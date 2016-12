Apple a facut apel la hotarea CE care-i solicita sa retuneze Irlandei 13 miliarde dolari

Apple spune ca a fost "luata la ochi" si ca este o tinta "convenabila" pentru Comisie.Apple este cel mai mare contribuabil din lume, spun reprezentantii companiei care adauga ca, din moment ce majoritatea serviciilor Apple sunt create in SUA, este normal ca acolo sa se plateasca cele mai multe impozite."E o porcarie politica (It's total political crap)", spunea pe 1 septembrie Tim Cook, seful companiei, intr-un interviu acordat cotidianului irlandez Irish Independant. Acesta a criticat in special cifra avansata de Comisia Europeana in ceea ce priveste rata impozitului perceput asupra profiturilor europene din 2014, evaluata de Bruxelles la 0,005%."Au luat o cifra nu stiu de unde. In timpul anului in care Comisia a spus ca am platit aceasta rata de impozitare, noi am platit 400 de milioane de dolari. Credem ca aceasta cifra face din noi cel mai mare contribuabil in acest an", a spus el.Cook a negat ca ar fi beneficiat de un tratament fiscal privilegiat din partea Irlandei.Comisia Europeana a cerut pe 30 august gigantului IT Apple sa returneze Irlandei o suma record de peste 13 miliarde de euro."Comisia Europeana a concluzionat ca Irlanda a acordat Apple avantaje fiscale nejustificate in valoare de 13 miliarde de euro (...) Irlanda trebuie acum sa recupereze impozitele neplatite de Apple pe teritoriul sau intre 2003 si 2014, respectiv 13 miliarde de euro, plus dobanzi", afirma executivul european, intr-un comunicat.Comisarul European pentru Concurenta, Margrethe Vestager, spunea ca este ilegal ca statele UE sa ofere avantaje fiscale anumitor companii. Ancheta CE a ajuns la concluzia ca Irlanda a oferit Apple beneficii ilegale, platind cu mult mai putine taxe decat ar fi fost normal. Acest tratament preferential a facut ca Apple sa ajunga sa plateasca in 2014 doar 0,0005 impozit pe profit, fata de 1% in 2003.Investigatia inceputa in iunie 2014 de CE a ajuns la concluzia ca Irlanda a luat doua decizii in favoarea Apple, astfel iincat gigantul american a platit taxe mult mai mici decat ar fi fost normal, incepand cu anul 1991.Au fost favorizate doua filiale Apple: Apple Sales International si Apple Operations Europe care au platit impozite ce nu aveau niciun fel de legatura cu realitatile economice.Un astfel de tratament preferential este ilegal fiindca Apple a avut un avantaj semnificativ in raport cu alte companii care s-au suspus legilor Irlandei. Mai mult, privilegiile din Irlanda au permis Apple sa evite plata taxelor in intreaga piata comuna UE, fiindca Apple a decis sa inregistreze toate vanzarile in Irlanda si nu in tarile unde se vindeau produsele.Surse: AFP, BBC