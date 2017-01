Modificari legislative: perioada de valabilitate a autorizatiei de construire se extinde, iar emiterea tacita a avizelor este inlocuita de amenzi

De asemenea, ordonanta elimina din lege conceptul de aprobare tacita a avizelor/acordurilor in ipoteza in care acestea nu sunt emise in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii/documentatiei complete (respectiv 60 de zile in cazul avizului Ministerului Culturii), inlocuindu-l cu cu sanctiuni pecuniare ce vor fi aplicate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC).Alte modificari importante, potrivit lui Daniel Moreanu:- modificari in ceea ce priveste adoptarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) (spre exemplu, in ipoteza in care coeficientul de utilizare a terenului (CUT) a fost amendat printr-un PUZ, nu se accepta o noua modificare a acestuia printr-un alt PUZ). In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei se vor adopta norme procedurale actualizate in domeniul avizarii documentatiilor de urbanism.- in ipoteza depunerii unei documentatii privind autorizarea lucrarilor de construire incomplete, autoritatea are obligatia de a notifica solicitantului caracterul incomplet in termen de 10 zile de la data inregistrarii.- este introdus dreptul ISC de a ataca in mod direct in instanta de contencios administrativ documentatiile de urbanism si autorizatiile de construire ilegale, precum si obligatia pentru ISC de a opri lucrarile executate in temeiul unor autorizatii emise in mod nelegal.