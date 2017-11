[P] Salonul Imobiliar Bucuresti, 17-19 noiembrie: 100 de expozanti si peste 12.000 de apartamente. Un apartament oferit cadou

Daca spui parola HOTNEWS la intrare, vei avea acces gratuit cu conditia sa fii insotit de catre un platitor de bilet.

Daca sunteti in cautarea unui apartament sau a unei case si sunteti dornici sa va mutati chiar de Craciun, atunci acest mesaj a ajuns la moment potrivit.incepe pe 17 Noiembrie la Palatul Parlamentului si este ultima ocazie sa achizitionati o proprietate anul acesta. Trebuie sa stiti ca anul 2017 a fost declarat de catre toata lumea cel mai potrivit pentru efectuarea unei tranzactii imobiliare, asa ca sunt asteptati multi vizitatori la acest eveniment.Intrati plini de asteptari, sperante si vise in zona expozitionala.Aici va vor intampina la tot pasul: ansamblurile rezidentiale, agentiile specializate in vanzarea de apartamente in blocuri vechi construite inainte de anii ‘90, dar si inchirieri.Toate ofertele vor fi mai usor de obtinut daca doar intindeti bratara, permiteti scanul si in cel mai scurt timp primiti ofertele.Pe o suprafata de peste 3.000 mp, va intampina peste 100 de expozanti cu peste 12.000 de apartamente. Pretul apartamentelor poate incepe de la 24.900 euro, iar pentru cele mai scumpe ‘sky is the limit’.In continuare 70% dintre oferte provin din zona apartamentelor din blocuri vechi si va asteapta aproape 3.500 de oferte ale agentiilor prezente in premiera la Salonul Imobiliar.Si cum traseul poate fi lung, iar decizia de achizitie nu asa simplu de luat, va recomandam pauzele de improspatare si revenirea in zona de Lounge pentru a va odihni pe canapelele moi, pentru o gura de apa sau o gustare rapida.In plus, daca veniti la aceasta editie primiti sigratuita pentru urmatoarea editie, cea din perioada 2-4 Martie 2018.Toti cei care vor incerca cheia norocoasa, pot alege una dintre cele 5.000 de chei aflate in zona Scenei. Una dintre acestea este castigatoare. Pentru situatia putin probabila in care cel care ia cheia nu ajunge cu aceasta la usa de pe scena, nu va faceti griji, deoarece se va extrage un castigator duminica, 19 noiembrie dintre toti cei care au luat cheia.In zona de Lounge cu atractii ale Salonului Imobiliar primiti- Sampanie- Garderoba- Concerte de pian- Masaj de relaxare- inclusiv vestita si extrem de cautata Inghetata tailandeza- demonstratii/test-drive- etc.Ne dorim desigur sa petreceti cel putin o jumatate de zi cel putin in cadrul evenimentului si nu doar cateva minute. Stim ca decizia achizitiei unei proprietati nu este una facila ;) si de luat el fugitivo.De oriunde ati veni, destinatia finala va fi Palatul Parlamentului, zona Izvor-Piata Constitutiei, daca este mai util asa ;)Puteti utiliza intrarea - C1 - daca veniti pe jos. Taxiurile au in principiu acces si in curtea Palatului Parlamentului.Odata ajunsi la intrarea C1 din Palatului Parlamentului, veti gasi aici agentii de paza, agentii SPP si culoar catre cele doua tipuri de cozi pentru acces in perimetrul expozitional.Accesul este, cu un timp de asteptare de maximum 3-4 minute pentru cei care vor sa viziteze targul.A doua coada are un timp de asteptare intre 0-50 minute si este destinata celor care, in afara de vizitarea targului, vor sa incerce si cheia norocoasa, cea care va poate deschide usa apartamentului gratuit oferit de Cartierul Solar.Retineti:Timpul de asteptare este dat de limitarea filtrelor SPP, obligatorii in Palatul Parlamentului, filtre importante pentru siguranta dvs.De asemenea, trebuie sa stiti staff-ul Salonului este tot timpul la dispozitia dvs. pentru a va indruma.Dupa parcurgerea filtrelor SPP, achizitionarea biletului de acces sau pur si simplu verificarea invitatiei in posesia careia va aflati, aveti optiunea de a va inregistra datele pentru a obtine oBratara de acces ava permite sa obtineti cu si mai multa usurinta informatiile necesare din partea expozantilor, atat in timpul vizitarii standurilor, cat si oricand dupa eveniment. Tot ce trebuie sa faceti in timpul vizitarii este doar sa intindeti mana si bratara se scaneaza, iar datele ajung automat in atentia expozantilor cu oferte interesante pentru dvs.mai multe informatii despre eveniment puteti gasiu si pe pagina sa de peSalonul Imobiliar Bucuresti va multumeste!