii foto terte in magazinul Play ce pot fi incercate.Nokia a revenit pe piata din Romania cu noi telefoane dupa o pauza de ceva timp prin grupul HMD Global si a lansat mai multe telefoane cu Android care sa raspunda diferitelor clase de pret din piata. In general terminalele lansate de "noul" Nokia au primit recenzii bune, insa cu Modelul Nokia 8 finlandezii au aratat ca se pot bate aproape de la egal de la egal si cu mai celebrele, si mai scumpele, varfuri de gama lansate de jucatori traditionali precum Samsung, LG, Motorola sau HTC.---