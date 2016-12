Super Mario Run stabileste noi recorduri de descarcari, dar cronicile sunt aproape dezastruoase

Actiunile Nintendo Inc au scazut cu 11% din momentul lansarii jocului fiindca dupa 50.000 de oameni care au pus review in SUA, media este de 2,5 stele din cinci posibile si jumatate au dat numai o stea.Oamenii sunt nemultumiti ca numai primele doua niveluri sunt gratuite si apoi costul este de 10 dolari, plus ca jocul consuma foarte mult trafic de net (intre 25 si 70 MB/ora), ceea ce inseamna 1,5 GB/luna pentru cei care joaca mult timp pe conexiuea de date.Super Mario Run a fost dezvoltat in special de Nintendo, cu asistenta celor de la DeNA. Asteptarile sunt mari de cand Nintendo a anuntat in martie 2015 ca va insista mult pe segmentul jocurilor pentru telefonul mobil.Surse: Bloomber, TechCrunch