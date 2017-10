[P] Cauti o locuinta potrivita familiei tale? Descopera Amber Gardens, primul proiect rezidential din Romania cu locuinte verzi, inteligente

Primele locuinte verzi de lux, inteligente Amber Gardens pot fi vizionate duminica, 22 octombrie, intre 10:00 - 17:00

https://www.facebook.com/events/287790775054415/

Pentru programarea vizitei: 0765250777



Pana in prezent, in cadrul proiectului Amber Gardens au fost vandute 32 de locuinte verzi de lux cu dimensiuni de peste 250 m2 si gradini de peste 550 m2, iar 14 familii locuiesc deja in complex.



Amber Gardens Showroom