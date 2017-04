Cum iti protejezi eficient inventia. De la brevet la realizarea contractului

Cand vorbim despre creatorii de site-uri web acestia ar trebui sa verifice cu ajutorul unor instrumente specializate, in bazele de date internationale pentru brevete, daca mecanismul respectiv a mai fost folosit de altcineva pentru un alt produs, chiar daca numele sau utilitatea lui poate fi diferita de cele ale produsului pentru care se face cercetarea.Daca se constata ca mecanismul de functionare al site-ului respectiv mai este folosit undeva in lume unde doriti sa-l inregistrati este recomandat sa analizati fiecare functionalitate a site-ului si daca una dintre acestea este diferita fata de alte mecanisme folosite, creatorul poate inregistra ca inovatie, pe un anumit segment din site, pentru care primeste brevet. Altfel, daca isi propune sa inregistreze tot mecanismul site-ului doar pentru ca o anumita functie este diferita fata de alte site-uri similare risca sa nu primeasca certificatul care protejeaza produsul din punct de vedere al drepturilor de proprietate intelectuala.Dupa ce v-ati asigurat ca exista elemente de inovatie in produsul creat puteti incepe si procedura de inregistrare la ORDA (Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor). Acest oficiu va permite sa inregistrati mecanismul site-ului nu si numele acestuia.Odata cu inregistrarea la ORDA a dreptului de autor pentru site, specialistii recomanda ca numele sa fie inregistrat si ca marca la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci). Este posibil ca cineva sa creeze un site util si care sa devina foarte repede cunoscut, iar altcineva sa inregistreze la OSIM acelasi nume cu cel al site-ului anterior mentionat, pentru o aplicatie sau un alt tip de produs, cu scopul de a se folosi de reputatia si recunoasterea larga a numelui care desi nu este protejat, a fost intens exploatat. Astfel consumatorii pot fi indusi in eroare considerand ca si al doilea produs apartine companiei care a creat primul site, deja larg raspandit, considerand in mod rezonabil ca este o extensie a acestuia."Incepand cu anul 2008 OSIM a pus la dispozitie un serviciu denumit creativ "Plicul cu idei" ce reprezinta o modalitate prin care pot fi pastrate, in regim nepublic, idei creative, care desi nu au prins contur si nu pot beneficia de o inregistrare autonoma, pot fi depuse atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice. In urma depunerii ideii primiti un certificat care atesta data cand ati avut ideea respectiva. In momentul in care cineva va fura ideea si o exploateaza in spatiul public puteti actiona persoana sau firma in cauza in instanta pe baza certificatului primit de la OSIM in urma accesarii serviciului "Plicul cu idei"", explica Paul Cosmovici de la Cosmovici Intellectual Property. Este esential ca protectia unui site atat ca inventie, in ceea ce priveste mecanismul de realizare, cat si ca marca, prin raportare la denumirea sub care va fi prezentata publicului, sa se efectueze inainte ca acesta sa apara pe piata.Aceasta masura prealabila va protejeaza de o acopiere sau folosire neautorizata a inventiei dumneavoastra sau a denumirii acesteia. Intrucat procesul de brevetare este destul anevoios, si de cele mai multe ori poate dura ani, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa asteptati finalizarea procedurilor legale pentru utilizarea produsului. Ci, prin initierea procedurilor, ocazie cu care veti primi si o data certa, veti putea folosi produsul si veti diminua riscurile de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala.Daca aveti o idee ce inca nu a fost concretizata, o masura minima este sa apelati la plicul cu idei pentru obtinerea unei date certe. Aceasta masura este provizorie, insa nu si suficienta, intrucat la finalizarea aplicatiei este necesar sa o inregistrati in mod autonom atat in ceea ce priveste mecanismul, cat si numele aplicatiei.In lipsa oricaror masuri de protectie punerea pe piata a unui produs, fie ca ne referim la inventie sau marca, este expusa utilizarii neautorizate, ceea ce determina de cele mai multe ori imposbilitatea de a remedia incalcarea si de a actiona impotriva tertilor.Daca sunteti titularul unei marci care a fost inregistrata cu succes, este necesar, pentru aplicatia sau site-ul dumneavoastra, sa monitorizati in mod constant piata de profil in care activati pentru a observa daca exista competitori care v-au incalcat drepturile de proprietate intelectuala. Ar fi imposibil sa realizati aceasta monitorizare in mod individual astfel incat este indicat sa apelati la institutii specializate in domeniu cum ar fi cele care va pot oferi consultanta in mod constant.Dupa o perioada in care utilitatea aplicatiei pe care ati creat-o este validata de utilizatori este foarte posibil sa doriti sa oferiti francize sau licente pentru ea. In aceasta etapa este foarte important sa fiti atenti la clauzele pe care le precizati in contractele de parteneriat care trebuie sa delimiteze foarte clar drepturile si obligatiile fiecarei parti, sa specifice foarte clar ca toate drepturile de autor apartin creatorului aplicatiei si ca in cazul intreprinderii de actiuni care aduc atingere reputatiei sau bunei functionari a produsului, contractul se poate incheia automat, cu eventuale daune materiale.In cazul in care ati observat ca exista in piata aplicatii (mecanisme sau nume) care aduc atingere intr-un fel sau altul drepturilor de proprietate intelectuala ale produsului pe care l-ati creat sau denumirii inregistrate ca marca este indicat sa nu tolerati mentinerea pe piata a respectivului produs, intrucat dupa 5 ani de la inregistrarea unei marci nu mai puteti actiona impotriva ei.In momentul in care incheiati contractul este indicat sa militati pentru desfasurarea lui in conditiile legii din Romania. Aceasta decizie ar fi in avantajul dumneavoastra deoarece este crucial ca dispozitiile legale sa fie bine intelese, accesibile, transparente si previzibile atat de catre dumneavoastra cat si de catre un potential reprezentant legal. Astfel, desfasurarea relatiei contractuale poate avea loc intr-o maniera clara, iar situatia ivirii unor conflicte se poate evita sau solutiona in perfecta cunostinta de cauza, intr-o modalitate eficienta din punct de vedere atat financiar, cat si al timpului dedicat acestei activitati.Cereti includerea in contract a unei clauze privind confidentialitatea informatiilor care tin de proprietatea intelectuala in cadrul careia puteti specifica toate informatiile pe care doriti sa le protejati, incepand cu informatiile pe care i le furnizati clientului/investitorului pana la procesele interne de lucru ale produsului sau serviciului pe care vi le ofera furnizorul.Asigurati-va ca ati specificat detaliile modului in care investitorul va proteja proprietatea dumneavoastra intelectuala: plecand de la cine va avea acces la informatii si in ce fel, cine va pastra versiunile programului si la care dintre ele veti avea dumneavoastra acces sau nu.Nu uitati sa mentionati sanctiunile care vor fi aplicate in cazul nerespectarii clauzei de confidentialitate sau a celei de proprietate.Ar fi indicata introducerea unei clauze penale cat mai oneroase pentru furnizorul care incalca dispozitiile prevazute de articolele mentionate, astfel incat sa fie subliniata gravitatea unei astfel de incalcari si importanta inerenta a aspectelor prevazute anterior.In epoca tehnologiei, in care suportul informatic reprezinta o extensie fireasca a oricarui business, este importanta cunoasterea tuturor aspectelor dezvoltarii acestei arii comerciale. Inventiile si drepturile de autor isi gasesc expresia in produse si aplicatii dezvoltate de specialisti in IT, iar apostarea marcilor comerciale, pentru diferentierea pe piata, reprezinta o necesitate. Protectia crescuta a drepturilor de proprietate intelectuala castiga teren, asadar mizele exploatarii ilicite a unor astfel de prerogative sunt crescute. Delimitarea drepturilor autorului fata de sarcinile furnizorului de IT este necesar sa fie executata inca de la bun inceput, pentru a se preveni aparitia unor situatii conflictuale, potrivit specialistilor de la Cosmovici Intellectual Property.