Datele a un miliard de utilizatori Yahoo au fost afectate de un atac cibernetic

Atacul cibernetic a fost comis in august 2013, dar a fost depistat abia anul acesta, dupa ce servicii de securitate americane au furnizat companiei Yahoo date furate de o terta parte.Hackerii au reusit sa sustraga nume de utilizatori, adrese de email, numere de telefon, date de nastere, dar si parole de acces si raspunsuri la intrebari de securitate, a transmis Yahoo, care sustine ca nu au fost sustrase informatii despre conturi bancare.Sunt afectate circa un miliard de conturi online, practic aproape ale tuturor utilizatorilor Yahoo.Este al doilea incident de securitate anuntat de Yahoo recent. In septembrie, compania americana a semnalat ca hackeri angajati probabil de state au sustras, in urma unor atacuri cibernetice lansate in anul 2014, datele a cel putin 500 de milioane de utilizatori de conturi online Yahoo. Cele doua atacuri cibernetice nu par sa fi fost coordonate.Dupa dezvaluirile din septembrie, Yahoo anunta initierea procedurilor de instiintare a utilizatorilor afectati si masuri pentru securizarea conturilor online ale acestora. Compania Yahoo le-a recomandat utilizatorilor care nu si-au schimbat parolele de acces in ultimii trei ani sa le modifice.Yahoo, cu sediul Sunnyvale, California, are peste un miliard de utilizatori in intreaga lume, potrivit Wall Street.