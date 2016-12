Uber va incheia anul cu pierderi de 3 miliarde dolari si venituri de 5,5 miliarde dolari, scrie Bloomberg

Venitul net a fost de 1,7 miliarde dolari trimestrul trecut, fata de 1,1 miliarde in Q3 2017. Tot trimestrul trecut, valoarea curselor facute de pasageri a fost de 5,4 miliarde dolari, cu 400 milioane dolari mai mult decat in Q3 2015.Informatiile neoficiale arata ca Uber ar fi avut pierderi de doua miliarde dolari anul trecut si se estimeaza ca va pierde trei miliarde anul acesta. Compania a avut pierderi de 100 milioane dolari in Q2 pe piata din SUA unde in Q1 reusise sa obtina profit.Uber a primit peste zece runde de finantare in valoare de peste 10 miliarde dolari, cea mai mare in primavara acestui an: 3,5 miliarde dolari de la un fond de investitii saudit.