Yahoo: Anuntul legat de miliardul de conturi compromise arata ca lucrurile sunt extrem de grave la compania americana

Este cea mai mare bresa informatica din istorie si atacul s-a petrecut in august 2013 cand o terta parte neautorizata a furat date despre un miliard de conturi Yahoo, fiind vorba de informatii despre nume, numere de telefon, adrese de e-mail si date de nastere. Yahoo precizeaza ca nu au fost afectate si date legate de card-uri de credit si conturi bancare.Yahoo a dat-o grav in bara, spune un expert de securitate citat de Reuters , el adaugand ca este foarte clar ca Yahoo nu ia in serios problema securitatii informatice si deficitul de incredere este urias. BBC noteaza intr-o analiza ca, desi ne-am obisnuit cu ideea ca nici cele mai mari companii nu se pot apara eficient in fata atacurilor informatice, la Yahoo lucrurile au scapat de sub control. Acum doua luni a iesit la iveala un atac ce a afectat 500 de milioane de conturi, iar acum s-au confirmat informatii despre un miliard de conturi. Cum sa mai aiba utilizatorii incredere in Yahoo cand compania nu isi poate proteja in niciun fel datele?, se intreaba BBC. PC World noteaza, intr-o analiza realizata din opiniile unor experti in securitate, ca este extrem de grav faptul ca Yahoo comunica la peste trei ani de la gravele intamplari, timp in care atacatorii au putut face ce au dorit cu datele.Concluzia este ca nicio organizatie, oricat de mare ar fi, nu este imuna la atacuri cibernetice uriase. Infractorii pot face ravagii in zile sau saptamani, insa cand au la dispozitie ani de zile efectele pot fi devastatoare.Grupul Verizon ajunsese recent la o intelegere pentru a prelua contra 4,8 miliarde dolari business-ul de baza al Yahoo si anuntul legat de cele 500 de milioane de conturi compromise a pus pe ganduri conducerea Verizon, zvonurile fiind ca pretul Yahoo ar trebui sa scada cu 20%. Acum, dupa cele mai recente dezvaluiri, nu ar fi de mirare daca Verizon ar renunta total la achizitia Yahoo.