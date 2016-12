VIDEO Amazon a facut prima livrare comerciala cu drona

Pachetul continea un stick de TV streaming si o punga de popcorn, iar drona a aterizat in gradina unui client numit Richard B care a plasat comanda si livrarea s-a facut in 13 minute.Amazon a primit de la Civil Aviation Authority dreptul de a face livrari intr-o zona restransa de 13 kmp si serviciul este disponibil sapte zile din sapte, insa doar pe lumina si pe vreme buna. Compania spune ca drona poate detecta obstacolele.Amazon este cat se poate de serioasa in legatura cu livrarile cu drone, insa multi spun ca un astfel de serviciu nu este viabil si nici nu ar trebui sa primeasca aprobarea decat in zone izolate.Autoritatile din Marea Britanie au fost printre cele mai permisive din lume prin faptul ca au dat "unda verde" testelor facute de Amazon. Din iulie compania are voie sa testeze drone la inaltimi de sub 150 metri in suburbiile diverselor orase.In iulie 2015 Amazon si-a prezentat viziunea asupra dronelor folosite pentru a livra produse. Ar dura maxim jumatate de ora o livrare in oras, iar dronele ar putea zbura cu peste 110 km/h. Retailerul propunea ca un segment al spatiului aerian de deasupra oraselor (intre 60 si 120 metri altitudine) sa fie dedicat exclusiv acestor drone rapide autonome), iar intre 120 si 150 metri altitudine compania propune o "no fly zone", o zona "tampon" care sa faca separare intre zona dronelor si cea a altor aeronave de mare altitudine.Compania mai propunea ca in acel segment special cuprins intre 60 si 120 metri altitudine sa fie permise doar drone cu anumite caracteristici care sa le faca extrem de sigure. Practic, e vorba doar de drone cu GPS, cu conexiune internet si cu capacitatea de a comunica in timp real cu alte drone din acel spatiu, astfel incat sa nu se intample coliziuni. Apoi, fiecare drona, inainte de decolare, trebuie sa comunice un traseu exact de zbor si sa fie dotata si cu senzori care sa-i permita in orice situatie sa evite alte drone sau diverse obstacole.Sursa: The Guardian